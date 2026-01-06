Problemy Polaków przed meczem Ligi Mistrzów! Siatkarze PGE Projektu utknęli we Francji

Problemy PGE Projektu Warszawa przed meczem Ligi Mistrzów siatkarzy.

Drużyna z Polski ma zagrać w środę, 7 stycznia, na wyjeździe z Montpellier.

W podróży utknęła jednak we Francji z powodu opóźnień.

Jak siatkarze z Warszawy dotrą do Montpellier? Dowiesz się w dalszej części tekstu.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa napotkali na spore problemy logistyczne w drodze do Francji na środowy mecz Ligi Mistrzów z Montpellier HSC VB. Do Montpellier mieli dotrzeć w poniedziałek wieczorem, jednak z powodu opóźnień będą na miejscu we wtorek w godzinach popołudniowych. I to nie w komplecie.

Warszawianie w drugiej kolejce Ligi Mistrzów zmierzą się z grającym z „dziką kartą” zespołem z Montpellier, niżej od nich notowanym. Własna hala to nie będzie jednak jedyna przewaga rywali polskiej ekipy. Siatkarze PGE Projektu mieli bowiem problemy w podróży do Francji i na miejsce dotrą ze znaczącym opóźnieniem. W drogę udali się już w poniedziałek, ale z powodu opóźnienia ich pierwszego samolotu do Paryża nie zdążyli na przesiadkę do miasta docelowego.

Problemy PGE Projektu Warszawa przed meczem LM z Montpellier

„Przewoźnik (linie Air France) wyznaczył nowe loty na 6 stycznia w dwóch turach - o godzinie 8:40 oraz 12:25. Poranny lot, którym podróżować miała część zespołu, został odwołany. W związku z zaistniałą sytuacją klub zmuszony był do wdrożenia alternatywnych rozwiązań logistycznych: czterech zawodników z porannej grupy uda się do Montpellier pociągiem. Część sztabu oraz przedstawiciel działu marketingu pozostaną w Paryżu do 7 stycznia, oczekując na przełożony lot. Dołączą oni do drużyny wraz z bagażami rejestrowanymi (w tym sprzętem sportowym) należącymi do zawodników, którzy udadzą się w podróż pociągiem” - poinformował klub w komunikacie prasowym.

Brązowy medalista ostatniej edycji mistrzostw Polski jest faworytem tego spotkania. Projekt rozpoczął tę edycję rozgrywek Ligi Mistrzów od pewnego zwycięstwa nad belgijskim Volley Haasrode Leuven 3:0. Francuska drużyna przegrała z włoskim faworytem grupy Cucine Lube Civitanova 0:3. Początek spotkania w Montpellier w środę o godz. 20:30.