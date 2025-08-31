Polska - Argentyna. NA ŻYWO. Biało-czerwoni doprowadzili do remisu! Morderczy set w Krakowie!

Polska - Argentyna 1:1 (20:25 ;25:21;-:-)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Argentyna: Danani, Sanchez, De Cecco, Giraudo, Gallego, Loser, Zerba, Gomez, Koukartsev, Franchi, Palonsky, Armoa, Vicentin, Luengas

To nie był dobry początek meczu w wykonaniu reprezentacji Polski. Biało-czerwoni popełniali bardzo dużo błędów, a także ciężko było się przebić przez blok Argentyńczyków. Podopieczni Marcelo Mendeza grali dobrze, co wystarczyło, aby triumfować w pierwszej partii 25:20.

Druga odsłona to była prawdziwa walka i co akcje ciosy z jednej i drugiej strony. Wicemistrzowie olimpijscy wyglądali o wiele lepiej niż w poprzednim secie, co przełożyło się na ostateczny wynik 25:21.

Polska - Argentyna 0:1 Trzeci set właśnie się rozpoczął! Kukartsev z prawego skrzydła zdobył punkt. 25:21 KONIEC! Wygrywamy drugiego seta! 24:21 AS SERWISOWY LEONA! 23:21 Kurek! Dwa punkty do skończenia seta! 22:21 Lewy atak - Palonsky. 22:20 Ważna akcja wygrana przez Polaków! 21:20 LEON wybija piłkę po bloku! 20:20 Na raty Argentyna, ale punkt ostatecznie dla gości. 20:19 Punkt dla Polski! Długo sprawdzali tę akcje sędziowie. 19:19 Na problemy? Bartosz Kurek! 18:19 Rozegranie jedną ręką De Cecco! Gomez posyła potężną bombę po prostej... 18:18 Kurek! Ponownie mamy remis! Co za emocje! 17:17 Błąd De Cecco! Piłka wylądowała na antence! 16:17 Myli się Huber... Nie wygląda to dobrze... Przerwa dla Grbicia... 16:16 Palonsky z asem serwisowym... Tracimy przewagę... 15:13 FORNAL! Mocny atak z pipe'a! 14:12 LEON! Kolejny punkt przyjmującego! 12:12 Kukartsev przebił się przez blok Kochanowski - Leon. 12:11 CO ZA SZARPANA AKCJA! Kończy Leon i są protesty! 11:11 Remis... 11:8 Huber sprytnie tuż za blok! 9:6 KUREK! Atakujący jest na razie nie do zatrzymania! 8:5 As serwisowy LEONA! 7:5 Technicznie Leon! Nie byli w stanie obronić tego Argentyńczycy! 6:4 LEON! Znakomity atak! 4:3 Tym razem Argentyna nie była w stanie zatrzymać Kurka! 3:3 Kurek zablokowany... Szkoda tej akcji... 2:2 Kurek! Potężna bomba z lewego skrzydła! 1:1 Palonsky pomylił się z pola serwisowego. Mamy remis. 🫂🫂🫂



Te obrazki 🥹@memorialwagnera I #MemoriałWagnera pic.twitter.com/Qs8m3kJ7qF — Polsat Sport (@polsatsport) August 31, 2025 Zaczynamy drugą partię! 20:25 Koniec pierwszego seta. 20:24 Fornal z lewego skrzydła! Jeszcze jest nadzieja! 19:24 Piłka setowa dla Argentyny. 19:23 Argentyna w aut! 17:23 Giraudo... Leon nie przedarł się przez blok... 17:22 Leon z jednej nogi i... został zablokowany... 17:21 Armoa... Cztery punkty zostały Argentynie, aby zakończyć spotkanie... 17:20 Przerwa dla Mendeza. To jest idealny moment, aby odwrócić losy tej partii! 16:20 Loser w aut. Wchodzimy w decydującą fazę seta. 15:19 Kurek w okolice czwartego metra! 14:19 Palonsky na prawym skrzydle się nie myli. Pewnie obija blok Leona. 12:17 Ucieka nam ten set... Kurek z drugiej linii zablokowany... 12:15 Fornal potrzebował dwóch piłek, aby skończyć! Najważniejszy jest punkt, ale bardzo ciężko przebić się przez argentyński blok. 10:15 Kolejny błąd na zagrywce Leona... 9:13 Pipe w wykonaniu Fornala! 8:13 Armoa miał bardzo dużo miejsca po skosie i kolejny punkt dla Argentyny. 7:11 Wciska się Kurek, ale Kukartsev ucierpiał, na szczęście nic poważnego się nie stało. 6:11 Kukartsev zatrzymuje Kurka! Potężna "czapa"... 6:10 Uciekają Argentyńczycy... Mocny początek... 6:8 Fornal technicznie oburącz i zdobywa punkt. 5:8 Mocno zgubiony blok Polaków. Argentyna z kolejnym punktem... 5:7 Armoa baaaaaaardzo daleko w aut z zagrywki. 4:7 Kolejny punkt dla Argentyny. Bardzo przytomnie wykorzystują błędy biało-czerwonych podopieczni Mendeza. 4:6 Zepsuta zagrywka Wilfredo Leona. 3:5 Argentyna wykorzystała kontratak. Kochanowski zablokowany, a Kukartsev pewnie wbił się z prawej strony. 3:3 Kurek z prawego skrzydła! Pewny atak w środek boiska kapitana reprezentacji Polski! 2:2 LEON! Pewnie obity argentyński blok. 1:2 Mocna zagrywka Fornala, ale bardzo udane dogranie wykorzystał Palonsky. 1:1 Sanchez myli się na zagrywce. 0:1 Loser pewnie wykorzystuje pierwsze dogranie na środek. Od serwisu ten mecz rozpoczął Marcin Komenda! Pierwsza "6" reprezentacji Polski: Kurek

Popiwczak! Tysiące gardeł zaśpiewało Mazurek Dąbrowskiego. Przywitanie obu drużyn i za chwile zaczynamy mecz. Przed nami hymny obu państw! Już za kilka minut show rozpoczną ONI 🔥#POLARG 🇵🇱🇦🇷#Wagner2025 | #gangłysego pic.twitter.com/7z1gujBw2Y — Memoriał H.J.Wagnera (@memorialwagnera) August 31, 2025 Minuty dzielą nas od rozpoczęcia kolejnego spotkania i zarazem ostatniego w ramach Memorialu Huberta Wagnera! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Argentyna! Ostatni mecz w ramach Memoriału Huberta Wagnera zaplanowano na godzinę 20:30. Zapraszamy!

