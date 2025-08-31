Polska - Argentyna. NA ŻYWO. Biało-czerwoni doprowadzili do remisu! Morderczy set w Krakowie!

Robert Szapski
2025-08-31

Polacy w dwóch meczach Memoriału Huberta Wagnera zanotowali zwycięstwo i porażkę. Podopieczni Nikoli Grbicia w piątek w trzech setach rozprawili się z Serbią, natomiast następnego dnia musieli przełknąć gorycz porażki w starciu z Brazylią. 31 sierpnia odbędzie się ostatni mecz w Memoriale Huberta Wagnera, w którym biało-czerwoni powalczą o zwycięstwo z niepokonaną drużyną Argentyny.

Polska - Argentyna 1:1 (20:25 ;25:21;-:-)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Argentyna: Danani, Sanchez, De Cecco, Giraudo, Gallego, Loser, Zerba, Gomez, Koukartsev, Franchi, Palonsky, Armoa, Vicentin, Luengas

To nie był dobry początek meczu w wykonaniu reprezentacji Polski. Biało-czerwoni popełniali bardzo dużo błędów, a także ciężko było się przebić przez blok Argentyńczyków. Podopieczni Marcelo Mendeza grali dobrze, co wystarczyło, aby triumfować w pierwszej partii 25:20.

Druga odsłona to była prawdziwa walka i co akcje ciosy z jednej i drugiej strony. Wicemistrzowie olimpijscy wyglądali o wiele lepiej niż w poprzednim secie, co przełożyło się na ostateczny wynik 25:21.

Polska - Argentyna

0:1

Trzeci set właśnie się rozpoczął! Kukartsev z prawego skrzydła zdobył punkt.

25:21

KONIEC! Wygrywamy drugiego seta!

24:21

AS SERWISOWY LEONA!

23:21

Kurek! Dwa punkty do skończenia seta!

22:21

Lewy atak - Palonsky.

22:20

Ważna akcja wygrana przez Polaków!

21:20

LEON wybija piłkę po bloku!

20:20

Na raty Argentyna, ale punkt ostatecznie dla gości.

20:19

Punkt dla Polski! Długo sprawdzali tę akcje sędziowie.

19:19

Na problemy? Bartosz Kurek!

18:19

Rozegranie jedną ręką De Cecco! Gomez posyła potężną bombę po prostej...

18:18

Kurek! Ponownie mamy remis! Co za emocje!

17:17

Błąd De Cecco! Piłka wylądowała na antence!

16:17

Myli się Huber... Nie wygląda to dobrze... Przerwa dla Grbicia...

16:16

Palonsky z asem serwisowym... Tracimy przewagę...

15:13

FORNAL! Mocny atak z pipe'a!

14:12

LEON! Kolejny punkt przyjmującego!

12:12

Kukartsev przebił się przez blok Kochanowski - Leon.

12:11

CO ZA SZARPANA AKCJA! Kończy Leon i są protesty!

11:11

Remis...

11:8

Huber sprytnie tuż za blok!

9:6

KUREK! Atakujący jest na razie nie do zatrzymania!

8:5

As serwisowy LEONA!

7:5

Technicznie Leon! Nie byli w stanie obronić tego Argentyńczycy!

6:4

LEON! Znakomity atak!

4:3

Tym razem Argentyna nie była w stanie zatrzymać Kurka!

3:3

Kurek zablokowany... Szkoda tej akcji...

2:2

Kurek! Potężna bomba z lewego skrzydła!

1:1

Palonsky pomylił się z pola serwisowego. Mamy remis.

Zaczynamy drugą partię!

20:25

Koniec pierwszego seta.

20:24

Fornal z lewego skrzydła! Jeszcze jest nadzieja!

19:24

Piłka setowa dla Argentyny.

19:23

Argentyna w aut!

17:23

Giraudo... Leon nie przedarł się przez blok...

17:22

Leon z jednej nogi i... został zablokowany...

17:21

Armoa... Cztery punkty zostały Argentynie, aby zakończyć spotkanie...

17:20

Przerwa dla Mendeza. To jest idealny moment, aby odwrócić losy tej partii!

16:20

Loser w aut. Wchodzimy w decydującą fazę seta.

15:19

Kurek w okolice czwartego metra!

14:19

Palonsky na prawym skrzydle się nie myli. Pewnie obija blok Leona.

12:17

Ucieka nam ten set... Kurek z drugiej linii zablokowany...

12:15

Fornal potrzebował dwóch piłek, aby skończyć! Najważniejszy jest punkt, ale bardzo ciężko przebić się przez argentyński blok.

10:15

Kolejny błąd na zagrywce Leona...

9:13

Pipe w wykonaniu Fornala!

8:13

Armoa miał bardzo dużo miejsca po skosie i kolejny punkt dla Argentyny.

7:11

Wciska się Kurek, ale Kukartsev ucierpiał, na szczęście nic poważnego się nie stało.

6:11

Kukartsev zatrzymuje Kurka! Potężna "czapa"...

6:10

Uciekają Argentyńczycy... Mocny początek...

6:8

Fornal technicznie oburącz i zdobywa punkt.

5:8

Mocno zgubiony blok Polaków. Argentyna z kolejnym punktem...

5:7

Armoa baaaaaaardzo daleko w aut z zagrywki.

4:7

Kolejny punkt dla Argentyny. Bardzo przytomnie wykorzystują błędy biało-czerwonych podopieczni Mendeza.

4:6

Zepsuta zagrywka Wilfredo Leona.

3:5

Argentyna wykorzystała kontratak. Kochanowski zablokowany, a Kukartsev pewnie wbił się z prawej strony.

3:3

Kurek z prawego skrzydła! Pewny atak w środek boiska kapitana reprezentacji Polski!

2:2

LEON! Pewnie obity argentyński blok.

1:2

Mocna zagrywka Fornala, ale bardzo udane dogranie wykorzystał Palonsky.

1:1

Sanchez myli się na zagrywce.

0:1

Loser pewnie wykorzystuje pierwsze dogranie na środek.

Od serwisu ten mecz rozpoczął Marcin Komenda!

Pierwsza "6" reprezentacji Polski:

  • Kurek
  • Leon
  • Komenda
  • Kochanowski
  • Fornal
  • Huber
  • Popiwczak!

Tysiące gardeł zaśpiewało Mazurek Dąbrowskiego. Przywitanie obu drużyn i za chwile zaczynamy mecz.

Przed nami hymny obu państw!

Minuty dzielą nas od rozpoczęcia kolejnego spotkania i zarazem ostatniego w ramach Memorialu Huberta Wagnera!

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Argentyna! Ostatni mecz w ramach Memoriału Huberta Wagnera zaplanowano na godzinę 20:30. Zapraszamy!

