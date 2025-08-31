Polska - Argentyna. NA ŻYWO. Biało-czerwoni doprowadzili do remisu! Morderczy set w Krakowie!

Polska - Argentyna 1:1 (20:25 ;25:21;-:-)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk
Argentyna: Danani, Sanchez, De Cecco, Giraudo, Gallego, Loser, Zerba, Gomez, Koukartsev, Franchi, Palonsky, Armoa, Vicentin, Luengas
To nie był dobry początek meczu w wykonaniu reprezentacji Polski. Biało-czerwoni popełniali bardzo dużo błędów, a także ciężko było się przebić przez blok Argentyńczyków. Podopieczni Marcelo Mendeza grali dobrze, co wystarczyło, aby triumfować w pierwszej partii 25:20.
Druga odsłona to była prawdziwa walka i co akcje ciosy z jednej i drugiej strony. Wicemistrzowie olimpijscy wyglądali o wiele lepiej niż w poprzednim secie, co przełożyło się na ostateczny wynik 25:21.
Polska - Argentyna
0:1
Trzeci set właśnie się rozpoczął! Kukartsev z prawego skrzydła zdobył punkt.
25:21
KONIEC! Wygrywamy drugiego seta!
24:21
AS SERWISOWY LEONA!
23:21
Kurek! Dwa punkty do skończenia seta!
22:21
Lewy atak - Palonsky.
22:20
Ważna akcja wygrana przez Polaków!
21:20
LEON wybija piłkę po bloku!
20:20
Na raty Argentyna, ale punkt ostatecznie dla gości.
20:19
Punkt dla Polski! Długo sprawdzali tę akcje sędziowie.
19:19
Na problemy? Bartosz Kurek!
18:19
Rozegranie jedną ręką De Cecco! Gomez posyła potężną bombę po prostej...
18:18
Kurek! Ponownie mamy remis! Co za emocje!
17:17
Błąd De Cecco! Piłka wylądowała na antence!
16:17
Myli się Huber... Nie wygląda to dobrze... Przerwa dla Grbicia...
16:16
Palonsky z asem serwisowym... Tracimy przewagę...
15:13
FORNAL! Mocny atak z pipe'a!
14:12
LEON! Kolejny punkt przyjmującego!
12:12
Kukartsev przebił się przez blok Kochanowski - Leon.
12:11
CO ZA SZARPANA AKCJA! Kończy Leon i są protesty!
11:11
Remis...
11:8
Huber sprytnie tuż za blok!
9:6
KUREK! Atakujący jest na razie nie do zatrzymania!
8:5
As serwisowy LEONA!
7:5
Technicznie Leon! Nie byli w stanie obronić tego Argentyńczycy!
6:4
LEON! Znakomity atak!
4:3
Tym razem Argentyna nie była w stanie zatrzymać Kurka!
3:3
Kurek zablokowany... Szkoda tej akcji...
2:2
Kurek! Potężna bomba z lewego skrzydła!
1:1
Palonsky pomylił się z pola serwisowego. Mamy remis.
Zaczynamy drugą partię!
20:25
Koniec pierwszego seta.
20:24
Fornal z lewego skrzydła! Jeszcze jest nadzieja!
19:24
Piłka setowa dla Argentyny.
19:23
Argentyna w aut!
17:23
Giraudo... Leon nie przedarł się przez blok...
17:22
Leon z jednej nogi i... został zablokowany...
17:21
Armoa... Cztery punkty zostały Argentynie, aby zakończyć spotkanie...
17:20
Przerwa dla Mendeza. To jest idealny moment, aby odwrócić losy tej partii!
16:20
Loser w aut. Wchodzimy w decydującą fazę seta.
15:19
Kurek w okolice czwartego metra!
14:19
Palonsky na prawym skrzydle się nie myli. Pewnie obija blok Leona.
12:17
Ucieka nam ten set... Kurek z drugiej linii zablokowany...
12:15
Fornal potrzebował dwóch piłek, aby skończyć! Najważniejszy jest punkt, ale bardzo ciężko przebić się przez argentyński blok.
10:15
Kolejny błąd na zagrywce Leona...
9:13
Pipe w wykonaniu Fornala!
8:13
Armoa miał bardzo dużo miejsca po skosie i kolejny punkt dla Argentyny.
7:11
Wciska się Kurek, ale Kukartsev ucierpiał, na szczęście nic poważnego się nie stało.
6:11
Kukartsev zatrzymuje Kurka! Potężna "czapa"...
6:10
Uciekają Argentyńczycy... Mocny początek...
6:8
Fornal technicznie oburącz i zdobywa punkt.
5:8
Mocno zgubiony blok Polaków. Argentyna z kolejnym punktem...
5:7
Armoa baaaaaaardzo daleko w aut z zagrywki.
4:7
Kolejny punkt dla Argentyny. Bardzo przytomnie wykorzystują błędy biało-czerwonych podopieczni Mendeza.
4:6
Zepsuta zagrywka Wilfredo Leona.
3:5
Argentyna wykorzystała kontratak. Kochanowski zablokowany, a Kukartsev pewnie wbił się z prawej strony.
3:3
Kurek z prawego skrzydła! Pewny atak w środek boiska kapitana reprezentacji Polski!
2:2
LEON! Pewnie obity argentyński blok.
1:2
Mocna zagrywka Fornala, ale bardzo udane dogranie wykorzystał Palonsky.
1:1
Sanchez myli się na zagrywce.
0:1
Loser pewnie wykorzystuje pierwsze dogranie na środek.
Od serwisu ten mecz rozpoczął Marcin Komenda!
Pierwsza "6" reprezentacji Polski:
- Kurek
- Leon
- Komenda
- Kochanowski
- Fornal
- Huber
- Popiwczak!
Tysiące gardeł zaśpiewało Mazurek Dąbrowskiego. Przywitanie obu drużyn i za chwile zaczynamy mecz.
Przed nami hymny obu państw!
Już za kilka minut show rozpoczną ONI 🔥#POLARG 🇵🇱🇦🇷#Wagner2025 | #gangłysego pic.twitter.com/7z1gujBw2Y— Memoriał H.J.Wagnera (@memorialwagnera) August 31, 2025
Minuty dzielą nas od rozpoczęcia kolejnego spotkania i zarazem ostatniego w ramach Memorialu Huberta Wagnera!
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Argentyna! Ostatni mecz w ramach Memoriału Huberta Wagnera zaplanowano na godzinę 20:30. Zapraszamy!