Nie do wiary, jak wyrósł syn znakomitego polskiego siatkarza! Arkadiusz Wlazły poszedł w ślady ojca

Mariusz Wlazły to jeden z najbardziej uznanych polskich siatkarzy w XXI wieku. O sile reprezentacji Polski stanowił w latach 2005-2014, zdobywając m.in. mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Właśnie po złotym medalu zdobytym podczas MŚ 2014 rozegranych w Polsce zakończył reprezentacyjną karierę, ale jeszcze wiele lat grał w barwach Skry Bełchatów i Trefla Gdańsk. Karierę zakończył tuż przed 40. urodzinami po sezonie 2022/2023. Symboliczny był moment, gdy z okazji pożegnalnego meczu w Ergo Arenie na zagrywce zmienił go syn Arkadiusz, którego siatkarska kariera stale nabiera tempa.

Dziś Arkadiusz Wlazły ma 16 lat i powoli wkracza do świata wielkiej siatkówki. Choć kibice pamiętają go w dużej mierze jako chłopca dopingującego ojca podczas meczów, już niedługo sami mogą zacząć go oklaskiwać. Syn wybitnego atakującego gra już w młodzieżowej reprezentacji Polski, a ostatnio z kolegami z kadry U-18 wygrał Mistrzostwa Europy Wschodniej (EEVZA)!

Co ciekawe, trenerem reprezentacji U-18 jest Jacek Nawrocki - były trener Mariusza Wlazłego w Skrze Bełchatów. Ojciec 16-letniego przyjmującego był zresztą obecny na turnieju rozegranym w łotewskim Dyneburgu.

"Piękna historia po dwóch latach czekania na imprezę międzynarodową. Dziękuję bardzo całej drużynie za te niezwykle udane mistrzostwa EEVZA, to nasz wspólny sukces!" - podsumował reprezentacyjny sukces Arkadiusz Wlazły. Na co dzień jest on kapitanem drużyny młodzików Trefla Gdańsk, a w dorobku ma pięć medali mistrzostw Polski, w tym cztery złote. W ostatnim sezonie z kolegami z Gdańska musiał zadowolić się srebrnym medalem MP.