Projekt Warszawa kontynuuje zwycięską passę w PlusLidze, pokonując kolejnego rywala bez straty seta.

Jastrzębski Węgiel, nie sprostał stołecznej drużynie, ulegając jej 0:3.

Jakie są ambicje Projektu Warszawa i co mówi o tym sukcesie środkowy Karol Kłos? Przeczytaj, by poznać szczegóły!

W poprzednich kolejkach Projekt Warszawa w takim samym rozmiarze odprawił ChKS Chełm i Aluron Wartę Zawiercie. Teraz o jego sile przekonał się Jastrzębski Węgiel. Pierwszy set należał do siatkarzy ze stolicy, którzy wygrali go 25:19, a decydujące punkty wywalczył Linus Weber. Niemiec popisał się dwoma asami serwisowymi.

W kolejnej odsłonie także lepsi byli goście. Prowadzili, ale jednak ekipa z Jastrzębia zdołała wyrównać. Tyle że ostatnie zdanie w tej części ponownie należało do przyjezdnych, którzy przechyli szalę na swoją korzyść, zwyciężając 25:23. Trzeci set to znów przewaga Projektu, który przypieczętował w nim triumf 25:22. Nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu (MVP) otrzymał Kevin Tillie, który był skuteczny w ataku.

Projekt dopiero się rozpędza

Karol Kłos nie ukrywał satysfakcji z trzeciego zwycięstwa i to w dodatku bez straty seta.

- Bardzo dobry początek sezonu - powiedział Karol Kłos w Polsacie Sport. - Mam nadzieję, że się jeszcze rozpędzamy i są elementy, które możemy poprawić i zaczarować. Najważniejsze, że się dobrze bawimy, że zbieramy punkty. Niektóre wyjazdy już odhaczone, więc może będzie łatwiej w drugiej rundzie - dodał.

Karol Kłos: Mamy wszystko, czego potrzeba

Środkowy Projektu nie ukrywa, że zespół ze stolicy stawia przed sobą najwyższe cele.

- Mamy bardzo dobry skład - tłumaczył Kłos w Polsacie Sport. - Mamy fajną ekipę, w której wszyscy idą w tę samą stronę. Trener ma na nas pomysł. Mamy wszystko czego potrzeba, żeby grać dobrą siatkówkę. Jak nie zawiedziemy, to mam nadzieję, że uśmiechniemy się na koniec sezonu - wyznał as warszawskiej drużyny.

