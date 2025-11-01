Co za początek sezonu Projektu! Warszawiacy zdemolowali Jastrzębski Węgiel

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-11-01 23:56

Rewelacyjny start Projektu w PlusLidze! Warszawski zespół nie zatrzymuje się i pokonał na wyjeździe Jastrzębski Węgiel 3:0 w 3. kolejce. Dla siatkarzy ze stolicy to trzecia wygrana w trzecim ligowym występie. W tej edycji jeszcze nie stracili seta i są na czele ligi.

Siatkówka, Puchar Polski 2025, Aluron Zawiercie - Projekt Warszawa, siatkarze

i

Autor: Piotr Sumara/PlusLiga/ Materiały prasowe Siatkarze Projektu w PP 2025
  • Projekt Warszawa kontynuuje zwycięską passę w PlusLidze, pokonując kolejnego rywala bez straty seta.
  • Jastrzębski Węgiel, nie sprostał stołecznej drużynie, ulegając jej 0:3.
  • Jakie są ambicje Projektu Warszawa i co mówi o tym sukcesie środkowy Karol Kłos? Przeczytaj, by poznać szczegóły!

W poprzednich kolejkach Projekt Warszawa w takim samym rozmiarze odprawił ChKS Chełm i Aluron Wartę Zawiercie. Teraz o jego sile przekonał się Jastrzębski Węgiel. Pierwszy set należał do siatkarzy ze stolicy, którzy wygrali go 25:19, a decydujące punkty wywalczył Linus Weber. Niemiec popisał się dwoma asami serwisowymi.

Kevin Tillie rozszarpał Jastrzębie

W kolejnej odsłonie także lepsi byli goście. Prowadzili, ale jednak ekipa z Jastrzębia zdołała wyrównać. Tyle że ostatnie zdanie w tej części ponownie należało do przyjezdnych, którzy przechyli szalę na swoją korzyść, zwyciężając 25:23. Trzeci set to znów przewaga Projektu, który przypieczętował w nim triumf 25:22. Nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu (MVP) otrzymał Kevin Tillie, który był skuteczny w ataku.

Projekt dopiero się rozpędza

Karol Kłos nie ukrywał satysfakcji z trzeciego zwycięstwa i to w dodatku bez straty seta.

- Bardzo dobry początek sezonu - powiedział Karol Kłos w Polsacie Sport. - Mam nadzieję, że się jeszcze rozpędzamy i są elementy, które możemy poprawić i zaczarować. Najważniejsze, że się dobrze bawimy, że zbieramy punkty. Niektóre wyjazdy już odhaczone, więc może będzie łatwiej w drugiej rundzie - dodał.

Karol Kłos: Mamy wszystko, czego potrzeba

Środkowy Projektu nie ukrywa, że zespół ze stolicy stawia przed sobą najwyższe cele.

- Mamy bardzo dobry skład - tłumaczył Kłos w Polsacie Sport. - Mamy fajną ekipę, w której wszyscy idą w tę samą stronę. Trener ma na nas pomysł. Mamy wszystko czego potrzeba, żeby grać dobrą siatkówkę. Jak nie zawiedziemy, to mam nadzieję, że uśmiechniemy się na koniec sezonu - wyznał as warszawskiej drużyny.

