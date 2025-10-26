W hicie PlusLigi Projekt Warszawa pokonał na wyjeździe Wartę Zawiercie 3:0.

Warszawscy siatkarze dominowali, wygrywając sety 25:20, 25:23 i 25:19.

To drugie zwycięstwo Projektu w sezonie. Jak to wpłynie na dalszą część rozgrywek?

To miał być jeden z najciekawszych meczów na starcie nowego sezonu PlusLigi. W Zawierciu spotkały się dwie czołowe drużyny poprzednich rozgrywek – lokalna Aluron CMC Warta Zawiercie, czyli urzędujący wicemistrz Polski, oraz Projekt Warszawa, który sięgnął po brązowe medale. Emocji nie zabrakło, choć mecz zakończył się w trzech setach. Goście ze stolicy pokazali ogromną moc i pewnie pokonali rywali na ich trudnym terenie.

Dominacja Projektu od pierwszej piłki. Tak przebiegał hit PlusLigi

Od początku spotkania to warszawski zespół narzucił swoje warunki gry. Siatkarze Projektu szybko zbudowali kilkupunktową przewagę i kontrolowali przebieg pierwszego seta, ostatecznie wygrywając go do 20. Druga partia była znacznie bardziej zacięta. Gospodarze z Zawiercia postawili twarde warunki i w pewnym momencie wyszli nawet na prowadzenie. Jednak stołeczna ekipa nie pozwoliła rywalom odskoczyć, doprowadziła do wyrównania, a końcówce przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Ostatni punkt na 25:23 zdobył Bartosz Bednorz, pieczętując triumf w tej odsłonie.

Trzeci set ponownie rozpoczął się od wyrównanej walki, a na tablicy wyników przez chwilę widniał remis. Był to jednak ostatni zryw Jurajskich Rycerzy. Zespół z Warszawy ponownie wrzucił wyższy bieg, odskoczył rywalom i nie oddał prowadzenia już do końca. Wygraną Projektu w całym meczu przypieczętował skutecznym atakiem Jurij Semeniuk, ustalając wynik seta na 25:19.

Kapitan Projektu zabrał głos po meczu. "Mamy prawo się nie rozumieć"

Po spotkaniu zadowolenia z wyniku nie krył kapitan warszawskiej drużyny, Damian Wojtaszek. W rozmowie z Polsat Sport podkreślił, jak cenne jest to zwycięstwo, ale jednocześnie tonował nastroje, wskazując, że zespół wciąż jest na etapie zgrywania się.

– To drugi mecz w sezonie, ale na pewno cieszy takie zwycięstwo na ciężkim terenie, z taką drużyną jak Zawiercie. Pamiętajmy, że punkty będą bardzo ważne, żeby być w Pucharze Polski. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ta gra wyglądała lepiej. To jest druga kolejka, więc mamy prawo się nie rozumieć. Widać trochę świeżości w zespole – skomentował libero Projektu.

Dla warszawian jest to drugie zwycięstwo w sezonie, które pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne tygodnie rywalizacji w PlusLidze. Warta z kolei musi przełknąć gorycz porażki we własnej hali i szukać punktów w następnych meczach.

