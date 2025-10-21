Wilfredo Leon nagle wypalił o końcu kariery! Padła konkretna data

Wilfredo Leon już myśli o tym, kiedy zakończy karierę! Stawia sobie pewną granicę

Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą stosunkowo udany sezon. Polacy wygrali Ligę Narodów, a z mistrzostw świata przywieźli brązowy medal. Ten drugi krążek nie wywołał jednak wielkiej euforii u siatkarzy i kibiców – choć medal mistrzostw świata to wciąż bardzo cenna rzecz, to czuć pewne rozczarowanie, zwłaszcza w wypowiedziach Nikoli Grbicia, który wciąż nie spełnił marzenia o złocie. Warto jednak zauważyć, że w składzie Polaków było wielu zawodników, dla których był to pierwszy medal mistrzostw świata, czy pierwszy medal zdobyty z reprezentacją w ogóle. Jednym z tych pierwszych wymienionych był Wilfredo Leon, który do tej pory nie miał okazji zagrać z Polską na mundialu.

Wilfredo Leon ma więc w swoim dorobku już dwa medale świata, bo przed laty zdobył srebro z reprezentacją Kuby. Z pewnością jego marzeniem jest zdobycie złota i okazji do tego powinien mieć jeszcze kilka, ponieważ zamierza grać jeszcze przez kilka lat, a do tego teraz mistrzostwa świata będą odbywać się częściej. W rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście „W cieniu sportu” Przeglądu Sportowego Onet Wilfredo Leon niespodziewanie podał konkretną datę, do kiedy – minimum – zamierza grać. – Nie ukrywam, że nie będę już młody. W głowie mam do sześciu lat grania. A za sześć lat zobaczymy, co mi pozwoli pan Bóg – przekazał Wilfredo Leon.

Jako że wychodzi to około 2031 roku, prowadzący rozmowę Łukasz Kadziewicz chciał dopytać, czy Leon nie planuje zagrać w kolejnych igrzyskach które odbędą się w 2032 roku (najbliższe odbędą się w 2028 w Los Angeles). – Do Los Angeles myślę, że będzie dalej bardzo dobry stan (zdrowia – przyp. red.). A po Los Angeles to trzeba zobaczyć. Ale zdecydowanie ciężko mi będzie już. Jak patrzę na innych zawodników, którzy mają taki wiek, jaki ja będę miał, to widzę, że im ciężko. Coraz więcej kontuzji, coraz więcej innych problemów. Myślę, że do Los Angeles jestem w stanie pracować z pełnym fokusem i jazda – ocenił Wilfredo Leon.

