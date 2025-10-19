Reprezentant kraju w siatkówce walczy o życie! Zapadł w śpiączkę

Dramat irańskiego siatkarza. Saber Kazemi zapadł w śpiączkę

Dramat rozegrał się po piątkowym treningu. Saber Kazemi odbył zajęcia z katarskim klubem Al-Rayan, ale po nich skarżył się na bóle głowy, a później stracił nagle przytomność. 27-letni wielokrotny reprezentant Iranu w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zapadł w śpiączkę z powodu urazu mózgu. Prezes irańskiej federacji siatkarskiej poinformował, że Kazemi zareagował na testy medyczne, ale został uśpiony w celu monitorowania krytycznego stanu. Lekarze walczą o jego życie.

W irańskich mediach pojawiła się też informacja o przyczynie nagłego wypadku. Dziennikarz Hatam Shiralizadeh donosi, że do dramatu doszło po treningu w katarskim hotelu. Siatkarz miał zostać porażony prądem w basenie należącym do Al-Rayan! Miał chcieć popływać po treningu, gdy doszło do tragedii. Irański dziennikarz potwierdza, że Kazemi zachował świadomość, ale lekarze podjęli decyzję o śpiączce.

Kim jest Saber Kazemi, irański siatkarz? Osiągnięcia i sukcesy

Polscy kibice mieli okazję oglądać Sabera Kazemiego w akcji m.in. podczas Memoriału Wagnera w 2022 roku. Irański atakujący został wtedy najlepiej zagrywającym zawodnikiem turnieju. Rok wcześniej został MVP mistrzostw Azji i pojechał z Iranem na igrzyska olimpijskie w Tokio, podczas których Polska przegrała z Irańczykami na inaugurację po tie-breaku.

Z reprezentacją Kazemi zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Azji, a także dwukrotnie triumfował w Igrzyskach Azjatyckich. W karierze klubowej reprezentował m.in. turecki Ziraat Bankasi, w którym od tego sezonu gra Tomasz Fornal. Ostatnie lata spędził w Katarze, Kuwejcie i Indonezji.