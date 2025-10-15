Nie żyje dwukrotna mistrzyni Polski w siatkówce. Od lat zmagała się z ciężką chorobą

Anna Walczak przez lata występowała na najwyższym poziomie w Polsce. Reprezentowała Polskę w rozgrywkach młodzieżowych, a jako seniorka zdobywała najwyższe laury w rozgrywkach klubowych w naszym kraju. Jako zawodniczka Augusto Kalisz sięgnęła najpierw po wicemistrzostwo kraju w 1996 roku, a następnie po dwa mistrzostwa Polski w 1997 i 1998 roku. Do tych osiągnięć dołożyła również zwycięstwo w Pucharze Polski. W swojej karierze reprezentowała także AZS Poznań.

Anna Walczak zamiłowanie do siatkówki przekazała swojemu synowi Krystianowi. To właśnie zawodnik bułgarskiego SKV Montana przekazał tragiczne wieści o śmierci 54-letniej byłej siatkarki. – Będę grał tak, żebyś była dumna mamo. Niech Pan Bóg ma Cię w swojej opiece. Spoczywaj w pokoju. Twój uśmiech pozostanie na zawsze w moim sercu. Kocham Cię – napisał Krystian Walczak na swoim profilu na portal Facebook.

Dawid Tomala szczerze o złotym medalu, depresji i Lewandowskim

Anna Walczak zmarła z powodu choroby nowotworowej, z którą zmagała się od wielu lat. W 2021 roku uruchomiono zbiórkę na rzecz pomocy dla Anny Walczak w walce z chorobą, w którą zaangażowała się bardzo duża część siatkarskiego środowiska. – Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Anny Walczak, jednej z najwybitniejszych zawodniczek w historii kaliskiej siatkówki. Przez lata reprezentowała barwy Augusto Kalisz, z którym sięgnęła po dwa złote (1997, 1998) i srebrny medal Mistrzostw Polski (1996), a także zdobyła Puchar Polski. W 2021 r. wspieraliśmy Anię w walce z chorobą nowotworową. Wtedy całe środowisko siatkarskie zjednoczyło się, by pomóc jej w najtrudniejszym meczu życia. Pomimo ogromnej determinacji i wsparcia wielu osób, dziś żegnamy ją z bólem i wdzięcznością za wszystko, co zrobiła dla kaliskiego sportu – czytamy na profilu Netland MKS Kalisz Volleyball.

Annę Walczak pożegnano także na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Rodzina Polskiej Siatkówki z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Anny Walczak - byłej kaliskiej siatkarki, wielokrotnej medalistki mistrzostw Polski i zdobywczyni Pucharu Polski, która w latach 90. reprezentowała barwy kaliskiego klubu Augusta w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. (…) Od lat zmagała się z chorobą nowotworową, nie bojąc się w trudnej sytuacji zwracać o pomoc, jednocząc w działaniu środowisko siatkarskie. W pomoc Pani Annie angażowała się także Fundacja Polska Siatkówka, która wraz z całym Polskim Związkiem Piłki Siatkowej pragnie złożyć na ręce Jej Syna, wszystkich Bliskich i Przyjaciół wyrazy głębokiego współczucia – napisano na stronie PZPS.

