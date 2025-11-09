Mocny wpis polskiego siatkarza. Norbert Huber już nie wytrzymał! "Chcielibyście pracować za darmo?"

Już na początku sezonu PlusLigi jest gorąco wokół Jastrzębskiego Węgla. Mistrzowie Polski 2023 i 2024, a także zdobywcy Pucharu Polski i brązowi medaliści Ligi Mistrzów z ostatniego sezonu, słabiutko rozpoczęli nowe rozgrywki. W czwartej kolejce gładko przegrali 3:0 z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i była to ich trzecia porażka z rzędu. Na tę serię składa się również przegrany Superpuchar Polski z Bogdanką LUK Lublin (1:3). Nic dziwnego, że kibice są sfrustrowani, a w tej trudnej sytuacji oliwy do ognia dolał niespodziewany wpis Norberta Hubera.

"Chcielibyście pracować za darmo?". Mocny wpis Norberta Hubera

Były siatkarz Jastrzębskiego Węgla, który po ostatnim sezonie przeniósł się japońskiej drużyny Wolfdogs Nagoya, zwrócił się do sympatyków siatkówki na portalu X kilkanaście godzin po porażce JW z ZAKSĄ.

"1. Czy jak klub nie ma pieniędzy na pensje dla zawodników, to siatkarze powinni wychodzić na boisko i grać mimo wszystko? 2. Czy środowisko pasjonatów, kibiców i ekspertów rozumie ten proceder i brak wyników? 3. Chcielibyście pracować za darmo?" - zadał trzy pytania w eter, bez wskazywania konkretnego klubu.

Jego słowa szybko powiązano jednak z obecną sytuacją drużyny z Jastrzębia.

"Myślę, że wszyscy rozumieją, ale czasami z różnych powodów, przede wszystkim nikt nie będzie chciał głośno powiedzieć o problemach w swoim klubie, dowiadujemy się o tym po czasie, a ciężko jest nagle przewidzieć, że trzy porażki z rzędu, to przez brak wypłat i problemy finansowe..." - odpowiedział środkowemu reprezentacji Polski ceniony ekspert, Jakub Balcerzak.

"Jedna kwestia to, że ktoś nie płaci. Druga, że ktoś się na to godzi" - zakończył tajemniczo Huber, który podpisał w Japonii kontrakt do końca sezonu 2026/27.