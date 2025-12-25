Afera z polskimi siatkarzami! Brazylijczycy zaatakowali w Wigilię. Mateusz Bieniek przeprasza

Tuż przed świętami siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zdobyli brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata w brazylijskim Belem. Trzy dni później w Wigilię wywołali jednak spore zamieszanie za sprawą niewinnego filmiku opublikowanego przez Mateusza Bieńka. Jeszcze w Brazylii drużyna z Zawiercia postanowiła nagrać nietypowy świąteczny materiał, inspirowany popularnym wideo z USA. Niespodziewanie rozpoczęło to prawdziwą burzę.

Uwielbiana polska siatkarka spędza święta daleko od Polski! Zuzanna Górecka wygrzewa się w Dubaju

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Siatkarze Warty Zawiercie pod ostrzałem Brazylijczyków w Wigilię

Siatkarze i sztab Warty wykorzystali pogodę w Belem, aby nagrać scenkę pod słowa świątecznej piosenki "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" Michaela Buble. Specjalnie wystąpili z gołymi klatami, tworząc dla kontrastu obraz chuliganów. Niewinny świąteczny pomysł wywołał jednak ostrą reakcję Brazylijczyków.

"Polacy odrzucają Brazylię po Klubowych Mistrzostwach Świata. Mateusz Bieniek uznał, że to dobry ton wezwać kolegów z Warty Zawiercie do nagrania wideo przebranego za bandytów, symulującego agresję" - zareagował jeden z czołowych siatkarskich portali w Brazylii. Zwrócono też uwagę na komentarze kibiców, w których nawiązywano do faweli.

Piękna polska siatkarka znów rozgrzała internet! Wystarczyło jedno zdjęcie Alicji Grabki

"Warta Zawiercie została przyjęta z szacunkiem, przychylnością i gościnnością w Belem. Otworzyliśmy drzwi, powitaliśmy i traktowaliśmy godnie. I tak się rewanżują: stereotypy, uprzedzenia i brak szacunku. Gościnności nie można pomylić z tolerancją na uprzedzenia" - podsumowali wściekli Brazylijczycy.

Mateusz Bieniek przeprasza

Wpisy wściekłych kibiców z Brazylii zalały profile zawiercian w mediach społecznościowych. Filmik został szybko usunięty, a Mateusz Bieniek jako sprawca zamieszania odniósł się do całej sprawy.

"Chcielibyśmy wyjaśnić nasze intencje. Nagraliśmy ten filmik wyłącznie dla zabawy, nigdy nie miał być ksenofobiczny albo jakkolwiek lekceważący. Jeśli został odebrany inaczej i kogokolwiek uraził, szczerze przepraszamy. To nigdy nie było naszym celem" - napisał środkowy reprezentacji Polski w specjalnym oświadczeniu po angielsku i portugalsku.

Znamy pary Pucharu Polski siatkarzy. Wielkie problemy Projektu, jest hit w ćwierćfinale!

"Czuliśmy się świetnie w Brazylii i znów było to fantastyczne doświadczenie. Brazylia ciepło nas powitała, a turniej był zorganizowany perfekcyjnie, jak za każdym razem. Jeszcze raz przepraszamy wszystkich fanów, którzy mogli poczuć się urażeni. Naprawdę doceniamy wsparcie i pasję brazylijskich kibiców. Życzymy wszystkim Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego" - zakończył Bieniek.

Poniżej prezentujemy viralowy filmik z USA, który ewidentnie zainspirował drużynę z Zawiercia. Tylko na Instagramie osiągnął ponad 2 miliony polubień.