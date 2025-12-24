Bogdanka LUK Lublin sensacyjnie pokonała PGE Projekt Warszawa, zdobywając fotel lidera PlusLigi.

W ćwierćfinale Pucharu Polski czekają nas hitowe starcia, m.in. Warta Zawiercie kontra Asseco Resovia.

Zwrot akcji na szczycie PlusLigi. Bogdanka nowym liderem

W meczu na szczycie, który miał wyłonić lidera na półmetku sezonu, dotychczasowy wicelider, Bogdanka Lublin, podejmował prowadzący w tabeli Projekt Warszawa. Starcie zakończyło się gładkim zwycięstwem gospodarzy.

Warszawski zespół przyjechał do Lublina przetrzebiony infekcją, w zaledwie siedmioosobowym składzie. Bogdanka LUK pewnie wygrała spotkanie 3:0 (27:25, 25:22, 25:23). Ten wynik sprawił, że to właśnie lublinianie zakończyli rundę na fotelu lidera, spychając Projekt na drugą pozycję.

Puchar Polski siatkarzy: Znamy pary! Hit w Zawierciu, trudne zadanie Projektu

System rozgrywek Pucharu Polski zakłada, że w ćwierćfinale występuje sześć najlepszych ekip PlusLigi po pierwszej rundzie oraz dwie drużyny z niższych lig, które wywalczyły awans w eliminacjach (w tym roku pierwszoligowe Stal Nysa i BBTS Bielsko-Biała). Cztery czołowe zespoły są rozstawione, co w teorii ma im zapewnić łatwiejszych rywali.

Bogdanka trafiła na pierwszoligową Stal Nysę. Z kolei Projekt zmierzy się ze Skrą Bełchatów. Za absolutny hit tej fazy rozgrywek uchodzi jednak inne starcie. Trzecia w tabeli Warta Zawiercie podejmie szóstą Resovię. Wielkim nieobecnym tej edycji Pucharu Polski jest obrońca trofeum, Jastrzębski Węgiel, który nie zakwalifikował się do czołowej szóstki.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy:

* Warta Zawiercie - Resovia

* Projekt Warszawa - Skra Bełchatów

* Stal Nysa (I liga) - BogdankaLublin

* BBTS Bielsko-Biała (I liga) - AZS Olsztyn

Kiedy i gdzie finał Pucharu Polski?

Mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane w 28-29.12 Zwycięzcy awansują do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 10-11 stycznia w krakowskiej Tauron Arenie. W sobotę rozegrane zostaną półfinały, a wielki finał, w którym poznamy zdobywcę Pucharu Polski, zaplanowano na niedzielę.

