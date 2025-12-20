Projekt skruszył Skrę! Jan Firlej poprowadził go na szczyt PlusLigi

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-12-20 22:34

Siatkarze Projektu pokonali Skrę Bełchatów 3:1 w hicie 13. kolejki PlusLigi. Wkład w zwycięstwo miał Jan Firlej (29 l.), któremu przypadł tytuł MVP spotkania. Warszawski zespół jest na czele ligi. Czy obroni fotel lidera w starciu z Bogdanką Lublin?

Siatkówka, Puchar Polski 2025, Aluron Zawiercie - Projekt Warszawa, Jan Firlej

i

Autor: Piotr Sumara/PlusLiga/ Materiały prasowe Jan Firlej w PP 2025
  • Projekt Warszawa pokonał rywali w zaciętym meczu, mimo że jeden z setów zakończył się wynikiem 31:29.
  • Libero Damian Wojtaszek podkreślił, że zespół był przygotowany na trudną walkę, szczególnie w drugim secie.
  • Co czeka Projekt Warszawa w kolejnych rozgrywkach i czy utrzymają wysoką formę?

Najłatwiej poszło Projektowi Warszawa w pierwszym secie, którym wygrał 25:14. Kolejny był bardzo zacięty, co najlepiej pokazuje wynik 31:29. Gospodarze przegrali za to trzecią partię 20:25. Dlatego do czwartego seta przystąpili zdeterminowani i pokazali w niej klasę, wygrywając 25:18 ze Skrą Bełchatów.

Damian Wojtaszek: Pojedynki między Warszawą a Bełchatowem na wysokim poziomie

- Rozmawialiśmy na ten temat, że na pewno drugi set nie będzie wyglądał tak samo jak pierwszy, który poszedł za łatwo - tłumaczył Damian Wojtaszek w Polsacie Sport. - Kontrolowaliśmy go. Wiedzieliśmy, że drugi set będzie na pewno wymagający, że zaryzykują na zagrywce, bo grają bardzo dobrze ofensywnie. Byliśmy przygotowani, bo zawsze pojedynki między Warszawą a Bełchatowem stały na wysokim poziomie. Wiedzieliśmy, że jak utrzymamy koncentrację, to możemy dowieźć te trzy punkty do końca - wyznał libero warszawskiego zespołu.

Teraz przed Projektem hit z Bogdanką Lublin

23 grudnia przed Projektem kolejny hit w lidze. Tym razem wyjazdowe starcie z Bogdanką Lublin na koniec pierwszej rundy fazy zasadniczej. Rywale to wicelider i mistrz Polski. Warszawski zespół wystąpi także w ćwierćfinale Pucharu Polski. Turniej finałowy, w którym zagrają cztery kluby, zostanie rozegrany w Krakowie (10-11.01).

Bartosz Kurek po IO
