Projekt Warszawa pokonał rywali w zaciętym meczu, mimo że jeden z setów zakończył się wynikiem 31:29.

Libero Damian Wojtaszek podkreślił, że zespół był przygotowany na trudną walkę, szczególnie w drugim secie.

Co czeka Projekt Warszawa w kolejnych rozgrywkach i czy utrzymają wysoką formę?

Najłatwiej poszło Projektowi Warszawa w pierwszym secie, którym wygrał 25:14. Kolejny był bardzo zacięty, co najlepiej pokazuje wynik 31:29. Gospodarze przegrali za to trzecią partię 20:25. Dlatego do czwartego seta przystąpili zdeterminowani i pokazali w niej klasę, wygrywając 25:18 ze Skrą Bełchatów.

Damian Wojtaszek: Pojedynki między Warszawą a Bełchatowem na wysokim poziomie

- Rozmawialiśmy na ten temat, że na pewno drugi set nie będzie wyglądał tak samo jak pierwszy, który poszedł za łatwo - tłumaczył Damian Wojtaszek w Polsacie Sport. - Kontrolowaliśmy go. Wiedzieliśmy, że drugi set będzie na pewno wymagający, że zaryzykują na zagrywce, bo grają bardzo dobrze ofensywnie. Byliśmy przygotowani, bo zawsze pojedynki między Warszawą a Bełchatowem stały na wysokim poziomie. Wiedzieliśmy, że jak utrzymamy koncentrację, to możemy dowieźć te trzy punkty do końca - wyznał libero warszawskiego zespołu.

Teraz przed Projektem hit z Bogdanką Lublin

23 grudnia przed Projektem kolejny hit w lidze. Tym razem wyjazdowe starcie z Bogdanką Lublin na koniec pierwszej rundy fazy zasadniczej. Rywale to wicelider i mistrz Polski. Warszawski zespół wystąpi także w ćwierćfinale Pucharu Polski. Turniej finałowy, w którym zagrają cztery kluby, zostanie rozegrany w Krakowie (10-11.01).

