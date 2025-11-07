Nie do wiary, jak wygląda teraz córka legendarnego polskiego siatkarza! Wiktoria Zagumny też gra w siatkówkę

Paweł Zagumny zakończył karierę w kwietniu 2017 roku. Kilka miesięcy wcześniej oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski, której był mózgiem przez kilkanaście lat. Od 1996 do 2014 roku rozegrał w narodowych barwach blisko 430 meczów! Wraz z kolegami sięgał po wicemistrzostwo świata w 2006 roku, a także pamiętne złoto na MŚ 2014 w Polsce. Po zakończeniu kariery pozostał przy siatkówce - był m.in. prezesem Polskiej Ligi Siatkówki, a później prezesem Czarnych Radom. Z ukochaną dyscypliną jest związany także za sprawą córki, Wiktorii Zagumny. Ta podobnie jak ojciec gra jako rozgrywająca!

Tak wygląda Wiktoria Zagumny, córka Pawła Zagumnego. Ale wyrosła!

O córce Zagumnego po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2016 roku, gdy wzięła udział w oficjalnym pożegnaniu ojca z reprezentacją Polski. Miała wtedy 12 lat i zastąpiła legendarnego siatkarza w polu serwisowym. Treningi siatkówki rozpoczęła w klubie Metro Warszawa jako 10-latka. Za sobą ma m.in. występ w mistrzostwach Europy U17 w 2020 roku. Dziś Wiktoria Zagumny ma już 21 lat i rozwija siatkarski talent w USA!

Przed wyjazdem utalentowana rozgrywająca była zawodniczką SMS PZPS Szczyrk oraz juniorskiej drużyny Enea Energetyk Poznań. W 2023 roku rozpoczęła studia na uniwersytecie w Chicago, które łączyła z grą w siatkówkę. W drugim roku zdobyła z tą akademicką drużyną mistrzostwo NEC (North&East Conference). Obecnie jest związana z Old Dominion University, znajdującym się w Norfolk w stanie Virginia. We wrześniu oficjalnie odnotowano, że ma już ponad 2000 udanych wystaw w karierze!

Jej sportowy i akademicki rozwój można śledzić w mediach społecznościowych, ale to nie wszystko. W social mediach pokazuje się też z ukochanym chłopakiem. Latem tego roku para gościła w Warszawie, jej rodzinnym mieście. Zagumny z kolei w pełni wspiera córkę - zdjęcia Wiktorii znajdziesz w powyższej galerii.