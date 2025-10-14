Nie żyje słynny polski sędzia. Całe środowisko pogrążyło się w żałobie, ogromna strata

Nie żyje Janusz Kaliński. Ogromna strata dla całego środowiska siatkówki w Polsce

Janusz Kaliński był wybitną postacią, jeśli chodzi o sędziowanie siatkówki w Polsce. Jak dowiadujemy się z informacji podanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej, uprawnienia do sędziowania uzyskał już jako... 16-letni chłopak! Po siedmiu sezonach, w wieku zaledwie 23 lat, został sędzią na szczeblu centralnym. Kilkanaście lat później, w 1998 roku, uzyskał klasę państwową. Kaliński był związany z siatkówką przez zdecydowaną większość swojego życia – był nie tylko sędzią, ale później również kwalifikatorem, który oceniał pracę młodszych arbitrów i w tej roli pracował aż do 2024 roku!

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Niestety, Janusz Kaliński nie cieszył się długą emeryturą. – W wieku 63 lat zmarł były sędzia szczebla centralnego i kwalifikator PZPS – Janusz Kaliński – przekazał PZPS na swojej stronie. – Śmierć Janusza Kalińskiego jest ogromną stratą dla całej siatkarskiej społeczności. Polski Związek Piłki Siatkowej składa Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia – dodano na stronie związku. Jego ostatnim spotkaniem w karierze było spotkanie ITA Tools Stal Mielec z Chemikiem Police.

Janusz Kaliński był mocno związany z Podkarpaciem. – Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Janusza Kalińskiego, człowieka pełnego pasji, zaangażowania i serdeczności – napisano na stronie Podkarpacka Siatkówka na portalu Facebook – Spoczywaj w pokoju – dodano.