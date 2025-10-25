Sceny w trakcie występu drużyny Bartosza Kurka! Kibice wzięli sprawy w swoje ręce

2025-10-25 17:25

Bartosz Kurek wrócił do gry i od razu udowodnił swoją jakość! Japońska liga rozpoczęła się, a kapitan reprezentacji Polski w pierwszym spotkaniu przeciwko ekipie Toray Arrows pokazał się z bardzo dobrej strony. Atakujący zanotował aż 28 punktów i mógł być zadowolony ze swojego występu po powrocie do Japonii. W trakcie meczu nie brakowało specjalnego dopingu dla Kurka. Przy zagrywce 37-latka na hali wybrzmiały bardzo głośne okrzyki.

Bartosz Kurek wrócił do gry i... szaleje! Kibice nie zawiedli

Bartosz Kurek w samej końcówce sezonu reprezentacyjnego nie mógł pomóc "biało-czerwonym" na filipińskich mistrzostwach świata. Kapitan reprezentacji Polski zmagał się z urazem mięśnia brzucha. Przez co, nie mógł wystąpić w półfinale oraz meczu o trzecie miejsce.

Powrót Kurka na parkiet

Atakujący w sezonie 2024/2025 występował w barwach ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, jednak siatkarz po roku spędzonym w PlusLidze zdecydował się na powrót do Japonii, gdzie dołączył do ekipy Tokio Great Bears. Już w pierwszym sezonie Kurek pokazał się z bardzo dobrej strony, co idealnie przedstawiły to liczby, z jakimi zakończył spotkanie.

Kibiców było słychać w całej hali! To wszystko przy zagrywce Bartosza Kurka

Ekipa z Bartoszem Kurkiem w składzie wygrała pierwszym mecz w lidze, a jeszcze bardziej cieszy fakt, że kapitan reprezentacji Polski wrócił do pełni zdrowia. Tokio Great Bears po pięciosetowej batalii wygrali z Toray Arrows 3:2. Atakujący zdobył aż 28 punktów, a spotkanie zakończył z prawie 48% skuteczności w ataku.

W mediach społecznościowych Kurek dodał relację, w której zwrócił się do... różowych strojów.

Pierwszy mecz, pierwsza wygrana z Tokio Great Bears... i pierwszy raz w różowymnapisał atakujący.

Klub uchwycił nagranie, w trakcie którego Kurek przygotowujący się do serwisu był "niesiony" przez fanów na hali. Siatkarz mógł poczuć się, jak w Polsce, ponieważ wybrzmiał słynny okrzyk "Bartosz Kurek Bartosz". Siatkarz docenił wysiłek kibiców i podziękował za tak wspaniałe przyjęcie w nowym klubie.

