Fatalna wiadomość z poniedziałku! Kluczowy siatkarz odchodzi z polskiej kadry! "Mam zwłóknienie wątroby drugiego stopnia"

Piotr Lekszycki
2026-03-30 7:56

Siatkówka w Polsce jest sportem niezwykle popularnym, a reprezentanci kraju są idolami młodzieży. Jeden z nich właśnie ogłosił, że odchodzi z polskiej kadry. Mowa o kluczowym siatkarzu. Marcin Janusz zdecydował się na zakończenie reprezentacyjnej kariery z powodów zdrowotnych. - Jestem już po rozmowie z trenerem, przedstawiłem mu swoją decyzję - oznajmił rozgrywający.

Autor: Paweł Skraba / Super Express/ Archiwum prywatne
  • Marcin Janusz, kluczowy rozgrywający polskiej reprezentacji siatkarzy, zakończył karierę reprezentacyjną z powodów zdrowotnych.
  • Siatkarz cierpi na zwłóknienie wątroby drugiego stopnia, co wymagało natychmiastowej reakcji i rezygnacji z intensywnego trybu życia sportowca.
  • Decyzja ta pozwoli uniknąć poważniejszych problemów zdrowotnych, które mogłyby zagrozić jego dalszej karierze klubowej i ogólnemu funkcjonowaniu.
  • Marcin Janusz ma na swoim koncie liczne sukcesy z reprezentacją, m.in. Ligę Narodów i mistrzostwo Europy w 2023 roku, srebrny medal olimpijski (2024) oraz wicemistrzostwo świata (2022).

Marcin Janusz kończy karierę w reprezentacji Polski

Marcin Janusz przez lata był filarem siatkarskiej reprezentacji Polski. Zawodnik występujący obecnie w Asseco Resovii Rzeszów z naszą kadrą wygrał m.in. Ligę Narodów i mistrzostwo Europy (oba sukcesy przypadły na rok 2023). Oprócz tego rozgrywający ma w dorobku srebrny medal olimpijski (2024) i wicemistrzostwo świata (2022). Wielu kibiców długo nie wyobrażało sobie siatkarskiej reprezentacji Polski bez Marcina Janusza. Niestety zawodnik w narodowych barwach już nie zagra. Wszystko przez problemy zdrowotne. Fatalna wiadomość gruchnęła w poniedziałek, z samego rana. 

Ciężko powstrzymać łzy po słowach Marcina Janusza. Siatkarz przeżył to pierwszy raz w życiu, targały nim ogromne emocje

Nie będzie mnie w kadrze ani w tym roku, ani w kolejnych latach. Jestem już po rozmowie z trenerem, przedstawiłem mu swoją decyzję - kończę reprezentacyjną karierę. Teraz mogę opowiedzieć o tym otwarcie, żeby wszyscy lepiej zrozumieli powody, jakimi się kierowałem. I tak bardzo długo to odwlekałem

- oznajmił siatkarz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Marcin Janusz zdradził, że boryka się z poważnymi kłopotami z wątrobą. 

Marcin Janusz: Niczego nie przekreśliliśmy, wszystko jest wciąż w naszych rękach

Marcin Janusz ma zwłóknienie wątroby drugiego stopnia

Siatkarz Asseco Resovii Rzeszów nie owija w bawełnę. - Mam zwłóknienie wątroby drugiego stopnia. To stadium wymagające szybkiej reakcji i wyeliminowania czynników, które je powodują - powiedział Marcin Janusz. Wygląda na to, że to był ostatni dzwonek na podjęcie decyzji o rezygnacji gry w reprezentacji. 

Tracił czucie w nodze, a był mózgiem polskich siatkarzy. Dramatyczne wyznanie!

Usłyszałem jasno, że gdybym zignorował problem i dalej funkcjonował w takim samym trybie - przy dużych obciążeniach i konieczności częstego sięgania po leki - doprowadziłoby to do bardziej zaawansowanego stadium zwłóknienia, bo byłem już na granicy. W praktyce oznaczałoby to funkcjonowanie z chorobą przewlekłą przez długie lata, a może nawet do końca życia. Nie tylko moja gra w reprezentacji Polski, ale też dalsza kariera klubowa i funkcjonowanie jako profesjonalnego sportowca, stanęłyby pod dużym znakiem zapytania. Z perspektywy czasu uważam, że miałem dużo szczęścia, że te kłopoty udało się wykryć dość wcześnie i w porę zareagować

- podkreślił wielokrotny reprezentant Polski. 

Siatkarze zdobyli brąz short
