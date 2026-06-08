Trzy skalpy reprezentacji Polski siatkarek w Chinach. Będzie awans w Lidze Narodów?

Polska reprezentacja siatkarek zakończyła pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach z imponującym bilansem trzech zwycięstw.

Mimo jednej porażki z gospodyniami, Biało-Czerwone prezentują widoczny progres, a młode zawodniczki pokazują swój potencjał.

Sprawdź, z kim zmierzą się Polki w kolejnych, kluczowych meczach w Tajlandii i Japonii, i czy utrzymają swoją pozycję do turnieju finałowego.

Polki zaczęły od zwycięstwa nad Belgią 3:2. Następnie pokonały Czechy 3:0, a potem Serbię 3:2. Na zakończenie jednak musiały uznać wyższość kadry Chin, z którą przegrały 1:3. W tym ostatnim spotkaniu wyróżniły się Julita Piasecka (16 pkt.) i Monika Lampkowska (14 pkt.).

- Na pewno cieszą te trzy zwycięstwa - powiedziała Alekandra Szczygłowska w Polsacie Sport. - Młode dziewczyny też pokazały się z dobrej strony. Na przestrzeni czterech spotkań widać progres w tym, jak gramy razem. Myślę, że jest to duży proces i na tym będziemy się skupiać - dodała.

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Kapitanka drużyny narodowej jest optymistką przed kolejnymi zawodami. Uważa, że pierwszy turniej Ligi Narodów można ocenić na plus.

- Będziemy mieć chwilę, żeby potrenować razem i skupić się jeszcze na innych elementach - analizowała Szczygłowska. - Jestem zadowolona z dziewczyn i zespołu, bo na pewno początki były ciężkie, ale teraz jest coraz lepiej. To jest ten pozytywny aspekt - przekonywała.

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Katarzyna Wenerska również z optymizmem patrzy na następne występy drużyny narodowej.

- Po meczu z Chinami zostaje niedosyt - przyznała Wenerska w Polsacie Sport. - Patrząc na poprzednie spotkania, to mamy dużo pozytywów. Większość dziewczyn pograła raz lepiej, raz gorzej. Mamy sporo materiału, żeby analizować i trenować, aby w kolejnym turnieju było mniej głupich błędów - zwróciła uwagę.

Wiadomo, że do kraju wraca Martyna Czyrniańska, która w Chinach doznała urazu i przez to nie była do dyspozycji trenera Stefano Lavariniego. Kadra zostanie w Azji. Drugi turniej Ligi Narodów zaplanowany jest w Tajlandii (17-21.06). W Bangkoku rywalizować będziemy z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Trzecia impreza zostanie rozegrana w Japonii. W Osace przyjdzie nam mierzyć się z Turcją, USA, Brazylią i Japonią. W tym momencie Polki zajmują siódme miejsce w tabeli Ligi Narodów, które zapewnia przepustkę do turnieju finałowego. Ten zostanie rozegrany w Chinach.

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