Co tam mundial! Lepiej zobaczcie na polskie siatkarki. Mamy powody do dumy

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-20 15:45

Co prawda oczy kibiców sportowych są obecnie zwrócone przede wszystkim na piłkarski mundial 2026, ale przecież nie samym futbolem żyje człowiek. Szczególnie, że akurat Polacy na MŚ nie grają. Mamy za to powody do dumy z powodu naszych siatkarek. Reprezentacja Polski właśnie pewnie pokonała Holandię w Lidze Narodów.

Grupa polskich siatkarek w biało-czerwonych strojach radośnie celebruje zdobyty punkt na boisku, otoczone reklamami sponsorów na niebieskim tle. Artykuł o ich sukcesach w Lidze Narodów przeczytasz na naszym portalu.
Autor: FIVB VNL/ Materiały prasowe Kiedy grają polskie siatkarki w Lidze Narodów? Poznały rywalki w ćwierćfinale: Z kim kolejny mecz?

Liga Narodów. Polskie siatkarki znów wygrały. Polska - Holandia 3:1

Co tam mundial! Lepiej popatrzcie na polskie siatkarki. One pokazują, jak odnosić sukcesy w sportach zespołowych. Nasza drużyna potwierdziła wysoką formę w kolejnym meczu Ligi Narodów, nie pozostawiając wątpliwości, kto jest lepszym zespołem, w meczu Polska - Holandia. Biało-czerwone pewnie pokonały rywalki 3:1. W dotychczasowych spotkaniach nasze siatkarki przegrały tylko z Chinkami, a zwyciężyły z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami, Bułgarkami i Ukrainkami. Teraz dołożyły kolejne zwycięstwo. Dwa pierwsze sety Polki wygrały 24:17 i wydawało się, że trzeci zakończy rywalizację. Przyszedł jednak pewien kryzys, co wykorzystały Holenderki i w wygrały w trzecim secie do 14. Kibice zaczęli obawiać się o końcowy wynik, ale jak się okazało - niepotrzebnie.

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Liga Narodów: Nerwowa końcówka w meczu Polska - Holandia

Czwarty set był ostatnim w meczu Polska - Holandia, bowiem Biało-Czerwone po emocjonującym boju wygrały 25:23 i tym samym cały mecz 3:1. Nerwowo jednak było do samego końca. Przy piłce meczowej jedna z zawodniczek z Holandii po przejęciu przebiła piłkę na drugą stronę siatki. Piłka wpadła w boisko, ale sędzia wychwyciła nielegalne zagranie, co sprawiło, że Polska ostatecznie wygrała zawody. Dzięki temu zwycięstwu znacznie przybliżyliśmy się do awansu do turnieju finałowego. Ostatni mecz w zagramy w niedzielę, 21 czerwca. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zmierzą się z Kanadyjkami. Początek spotkania zaplanowano na godz. 12.00. 

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Po meczu z Holandią Polska awansowała na 4. miejsce w tabeli. Różnice punktowe jednak nie są duże. Do finałowego turnieju wchodzi osiem najlepszych zespołów. 

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