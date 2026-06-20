Co tam mundial! Lepiej zobaczcie na polskie siatkarki. Mamy powody do dumy

Liga Narodów. Polskie siatkarki znów wygrały. Polska - Holandia 3:1

Co tam mundial! Lepiej popatrzcie na polskie siatkarki. One pokazują, jak odnosić sukcesy w sportach zespołowych. Nasza drużyna potwierdziła wysoką formę w kolejnym meczu Ligi Narodów, nie pozostawiając wątpliwości, kto jest lepszym zespołem, w meczu Polska - Holandia. Biało-czerwone pewnie pokonały rywalki 3:1. W dotychczasowych spotkaniach nasze siatkarki przegrały tylko z Chinkami, a zwyciężyły z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami, Bułgarkami i Ukrainkami. Teraz dołożyły kolejne zwycięstwo. Dwa pierwsze sety Polki wygrały 24:17 i wydawało się, że trzeci zakończy rywalizację. Przyszedł jednak pewien kryzys, co wykorzystały Holenderki i w wygrały w trzecim secie do 14. Kibice zaczęli obawiać się o końcowy wynik, ale jak się okazało - niepotrzebnie.

Udany start reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Będzie kolejna wygrana?

Liga Narodów: Nerwowa końcówka w meczu Polska - Holandia

Czwarty set był ostatnim w meczu Polska - Holandia, bowiem Biało-Czerwone po emocjonującym boju wygrały 25:23 i tym samym cały mecz 3:1. Nerwowo jednak było do samego końca. Przy piłce meczowej jedna z zawodniczek z Holandii po przejęciu przebiła piłkę na drugą stronę siatki. Piłka wpadła w boisko, ale sędzia wychwyciła nielegalne zagranie, co sprawiło, że Polska ostatecznie wygrała zawody. Dzięki temu zwycięstwu znacznie przybliżyliśmy się do awansu do turnieju finałowego. Ostatni mecz w zagramy w niedzielę, 21 czerwca. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego zmierzą się z Kanadyjkami. Początek spotkania zaplanowano na godz. 12.00.

Magdalena Stysiak rusza na tajską przeprawę. Przed Polkami drugi turniej Ligi Narodów

Po meczu z Holandią Polska awansowała na 4. miejsce w tabeli. Różnice punktowe jednak nie są duże. Do finałowego turnieju wchodzi osiem najlepszych zespołów.

Galeria: Katarzyna Skowrońska - tak zmieniała się najpiękniejsza polska siatkarka

37