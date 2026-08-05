Witali siatkarzy w Polsce, a Tomasz Fornal nagle wypalił! "Zwracam się do ministerstwa"

Reprezentacja Polski siatkarzy w środę, 5 sierpnia, wróciła do kraju po wygraniu Ligi Narodów.

Podobnie jak na parkiecie, jednym z bohaterów powitania w Polsce był Tomasz Fornal.

Podczas oficjalnej uroczystości siatkarz nagle zwrócił się do ministerstwa sportu w imieniu całej drużyny.

Siatkarze wylądowali w Polsce, Tomasz Fornal zwrócił się do ministerstwa

Powrót złotych medalistów Ligi Narodów z Chin do Polski opóźnił się o 24 godziny. Nie we wtorek, a w środę rano wylądowali na warszawskim Okęciu. Przywitali ich najwierniejsi kibice, którzy dziękowali za emocje, zbierali autografy i robili pamiątkowe zdjęcia. Zmęczeni wydłużoną podróżą siatkarze zostali też oficjalnie powitani, m.in. przez przedstawicieli PZPS i ministerstwa sportu. Obecność jednego z reprezentantów rządu wywołała niespodziewaną reakcję Tomasza Fornala, który zaskoczył nawet kolegów z drużyny!

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Po serii gratulacji i podziękowań, głos w imieniu drużyny zabrał najpierw kapitan Aleksander Śliwka, a następnie Fornal. Przyjmujący znany ze swojej bezpośredniości znów skradł show.

Przy okazji zwracam się do ministerstwa, bo niedługo rozpoczynamy przygotowania do ME w Zakopanem, a tam nie ma klimatyzacji w pokojach. Może udałoby się coś z tym zrobić? Bylibyśmy wdzięczni - rzucił wprost siatkarz.

- Na pewno byłoby fajniej, ale czy aż tak nam to przeszkadza? Ja osobiście otworzę okno i jest okej - skomentował prośbę kolegi zaskoczony Kamil Semeniuk.

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Sam Fornal tłumaczył później, że puścił oko w stronę ministerstwa.

Jak ja jestem w drużynie, to zawsze będzie o coś prośba jak wygrywamy. Oczywiście czasami jest to bardziej w formie żartu, ale jeżeli miałoby się to udać, to czemu nie spróbować? - wyjaśnił z uśmiechem.

Przygotowania triumfatorów Ligi Narodów do wrześniowych mistrzostw Europy rozpoczną się już w poniedziałek wieczorem.

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