Nikola Grbić zasłużył na pomnik. To osiągnął z reprezentacją Polski, co za dorobek!

Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia osiągnęła kolejny wielki sukces, triumfując w Lidze Narodów i zdobywając już dziewiąty medal.

Serbski szkoleniowiec, który prowadzi kadrę od czterech lat, ma w kolekcji cztery złote krążki, w tym trzy z Ligi Narodów, co świadczy o dominacji.

Dowiedz się, co trener Grbić powiedział o stylu zwycięstwa i czy Polacy pod jego wodzą sięgną po dziesiąty, jubileuszowy medal!

Grbić pracuje z reprezentacją Polski od czterech latach. To bardzo owocny okres dla naszej siatkówki. Każda impreza mistrzowska kończy się dla drużyny narodowej zdobyciem medalu. Serb zaczął od brązu Ligi Narodów 2022. W swojej kolekcji w tym momencie ma cztery złote medale (3 razy Liga Narodów, mistrzostwo Europy), dwa srebrne (mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie) i trzy brązowe (dwa razy Liga Narodów, mistrzostwa świata). Trzeba przyznać, że tak okazały dorobek budzi szacunek.

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Najświeższym osiągnięciem jest obrona tytułu w Lidze Narodów.

- Oczywiście Liga Narodów nie jest najważniejszym turniejem, który możemy wygrać - powiedział Grbić w Polsacie Sport. - Ale sposób, w jaki to zrobiliśmy jest bardzo ważny. To jest czwarty złoty medal, który zdobyliśmy razem - podkreślił.

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Serb miał na myśli styl, w jaki jego podopieczni rozprawili się w finale z USA, zwyciężając 3:2.

- Nie pierwszy raz graliśmy w tie-breaku - przypomniał Grbić. - Pierwsza rzecz to wygrać, a druga to, że wróciliśmy, bo przeciwnik naprawdę zagrał fantastycznie. Zmienił dużo rzeczy, których nie robił wcześniej. To był dla nas bardzo, bardzo trudny mecz. Jestem szczęśliwy, że wróciliśmy i wygraliśmy - zaznaczył.

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Szkoleniowiec podkreślił, że wszystkie zasługi niemożliwe byłby, gdyby nie klasowi siatkarze, których ma do dyspozycji w reprezentacji Polski.

- Jak masz takich zawodników jak my, to możesz zmieniać i dać im szansę - przekonywał Serb. - Każdy z nich, gdy wejdzie na boisko, robi swoje i dodaje nam jakości. To się stało z Amerykanami, bo Kamil Semeniuk zagrał fantastycznie, a Leon robił różnicę w tych trudnych momentach, na końcu czwartego i w piątym secie - ocenił Grbić.

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Osiągnięcia kadry pod rządami Grbicia:

* brąz LN 2022

* srebro MŚ 2022

* złoto LN 2023

* złoto ME 2023

* brąz LN 2024

* srebro IO 2024

* złoto LN 2025

* brąz MŚ 2025

* złoto LN 2026

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