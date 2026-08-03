Nikola Grbić nie ma wątpliwości po wygraniu Ligi Narodów. "Mamy zawodników z jakością"

Reprezentacja Polski obroniła tytuł w Lidze Narodów, a Nikola Grbić kontynuuje swoją imponującą serię, zdobywając dziewiąty medal z kadrą.

Selekcjoner Grbić ujawnił, że spodziewał się zaciętej walki z USA, a kluczowe role w finale odegrały gwiazdy takie jak Semeniuk i Leon.

Odkryj, jakie taktyczne decyzje podjął Grbić, aby zapewnić zwycięstwo, i dlaczego niektórzy zawodnicy musieli poczekać na swoją szansę!

Amerykanie chcieli zrewanżować się Polakom za porażkę 0:3 w ostatnim turnieju fazy zasadniczej. Selekcjoner spodziewał się, że w finale wysoko zawieszą nam poprzeczkę. Miał rację.

- Oczekiwałem trudnego meczu - przyznał Grbić. - Powiedziałem zawodnikom na początku w szatni, że musimy oczekiwać, że oni będą grali dużo lepiej, że będzie inaczej, niż mecz w Chicago. Mówiłem, że musimy przygotować się na to, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy zachować cierpliwość. Jeśli oni zagrają tak, jak zagrali, to potrzebna nam jest cierpliwość, aby wrócić do naszej jakości, która na końcu musi zrobić przewagę - ocenił.

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W finale najskuteczniejszy był Kamil Semeniuk (17 pkt.), a Wilfredo Leon uzyskał 15 pkt.

- Oczywiście bardzo pomogło nam to, jak zagrali Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon - wyliczał. - Kiedy mamy zawodników z taką jakością, to jest łatwiej podejmować mi decyzje i przygotować zespół na każdy scenariusz. Oczywiście Leon był gotowy. On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku. Bardzo pomógł nam w tym meczu - przyznał.

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Selekcjoner wytłumaczył także dlaczego w czwartym secie do gry wszedł wspomniany Leon, który zajął miejsce Bartłomieja Bołądzia (10 pkt.).

- Nieraz już tego próbowaliśmy - przypomniał. - Oczywiście czekamy na Kewina Sasaka. On jeszcze nie jest na swoim poziomie, na którym może być. Jedna rzecz: nie chciałem go wpuścić w momencie, kiedy naprawdę mieliśmy dużo problemów na prawym ataku. On może zagrywać, może blokować, ale jeszcze ma problemy w ataku. Dlatego nie chciałem go postawić w trudnej sytuacji - wyjaśnił szkoleniowiec.

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