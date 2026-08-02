Jakub Popiwczak o emocjach po wygraniu Ligi Narodów. "Wyszarpaliśmy to sobie"

Polska reprezentacja siatkarzy po raz kolejny potwierdziła światową dominację, triumfując w Lidze Narodów po wygraniu w finale z USA.

Libero Jakub Popiwczak zdradza, jak Biało-Czerwoni "wyszarpnęli" zwycięstwo, odwracając losy meczu mimo heroizmu rywali i przegrywania 1:2.

Poznaj kulisy tego zaciętego boju i dowiedz się, jakie emocje towarzyszyły Popiwczakowi, gdy spełniał swoje największe marzenie!

To było starcie siatkarskich potęg, z których zwycięsko wyszła reprezentacja Polski.

- Jestem przeszczęśliwy - przyznał Jakub Popiwczak. - Ciężko mi w ogóle wyrazić to, jak się czuję. Mam wrażenie, że jest to wymarzony sposób, w jaki chcielibyśmy sobie wyobrazić ten mecz. Przychodzą mi do głowy obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie trzy mecze po 3-0. Wiadomo, byliśmy mega szczęśliwi, ale wracaliśmy z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. Teraz zdobywamy złoty medal pokonując Amerykanów, którzy rozegrali fenomenalny mecz z Japonią. Było nam też mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie - opisał.

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Kadrowicze byli w trudnej sytuacji, bo przegrywali 1:2, ale jednak zdołali wykaraskać się z tarapatów. Nasi siatkarze nie kalkulowali, lecz wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności.

- Myślę, że nie było zastanawiania się, bo jak jesteś na boisku, to nie rozważasz scenariuszy - zapewniał Popiwczak. - Momentami było ciężko. Ciężko było zatrzymać McHenry'ego. Mówi się, że czasami on atakuje z drugiego, trzeciego piętra. Mam wrażenie, że teraz atakował z czwartego. Świetny był Haynes. Anderson, z plastrem na czole, niesamowitą raną, wrócił do gry. To był heroiczny bój i heroiczna postawa Amerykanów. Tym bardziej cieszy to, że na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi - zaznaczył.

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Popiwczak wyznał, że marzył o tym, aby odnieść sukces z kadrą Polski.

- Zachowując wszelkie proporcje, oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz - wyjawił. - Teraz brałem udział w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze - przekonywał.

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Siatkarz ocenił, że występy w drużynie narodowej dostarczają niezapomnianych emocji.

- Wszyscy mamy podobne plany - przyznał. - Na chwilę znaleźć cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach z ulubionymi ludźmi i nie myśleć o siatkówce, bo ostatnio dużo jej było. Dużo podróży, dużo zmian czasu, dużo emocji. Gra w reprezentacji Polski to są ogromne emocje. Mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo, a tych złych było ostatnio troszkę mniej. Myślę, że to jest świetna sprawa - dodał Popiwczak.

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