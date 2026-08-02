Liga Narodów PREMIE: Ile zarobili polscy siatkarze? Fortuna za zwycięstwo!

Polscy siatkarze znów wygrali Ligę Narodów i zgarnęli dużą premię.

Broniący tytułu Biało-Czerwoni o złoto zagrali z reprezentacją USA.

Sprawdź, jakie są premie w Lidze Narodów 2026 i ile zarobili polscy siatkarze.

Polscy siatkarze znów wygrali Ligę Narodów. Broniący tytułu Biało-Czerwoni w półfinale zdemolowali 3:0 Słowenię, a w finale ograli 3:1 reprezentację USA Zespół Nikoli Grobica bił się w Ningbo o dużą premię. Nagroda za wygranie Ligi Narodów 2026 to okrągły milion dolarów! To oczywiście kwota do podziału, którą dostanie polski związek. Siatkarze będą uczestniczyć w podziale łupów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika. Zaraziła go pasją, jest dla siatkarza największym wsparciem

Spore premie były do wygrania również w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Zgodnie z regulaminem FIVB nagrody pieniężne w Lidze Narodów są takie same w rozgrywkach mężczyzn i kobiet. W rundzie wstępnej zespoły dostają po 9500 USD za każde zwycięstwo, a przegrana drużyna 4250 USD.

Do tego dochodzą nagrody indywidualne. Zawodnicy wybrani do Drużyny Marzeń otrzymują po 10 000 USD, a MVP – 30 000 USD.

Najważniejsze i największe są jednak premie dla drużyn wywalczone w turnieju finałowym. Poniżej cała lista nagród w Lidze Narodów 2026.

Lista premii w Lidze Narodów mężczyzn 2026

Mistrzowie: 1,000,000 dolarów USD

Finaliści: 500,000 dolarów USD

3. miejsce: 300,000 dolarów USD

4. miejsce: 180,000 dolarów USD

5. miejsce: 130,000 dolarów USD

6. miejsce: 85,000 dolarów USD

7. miejsce: 65,000 dolarów USD

8. miejsce: 40,000 dolarów USD

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie