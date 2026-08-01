Liga Narodów. Polska - Słowenia NA ŻYWO. Wynik i relacja live z półfinału

Polska - Słowenia 1:0 (25:16, 4:5, -:-)
Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej
Słowenia: A. Pajenk, U. Planinsić, J. Kozamernik, L. Marovt, R. Bracko, S. Stalekar, G. Okroglić, T. Urnaut, R. Mozić, N. Mujanović, Ja. Krzić, Jo. Krzić, N. Najdić, K. Sen
Liga Narodów: Półfinał Polska - Słowenia
8:7
Kolejny świetny blok na Moziciu!
6:6
Dzielnie bronili się Słoweńcy, ale Fornal przypilnował tej piłki spadającej na aut.
4:5
Zgubiliśmy rytm wystawy i Słowenia po raz pierwszy jest dziś na prowadzeniu.
3:3
Dobre przyjęcie, ale nie skończył ze środka Jakubiszak i tym razem to Słowenia kończy kontrę.
3:2
Ustrzelony Fornal przez Pajenka.
3:1
Tym razem z trudnej piłki Leon szukał prostej i nie zmieścił się w boisku. Do tego nieudany challenge wymuszony przez Fornala.
3:0
Leon uderzył z miejsca na kontrze i to wystarczyło, aby obił blok!
2:0
Mijali się obaj środkowi z piłką, ale kończymy tę akcję potrójnym blokiem na Mujanoviciu! I już czas dla Słowenii w tym secie.
1:0
Flot Komendy sprawił problemy Słoweńcom i od razu zaczynamy od skutecznego bloku!
0:0
Marcin Komenda zaczyna drugiego seta!
Kibice oczywiście zachwycają się grą Leona i zupełnie się nie dziwimy!
#gangłysego— ✧ Zyza ✧ (@zyza_so) August 1, 2026
WILFREDO "ARMATA" LEON pic.twitter.com/0oBBiwqjlg
25:16
Dobra zagrywka Semeniuka i już prowadzimy 1:0 po ataku Bołądzia!
24:16
Kamil Semeniuk wchodzi na zagrywkę przy piłce setowej!
23:16
Tym razem Leon w siatkę, ale i tak jesteśmy mu wdzięczni! Do przyjęcia zmienił go Granieczny, nominalnie libero, grający dziś w roli przyjmującego.
23:15
Bomba 128 km/h Leona i Jakubiszak kończy przechodzącą piłkę ze środka!
22:15
Dłuższa akcja po kolejnej bombie Leona, aż pomylił się Urnaut z drugiej linii. W Słowenii zmiana rozgrywającego.
21:15
Zagrał lżej Leon, ale Bołądź fantastycznie zatrzymał Mozicia pojedynczym blokiem!
20:15
Szczęśliwy as Leona po taśmie po przerwie!
19:15
I JESZCZE AS LEONA! Piąty jego punkt z rzędu! Drugi czas dla Słowenii.
18:15
Leon przyjął i Leon kapitalnie uderzył nad słoweńskim blokiem! Fantastyczny okres gry naszego przyjmującego!
17:14
ALEŻ BLOK! Mujanović potwornie zatrzymany przez Leona!
16:14
Co za bomba Leona z sytuacyjnej piłki! Znów mamy przewagę!
15:14
Potężnie Leon po prostej!
14:14
Fornal z drugiej linii, ale obronili to Słoweńcy i Mozić skutecznie skończył kontrę. Remis.
14:12
Brawo Komenda! Świetnie odnalazł się przy siatce po obronie Fornala!
13:11
Uff! Przytrzymany Bołądź blokiem, ale udało się wyblokować Pajenka na środku i w drugiej próbie nasz atakujący uderzył już nie do obrony!
12:11
Tym razem problemy w przyjęciu Popiwczaka i zablokowany Fornal na wysokiej piłce. Czas dla Nikoli Grbicia.
12:10
Ustrzelony Leon zagrywką i ledwo przebiliśmy piłkę, a Pajenk wykorzystał kontrę.
11:7
Fornal przyjmuje na palce i Jakubiszak kończy ze środka!
9:5
Leon pewnie obija podwójny blok rywali!
7:3
Kolejna dobra zagrywka Fornala i zablokowany Urnaut!
6:3
Świetna akcja Polaków, potężnie uderzył Leon na podwójnym bloku! Pierwszy czas dla Słowenii.
5:3
Kapitalny atak Bołądzia po prostej!
4:2
Skutecznie także Bołądź po bloku!
3:1
Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Świetnie wykręcił Fornal do prostej!
2:1
Leon zaczął od zagrywki w siatkę, ale po chwili dobrze przyjął i Fornal zdobywa swój pierwszy punkt!
1:0
Pierwszy punkt dla Polski po ataku Jakubiszaka ze środka, choć musiał zmierzyć się z podwójnym blokiem.
0:0
Słowenia rozpoczyna półfinał od zagrywki Pajenka!
Kozamernik, Planinsić, Mozić, Pajenk, Mujanović, Urnaut, Okroglić - to wyjściowy skład Słowenii.
"Mazurek Dąbrowskiego" już odegrany, za chwilę zaczynamy półfinał!
Zaczynamy oficjalną prezentację drużyn - najpierw hymn Słowenii.
Ważna informacja - nasz drugi libero Maksymilian Granieczny występuje dziś w roli przyjmującego.
Półfinał ze Słowenią rozpoczynamy w składzie identycznym jak w ćwierćfinale z Ukrainą!
Mecz #VNLFINALS Z 🇸🇮 rozpoczną:— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 1, 2026
Marcin Komenda
Bartłomiej Bołądź
Wilfredo Leon
Tomasz Fornal
Bartłomiej Lemański
Szymon Jakubiszak
Jakub Popiwczak (L)
Powodzenia! pic.twitter.com/KQQZFs2GBn
Witamy w relacji na żywo z półfinału Ligi Narodów Polska - Słowenia! Początek spotkania o godzinie 9:00.
Siatkarskie mecze Polska - Słowenia stały się w ostatnich latach stałym elementem najważniejszych turniejów. Swego czasu Słoweńcy uchodzili nawet za zmorę Biało-Czerwonych, ale ostatnie wspomnienia z tym rywalem mamy raczej dobre - wygrany mecz o 3. miejsce w Lidze Narodów 2024 i przede wszystkim ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jedynie te z konfrontacji z czerwca tego roku mogą być gorsze, ale należy pamiętać że w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach selekcjoner Nikola Grbić korzystał z mniej doświadczonych graczy, którzy ulegli Słowenii dopiero po tie-breaku 17:19. Teraz w najmocniejszym składzie Polacy mają okazję do rewanżu!
Polska - Słowenia na żywo. Relacja live z półfinału Ligi Narodów
W ćwierćfinałach oba zespoły nie miały lekko. Jako pierwsi w półfinale zameldowali się Słoweńcy, którzy wygrali z Turcją 3:0, ale musieli napocić się w każdym z setów wygranych 25:21, 35:33 i 39:37. Polacy dołączyli do nich jako ostatni półfinalista, wygrywając w czwartek z Ukrainą 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17). Tym samym po raz siódmy z rzędu znajdują się w strefie medalowej LN, a tylko jeden krok dzieli ich od finału, w którym broniliby tytułu sprzed roku. Początek półfinału Polska - Słowenia już o godzinie 9 czasu polskiego!