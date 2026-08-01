Liga Narodów. Polska - Słowenia NA ŻYWO. Wynik i relacja live z półfinału

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-01 9:32

Polscy siatkarze grają dzisiaj (1 sierpnia) w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią! Biało-Czerwoni bronią tytułu wywalczonego przed rokiem, a od upragnionego finału dzieli ich ostatni krok. Czy podopieczni Nikoli Grbicia zemszczą się na Słoweńcach za porażkę z czerwca, gdy rozpoczynali LN w okrojonym składzie? Zapraszamy na relację "Super Expressu" z półfinału Polska - Słowenia na żywo od godziny 9:00.

Siatkarz Wilfredo Leon odbija piłkę podczas meczu. Relację z półfinału Polska - Słowenia śledź na SE Supersport.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe

Polska - Słowenia 1:0 (25:16, 4:5, -:-)

Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej

Słowenia: A. Pajenk, U. Planinsić, J. Kozamernik, L. Marovt, R. Bracko, S. Stalekar, G. Okroglić, T. Urnaut, R. Mozić, N. Mujanović, Ja. Krzić, Jo. Krzić, N. Najdić, K. Sen

Na żywo

Liga Narodów: Półfinał Polska - Słowenia

8:7

Kolejny świetny blok na Moziciu!

6:6

Dzielnie bronili się Słoweńcy, ale Fornal przypilnował tej piłki spadającej na aut.

4:5

Zgubiliśmy rytm wystawy i Słowenia po raz pierwszy jest dziś na prowadzeniu.

3:3

Dobre przyjęcie, ale nie skończył ze środka Jakubiszak i tym razem to Słowenia kończy kontrę.

3:2

Ustrzelony Fornal przez Pajenka.

3:1

Tym razem z trudnej piłki Leon szukał prostej i nie zmieścił się w boisku. Do tego nieudany challenge wymuszony przez Fornala.

3:0

Leon uderzył z miejsca na kontrze i to wystarczyło, aby obił blok!

2:0

Mijali się obaj środkowi z piłką, ale kończymy tę akcję potrójnym blokiem na Mujanoviciu! I już czas dla Słowenii w tym secie.

1:0

Flot Komendy sprawił problemy Słoweńcom i od razu zaczynamy od skutecznego bloku!

0:0

Marcin Komenda zaczyna drugiego seta!

Kibice oczywiście zachwycają się grą Leona i zupełnie się nie dziwimy!

25:16

Dobra zagrywka Semeniuka i już prowadzimy 1:0 po ataku Bołądzia!

24:16

Kamil Semeniuk wchodzi na zagrywkę przy piłce setowej!

23:16

Tym razem Leon w siatkę, ale i tak jesteśmy mu wdzięczni! Do przyjęcia zmienił go Granieczny, nominalnie libero, grający dziś w roli przyjmującego.

23:15

Bomba 128 km/h Leona i Jakubiszak kończy przechodzącą piłkę ze środka!

22:15

Dłuższa akcja po kolejnej bombie Leona, aż pomylił się Urnaut z drugiej linii. W Słowenii zmiana rozgrywającego.

21:15

Zagrał lżej Leon, ale Bołądź fantastycznie zatrzymał Mozicia pojedynczym blokiem!

20:15

Szczęśliwy as Leona po taśmie po przerwie!

19:15

I JESZCZE AS LEONA! Piąty jego punkt z rzędu! Drugi czas dla Słowenii.

18:15

Leon przyjął i Leon kapitalnie uderzył nad słoweńskim blokiem! Fantastyczny okres gry naszego przyjmującego!

17:14

ALEŻ BLOK! Mujanović potwornie zatrzymany przez Leona!

16:14

Co za bomba Leona z sytuacyjnej piłki! Znów mamy przewagę!

15:14

Potężnie Leon po prostej!

14:14

Fornal z drugiej linii, ale obronili to Słoweńcy i Mozić skutecznie skończył kontrę. Remis.

14:12

Brawo Komenda! Świetnie odnalazł się przy siatce po obronie Fornala!

13:11

Uff! Przytrzymany Bołądź blokiem, ale udało się wyblokować Pajenka na środku i w drugiej próbie nasz atakujący uderzył już nie do obrony!

12:11

Tym razem problemy w przyjęciu Popiwczaka i zablokowany Fornal na wysokiej piłce. Czas dla Nikoli Grbicia.

12:10

Ustrzelony Leon zagrywką i ledwo przebiliśmy piłkę, a Pajenk wykorzystał kontrę.

11:7

Fornal przyjmuje na palce i Jakubiszak kończy ze środka!

9:5

Leon pewnie obija podwójny blok rywali!

7:3

Kolejna dobra zagrywka Fornala i zablokowany Urnaut!

6:3

Świetna akcja Polaków, potężnie uderzył Leon na podwójnym bloku! Pierwszy czas dla Słowenii.

5:3

Kapitalny atak Bołądzia po prostej!

4:2

Skutecznie także Bołądź po bloku!

3:1

Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Świetnie wykręcił Fornal do prostej!

2:1

Leon zaczął od zagrywki w siatkę, ale po chwili dobrze przyjął i Fornal zdobywa swój pierwszy punkt!

1:0

Pierwszy punkt dla Polski po ataku Jakubiszaka ze środka, choć musiał zmierzyć się z podwójnym blokiem.

0:0

Słowenia rozpoczyna półfinał od zagrywki Pajenka!

Kozamernik, Planinsić, Mozić, Pajenk, Mujanović, Urnaut, Okroglić - to wyjściowy skład Słowenii.

"Mazurek Dąbrowskiego" już odegrany, za chwilę zaczynamy półfinał!

Zaczynamy oficjalną prezentację drużyn - najpierw hymn Słowenii.

Ważna informacja - nasz drugi libero Maksymilian Granieczny występuje dziś w roli przyjmującego.

Półfinał ze Słowenią rozpoczynamy w składzie identycznym jak w ćwierćfinale z Ukrainą!

Witamy w relacji na żywo z półfinału Ligi Narodów Polska - Słowenia! Początek spotkania o godzinie 9:00.

Siatkarskie mecze Polska - Słowenia stały się w ostatnich latach stałym elementem najważniejszych turniejów. Swego czasu Słoweńcy uchodzili nawet za zmorę Biało-Czerwonych, ale ostatnie wspomnienia z tym rywalem mamy raczej dobre - wygrany mecz o 3. miejsce w Lidze Narodów 2024 i przede wszystkim ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jedynie te z konfrontacji z czerwca tego roku mogą być gorsze, ale należy pamiętać że w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach selekcjoner Nikola Grbić korzystał z mniej doświadczonych graczy, którzy ulegli Słowenii dopiero po tie-breaku 17:19. Teraz w najmocniejszym składzie Polacy mają okazję do rewanżu!

Polska - Słowenia na żywo. Relacja live z półfinału Ligi Narodów

W ćwierćfinałach oba zespoły nie miały lekko. Jako pierwsi w półfinale zameldowali się Słoweńcy, którzy wygrali z Turcją 3:0, ale musieli napocić się w każdym z setów wygranych 25:21, 35:33 i 39:37. Polacy dołączyli do nich jako ostatni półfinalista, wygrywając w czwartek z Ukrainą 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17). Tym samym po raz siódmy z rzędu znajdują się w strefie medalowej LN, a tylko jeden krok dzieli ich od finału, w którym broniliby tytułu sprzed roku. Początek półfinału Polska - Słowenia już o godzinie 9 czasu polskiego!

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