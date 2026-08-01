Liga Narodów. Polska - Słowenia NA ŻYWO. Wynik i relacja live z półfinału

Polska - Słowenia 1:0 (25:16, 4:5, -:-)

Polska: J. Popiwczak, M. Komenda, B. Lemański, W. Leon, A. Śliwka, A. Szalpuk, K. Semeniuk, M. Granieczny, T. Fornal, B. Bołądź, Sz. Jakubiszak, K. Sasak, J. Nowak, J. Firlej

Słowenia: A. Pajenk, U. Planinsić, J. Kozamernik, L. Marovt, R. Bracko, S. Stalekar, G. Okroglić, T. Urnaut, R. Mozić, N. Mujanović, Ja. Krzić, Jo. Krzić, N. Najdić, K. Sen

Na żywo Liga Narodów: Półfinał Polska - Słowenia 8:7 Kolejny świetny blok na Moziciu! 6:6 Dzielnie bronili się Słoweńcy, ale Fornal przypilnował tej piłki spadającej na aut. 4:5 Zgubiliśmy rytm wystawy i Słowenia po raz pierwszy jest dziś na prowadzeniu. 3:3 Dobre przyjęcie, ale nie skończył ze środka Jakubiszak i tym razem to Słowenia kończy kontrę. 3:2 Ustrzelony Fornal przez Pajenka. 3:1 Tym razem z trudnej piłki Leon szukał prostej i nie zmieścił się w boisku. Do tego nieudany challenge wymuszony przez Fornala. 3:0 Leon uderzył z miejsca na kontrze i to wystarczyło, aby obił blok! 2:0 Mijali się obaj środkowi z piłką, ale kończymy tę akcję potrójnym blokiem na Mujanoviciu! I już czas dla Słowenii w tym secie. 1:0 Flot Komendy sprawił problemy Słoweńcom i od razu zaczynamy od skutecznego bloku! 0:0 Marcin Komenda zaczyna drugiego seta! Kibice oczywiście zachwycają się grą Leona i zupełnie się nie dziwimy! #gangłysego

WILFREDO "ARMATA" LEON pic.twitter.com/0oBBiwqjlg — ✧ Zyza ✧ (@zyza_so) August 1, 2026 25:16 Dobra zagrywka Semeniuka i już prowadzimy 1:0 po ataku Bołądzia! 24:16 Kamil Semeniuk wchodzi na zagrywkę przy piłce setowej! 23:16 Tym razem Leon w siatkę, ale i tak jesteśmy mu wdzięczni! Do przyjęcia zmienił go Granieczny, nominalnie libero, grający dziś w roli przyjmującego. 23:15 Bomba 128 km/h Leona i Jakubiszak kończy przechodzącą piłkę ze środka! 22:15 Dłuższa akcja po kolejnej bombie Leona, aż pomylił się Urnaut z drugiej linii. W Słowenii zmiana rozgrywającego. 21:15 Zagrał lżej Leon, ale Bołądź fantastycznie zatrzymał Mozicia pojedynczym blokiem! 20:15 Szczęśliwy as Leona po taśmie po przerwie! 19:15 I JESZCZE AS LEONA! Piąty jego punkt z rzędu! Drugi czas dla Słowenii. 18:15 Leon przyjął i Leon kapitalnie uderzył nad słoweńskim blokiem! Fantastyczny okres gry naszego przyjmującego! 17:14 ALEŻ BLOK! Mujanović potwornie zatrzymany przez Leona! 16:14 Co za bomba Leona z sytuacyjnej piłki! Znów mamy przewagę! 15:14 Potężnie Leon po prostej! 14:14 Fornal z drugiej linii, ale obronili to Słoweńcy i Mozić skutecznie skończył kontrę. Remis. 14:12 Brawo Komenda! Świetnie odnalazł się przy siatce po obronie Fornala! 13:11 Uff! Przytrzymany Bołądź blokiem, ale udało się wyblokować Pajenka na środku i w drugiej próbie nasz atakujący uderzył już nie do obrony! 12:11 Tym razem problemy w przyjęciu Popiwczaka i zablokowany Fornal na wysokiej piłce. Czas dla Nikoli Grbicia. 12:10 Ustrzelony Leon zagrywką i ledwo przebiliśmy piłkę, a Pajenk wykorzystał kontrę. 11:7 Fornal przyjmuje na palce i Jakubiszak kończy ze środka! 9:5 Leon pewnie obija podwójny blok rywali! 7:3 Kolejna dobra zagrywka Fornala i zablokowany Urnaut! 6:3 Świetna akcja Polaków, potężnie uderzył Leon na podwójnym bloku! Pierwszy czas dla Słowenii. 5:3 Kapitalny atak Bołądzia po prostej! 4:2 Skutecznie także Bołądź po bloku! 3:1 Pierwsza dłuższa akcja dla Polski! Świetnie wykręcił Fornal do prostej! 2:1 Leon zaczął od zagrywki w siatkę, ale po chwili dobrze przyjął i Fornal zdobywa swój pierwszy punkt! 1:0 Pierwszy punkt dla Polski po ataku Jakubiszaka ze środka, choć musiał zmierzyć się z podwójnym blokiem. 0:0 Słowenia rozpoczyna półfinał od zagrywki Pajenka! Kozamernik, Planinsić, Mozić, Pajenk, Mujanović, Urnaut, Okroglić - to wyjściowy skład Słowenii. "Mazurek Dąbrowskiego" już odegrany, za chwilę zaczynamy półfinał! Zaczynamy oficjalną prezentację drużyn - najpierw hymn Słowenii. Ważna informacja - nasz drugi libero Maksymilian Granieczny występuje dziś w roli przyjmującego. Półfinał ze Słowenią rozpoczynamy w składzie identycznym jak w ćwierćfinale z Ukrainą! Mecz #VNLFINALS Z 🇸🇮 rozpoczną:

Marcin Komenda

Bartłomiej Bołądź

Wilfredo Leon

Tomasz Fornal

Bartłomiej Lemański

Szymon Jakubiszak

Jakub Popiwczak (L)



Powodzenia! pic.twitter.com/KQQZFs2GBn — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) August 1, 2026 Witamy w relacji na żywo z półfinału Ligi Narodów Polska - Słowenia! Początek spotkania o godzinie 9:00.

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Siatkarskie mecze Polska - Słowenia stały się w ostatnich latach stałym elementem najważniejszych turniejów. Swego czasu Słoweńcy uchodzili nawet za zmorę Biało-Czerwonych, ale ostatnie wspomnienia z tym rywalem mamy raczej dobre - wygrany mecz o 3. miejsce w Lidze Narodów 2024 i przede wszystkim ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jedynie te z konfrontacji z czerwca tego roku mogą być gorsze, ale należy pamiętać że w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach selekcjoner Nikola Grbić korzystał z mniej doświadczonych graczy, którzy ulegli Słowenii dopiero po tie-breaku 17:19. Teraz w najmocniejszym składzie Polacy mają okazję do rewanżu!

Polska - Słowenia na żywo. Relacja live z półfinału Ligi Narodów

W ćwierćfinałach oba zespoły nie miały lekko. Jako pierwsi w półfinale zameldowali się Słoweńcy, którzy wygrali z Turcją 3:0, ale musieli napocić się w każdym z setów wygranych 25:21, 35:33 i 39:37. Polacy dołączyli do nich jako ostatni półfinalista, wygrywając w czwartek z Ukrainą 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17). Tym samym po raz siódmy z rzędu znajdują się w strefie medalowej LN, a tylko jeden krok dzieli ich od finału, w którym broniliby tytułu sprzed roku. Początek półfinału Polska - Słowenia już o godzinie 9 czasu polskiego!