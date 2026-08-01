Liga Narodów: Kiedy finał? Z kim grają polscy siatkarze? Terminarz

Polscy siatkarze wygrali w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią 3:0

Biało-Czerwoni zagrają w finale i mogą obronić tytuł wywalczony przed rokiem.

Kiedy finał Ligi Narodów? Z kim zagra Polska? Sprawdź terminarz.

Liga Narodów: Kiedy finał? Z kim gra Polska?

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi z rzędu zagra w finale Ligi Narodów. W sobotnim półfinale podopieczni Nikoli Grbicia nie dali szans Słoweńcom. Od samego początku Polacy przejęli kontrolę nad wydarzeniami i systematycznie budowali swoją przewagę. W pierwszym secie dali się jednak dojść na 14:14, ale wtedy o swoim geniuszu przypomniał wszystkim Wilfredo Leon, który zdobył dla Polski 6 punktów z rzędu i zapewnił bezpieczną przewagę w partii wygranej ostatecznie 25:16. W drugim secie tylko początek był wyrównany, a po asie serwisowym Bartłomieja Lemańskiego na 10:8 Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca, powiększając je w końcówce do 6 punktów – 25:19.

Liga Narodów. Polska - Słowenia NA ŻYWO. Wynik i relacja live z półfinału

Trzeci set był formalnością, bo już na samym początku przypomniał o sobie świetnie dysponowany Leon, a Polska zyskała pięciopunktowe prowadzenie. Drużyna Grbicia kontynuowała świetną grę, wygrywając ostatecznie 25:17, dzięki czemu pewnie w trzech setach rozbiła zawsze groźną Słowenię. Teraz Polacy w spokoju oczekują na drugi półfinał Japonia - USA, który wyłoni ich rywala w finale. Ten odbędzie się już w niedzielę, 2 sierpnia, o godzinie 13:30.

Terminarz Ligi Narodów siatkarzy

Półfinał Japonia - USA, sobota 1 sierpnia, godz. 13:30

Mecz o 3. miejsce: Słowenia - Japonia/USA, niedziela 2 sierpnia, godz. 9:40

Finał: Polska - Japonia/USA, niedziela 2 sierpnia, godz. 13:30

Podane godziny uwzględniono do czasu polskiego.

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