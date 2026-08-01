Liga Narodów. Półfinał USA - Japonia NA ŻYWO. Z kim zagra Polska w finale?

Półfinał Ligi Narodów: Japonia - USA 0:1 (19:25, 0:0, -:-)
Japonia: Y. Nishida, H. Fukatsu, K. Miyaura, T. Otsuka, A. Yamauchi, S. Tomita, R. Takahashi, T. Ogawa, Y. Ishikawa, M. Kai, K. Nishimoto, T. Yamamoto, M. Eiro, L. Evbade-Dan
USA: M. Anderson, M. Briggs, J. Jendryk, C. Robinson, T. Defalco, M. Christenson, T. Averill, M. Ma'a, J. Hanes, C. Hartke, E. Champlin, E. Shoji, M. McHenry, M. Knigge
Liga Narodów: Półfinał Japonia - USA
Japończycy prowadzili 12:9, a przegrali tego seta 19:25. Fenomenalnie zagrali Amerykanie w drugiej połowie tej partii.
19:25
Ishikawa po taśmie w aut, challenge nie pomógł i Amerykanie prowadzą w półfinale 1:0.
19:24
Averill kończy przechodzącą piłkę i Amerykanie mają piłki setowe.
19:23
Skutecznie Anderson i coraz bliżej 1. seta dla USA.
18:22
Perfekcyjne przyjęcie i Averill kończy ze środka.
17:21
Przechodząca piłka po zagrywce i kolejny punkt Hanesa. Drugi czas dla Japonii.
17:20
Kapitalnie wybronili się Japończycy, ale i tak skończył to Hanes.
17:19
Świetnie gra w tym secie atakujący Hanes, kolejny jego punkt.
16:18
Kolejny raz zablokowany Takahashi, zabrakło asekuracji.
15:17
Kolejny blok Amerykanów i teraz to oni budują przewagę. Czas dla trenera Japonii.
14:15
Nishida też zatrzymany przez potężny blok Champlina!
14:14
Zablokowany Takahashi z wysokiej piłki i mamy remis.
14:12
Co za szalona akcja z obu stron! Niekonwencjonalnie rozgrywali piłkę, aż w końcu Nishida obił podwójny blok.
12:11
Potężny as Hanesa o prędkości 129 km/h!
11:8
Fenomenalny techniczny atak Nishidy na podwójnym bloku.
9:7
Takahashi skutecznie obił amerykański blok na lewym skrzydle.
7:6
Pomylił się Ishikawa z drugiej linii na prawie czystej siatce.
6:4
Przepiękny pierwszy atak Andersona w tym meczu - z sytuacyjnej piłki, a i tak ominął jakoś blok.
5:2
Averill ze środka w aut i rośnie przewaga Japonii na początku meczu.
3:2
Niewielki aut Takahashiego z zagrywki.
1:0
Pierwszy punkt dla Japonii po ataku Rana Takahashiego.
0:0
USA rozpoczyna półfinał od zagrywki!
Skład Japonii: Evbade-Dan, Fukatsu, Takahashi, Yamauchi, Nishida, Ishikawa
Skład USA: McHenry, Champlin, Christenson, Hanes, Anderson, Averill
Przypomnijmy, że w pierwszym sobotnim półfinale polscy siatkarze nie dali szans Słowenii i pewnie awansowali do wielkiego finału.
Witamy w relacji na żywo z drugiego półfinału Ligi Narodów: Japonia - USA! Zwycięzca tego meczu zagra w niedzielnym finale z Polską.
Kibice z Polski z dużym zainteresowaniem czekają na drugi półfinał Ligi Narodów. To on wyłoni rywala Polski w wielkim finale po wspaniałej wygranej Biało-Czerwonych w pierwszym półfinale. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają o złoto z Japonią albo USA, a każda z tych drużyn oznacza dla Polaków trudne wyzwanie.
Półfinał Japonia - USA na żywo. Relacja live z Ligi Narodów siatkarzy
Japończycy są jak na razie najlepszą drużyną tegorocznej LN - wygrali wszystkie 13 meczów, w tym ten z Polską rozegrany w czerwcu podczas pierwszego turnieju fazy zasadniczej. Należy jednak pamiętać, że polscy siatkarze grali wtedy w okrojonym składzie, a ulegli Japonii dopiero po tie-breaku 15:17. Czy w wielkim finale otrzymają okazję do rewanżu? Wcale nie musi tak być, bo Amerykanie grają w finałach LN z największymi gwiazdami jak Matthew Anderson, Micah Christenson czy Torey Defalco, i pokazali już w ćwierćfinale z Włochami swoją moc. Rozbili aktualnych mistrzów świata i srebrnych medalistów zeszłorocznej edycji LN 3:0, notując aż 15 asów serwisowych! Czy powtórzą tak znakomity występ w półfinale z Japonią? Kto zagra z Polską w niedzielnym finale? Odpowiedź na to pytanie już od godziny 13:30 czasu polskiego, gdy rozpocznie się mecz Japonia - USA.