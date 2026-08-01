Liga Narodów. Półfinał USA - Japonia NA ŻYWO. Z kim zagra Polska w finale?

Półfinał Ligi Narodów: Japonia - USA 0:1 (19:25, 0:0, -:-)

Japonia: Y. Nishida, H. Fukatsu, K. Miyaura, T. Otsuka, A. Yamauchi, S. Tomita, R. Takahashi, T. Ogawa, Y. Ishikawa, M. Kai, K. Nishimoto, T. Yamamoto, M. Eiro, L. Evbade-Dan

USA: M. Anderson, M. Briggs, J. Jendryk, C. Robinson, T. Defalco, M. Christenson, T. Averill, M. Ma'a, J. Hanes, C. Hartke, E. Champlin, E. Shoji, M. McHenry, M. Knigge

Na żywo Liga Narodów: Półfinał Japonia - USA Japończycy prowadzili 12:9, a przegrali tego seta 19:25. Fenomenalnie zagrali Amerykanie w drugiej połowie tej partii. 19:25 Ishikawa po taśmie w aut, challenge nie pomógł i Amerykanie prowadzą w półfinale 1:0. 19:24 Averill kończy przechodzącą piłkę i Amerykanie mają piłki setowe. 19:23 Skutecznie Anderson i coraz bliżej 1. seta dla USA. 18:22 Perfekcyjne przyjęcie i Averill kończy ze środka. 17:21 Przechodząca piłka po zagrywce i kolejny punkt Hanesa. Drugi czas dla Japonii. 17:20 Kapitalnie wybronili się Japończycy, ale i tak skończył to Hanes. 17:19 Świetnie gra w tym secie atakujący Hanes, kolejny jego punkt. 16:18 Kolejny raz zablokowany Takahashi, zabrakło asekuracji. 15:17 Kolejny blok Amerykanów i teraz to oni budują przewagę. Czas dla trenera Japonii. 14:15 Nishida też zatrzymany przez potężny blok Champlina! 14:14 Zablokowany Takahashi z wysokiej piłki i mamy remis. 14:12 Co za szalona akcja z obu stron! Niekonwencjonalnie rozgrywali piłkę, aż w końcu Nishida obił podwójny blok. 12:11 Potężny as Hanesa o prędkości 129 km/h! 11:8 Fenomenalny techniczny atak Nishidy na podwójnym bloku. 9:7 Takahashi skutecznie obił amerykański blok na lewym skrzydle. 7:6 Pomylił się Ishikawa z drugiej linii na prawie czystej siatce. 6:4 Przepiękny pierwszy atak Andersona w tym meczu - z sytuacyjnej piłki, a i tak ominął jakoś blok. 5:2 Averill ze środka w aut i rośnie przewaga Japonii na początku meczu. 3:2 Niewielki aut Takahashiego z zagrywki. 1:0 Pierwszy punkt dla Japonii po ataku Rana Takahashiego. 0:0 USA rozpoczyna półfinał od zagrywki! Skład Japonii: Evbade-Dan, Fukatsu, Takahashi, Yamauchi, Nishida, Ishikawa Skład USA: McHenry, Champlin, Christenson, Hanes, Anderson, Averill Polacy w finale Ligi Narodów! Wielki mecz ze Słowenią Przypomnijmy, że w pierwszym sobotnim półfinale polscy siatkarze nie dali szans Słowenii i pewnie awansowali do wielkiego finału. Witamy w relacji na żywo z drugiego półfinału Ligi Narodów: Japonia - USA! Zwycięzca tego meczu zagra w niedzielnym finale z Polską.

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Kibice z Polski z dużym zainteresowaniem czekają na drugi półfinał Ligi Narodów. To on wyłoni rywala Polski w wielkim finale po wspaniałej wygranej Biało-Czerwonych w pierwszym półfinale. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają o złoto z Japonią albo USA, a każda z tych drużyn oznacza dla Polaków trudne wyzwanie.

Półfinał Japonia - USA na żywo. Relacja live z Ligi Narodów siatkarzy

Japończycy są jak na razie najlepszą drużyną tegorocznej LN - wygrali wszystkie 13 meczów, w tym ten z Polską rozegrany w czerwcu podczas pierwszego turnieju fazy zasadniczej. Należy jednak pamiętać, że polscy siatkarze grali wtedy w okrojonym składzie, a ulegli Japonii dopiero po tie-breaku 15:17. Czy w wielkim finale otrzymają okazję do rewanżu? Wcale nie musi tak być, bo Amerykanie grają w finałach LN z największymi gwiazdami jak Matthew Anderson, Micah Christenson czy Torey Defalco, i pokazali już w ćwierćfinale z Włochami swoją moc. Rozbili aktualnych mistrzów świata i srebrnych medalistów zeszłorocznej edycji LN 3:0, notując aż 15 asów serwisowych! Czy powtórzą tak znakomity występ w półfinale z Japonią? Kto zagra z Polską w niedzielnym finale? Odpowiedź na to pytanie już od godziny 13:30 czasu polskiego, gdy rozpocznie się mecz Japonia - USA.