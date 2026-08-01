Liga Narodów. Półfinał USA - Japonia NA ŻYWO. Z kim zagra Polska w finale?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-01 13:40

Polscy siatkarze czekają już w finale Ligi Narodów na rywala, którego wyłoni drugi sobotni półfinał Japonia - USA. Niepokonani w tegorocznej edycji LN Japończycy zmierzą się z Amerykanami, którzy w wielkim stylu wygrali w ćwierćfinale z Włochami. Z kim zagra Polska w wielkim finale LN w niedzielę? Zapraszamy na relację "Super Expressu" z meczu USA - Japonia na żywo od godziny 13:30.

Amerykańscy siatkarze w białych strojach na boisku. O meczu USA - Japonia w Lidze Narodów przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe

Półfinał Ligi Narodów: Japonia - USA 0:1 (19:25, 0:0, -:-)

Japonia: Y. Nishida, H. Fukatsu, K. Miyaura, T. Otsuka, A. Yamauchi, S. Tomita, R. Takahashi, T. Ogawa, Y. Ishikawa, M. Kai, K. Nishimoto, T. Yamamoto, M. Eiro, L. Evbade-Dan

USA: M. Anderson, M. Briggs, J. Jendryk, C. Robinson, T. Defalco, M. Christenson, T. Averill, M. Ma'a, J. Hanes, C. Hartke, E. Champlin, E. Shoji, M. McHenry, M. Knigge

Na żywo

Liga Narodów: Półfinał Japonia - USA

Japończycy prowadzili 12:9, a przegrali tego seta 19:25. Fenomenalnie zagrali Amerykanie w drugiej połowie tej partii.

19:25

Ishikawa po taśmie w aut, challenge nie pomógł i Amerykanie prowadzą w półfinale 1:0.

19:24

Averill kończy przechodzącą piłkę i Amerykanie mają piłki setowe.

19:23

Skutecznie Anderson i coraz bliżej 1. seta dla USA.

18:22

Perfekcyjne przyjęcie i Averill kończy ze środka.

17:21

Przechodząca piłka po zagrywce i kolejny punkt Hanesa. Drugi czas dla Japonii.

17:20

Kapitalnie wybronili się Japończycy, ale i tak skończył to Hanes.

17:19

Świetnie gra w tym secie atakujący Hanes, kolejny jego punkt.

16:18

Kolejny raz zablokowany Takahashi, zabrakło asekuracji.

15:17

Kolejny blok Amerykanów i teraz to oni budują przewagę. Czas dla trenera Japonii.

14:15

Nishida też zatrzymany przez potężny blok Champlina!

14:14

Zablokowany Takahashi z wysokiej piłki i mamy remis.

14:12

Co za szalona akcja z obu stron! Niekonwencjonalnie rozgrywali piłkę, aż w końcu Nishida obił podwójny blok.

12:11

Potężny as Hanesa o prędkości 129 km/h!

11:8

Fenomenalny techniczny atak Nishidy na podwójnym bloku.

9:7

Takahashi skutecznie obił amerykański blok na lewym skrzydle.

7:6

Pomylił się Ishikawa z drugiej linii na prawie czystej siatce.

6:4

Przepiękny pierwszy atak Andersona w tym meczu - z sytuacyjnej piłki, a i tak ominął jakoś blok.

5:2

Averill ze środka w aut i rośnie przewaga Japonii na początku meczu.

3:2

Niewielki aut Takahashiego z zagrywki.

1:0

Pierwszy punkt dla Japonii po ataku Rana Takahashiego.

0:0

USA rozpoczyna półfinał od zagrywki!

Skład Japonii: Evbade-Dan, Fukatsu, Takahashi, Yamauchi, Nishida, Ishikawa

Skład USA: McHenry, Champlin, Christenson, Hanes, Anderson, Averill

Polacy w finale Ligi Narodów! Wielki mecz ze Słowenią
Polacy w finale Ligi Narodów! Wielki mecz ze Słowenią

Przypomnijmy, że w pierwszym sobotnim półfinale polscy siatkarze nie dali szans Słowenii i pewnie awansowali do wielkiego finału.

Witamy w relacji na żywo z drugiego półfinału Ligi Narodów: Japonia - USA! Zwycięzca tego meczu zagra w niedzielnym finale z Polską.

Kibice z Polski z dużym zainteresowaniem czekają na drugi półfinał Ligi Narodów. To on wyłoni rywala Polski w wielkim finale po wspaniałej wygranej Biało-Czerwonych w pierwszym półfinale. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają o złoto z Japonią albo USA, a każda z tych drużyn oznacza dla Polaków trudne wyzwanie.

Półfinał Japonia - USA na żywo. Relacja live z Ligi Narodów siatkarzy

Japończycy są jak na razie najlepszą drużyną tegorocznej LN - wygrali wszystkie 13 meczów, w tym ten z Polską rozegrany w czerwcu podczas pierwszego turnieju fazy zasadniczej. Należy jednak pamiętać, że polscy siatkarze grali wtedy w okrojonym składzie, a ulegli Japonii dopiero po tie-breaku 15:17. Czy w wielkim finale otrzymają okazję do rewanżu? Wcale nie musi tak być, bo Amerykanie grają w finałach LN z największymi gwiazdami jak Matthew Anderson, Micah Christenson czy Torey Defalco, i pokazali już w ćwierćfinale z Włochami swoją moc. Rozbili aktualnych mistrzów świata i srebrnych medalistów zeszłorocznej edycji LN 3:0, notując aż 15 asów serwisowych! Czy powtórzą tak znakomity występ w półfinale z Japonią? Kto zagra z Polską w niedzielnym finale? Odpowiedź na to pytanie już od godziny 13:30 czasu polskiego, gdy rozpocznie się mecz Japonia - USA.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek
JAPONIA
LIGA NARODÓW
USA
SIATKÓWKA