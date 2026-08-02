Tomasz Fornal powiózł Polskę do złota Ligi Narodów! "Potrafiliśmy wyjść z tak ciężkiej sytuacji"

- Polska reprezentacja siatkarzy obroniła tytuł w Lidze Narodów, a kluczową rolę w pokonaniu USA w dramatycznym finale odegrał Tomasz Fornal.
- Fornal, wybrany MVP turnieju, zdobył 15 punktów w decydującym meczu, zgarniając 30 000 USD i potwierdzając swoją filozofię "ryzykowania".
- Dowiedz się, jak jego odważne zagrania przesądziły o złocie i co siatkarz żartobliwie zapowiedział na temat świętowania.
W finale Polacy przegrywali 1:2 i byli pod ścianą. Jednak ta sytuacja nie podłamała naszych kadrowiczów. Świetnie spisywał się wspomniany Fornal, który w starciu z Amerykanami zdobył 15 punktów. Tytuł MVP zdobył po raz pierwszy podczas występów w reprezentacji Polski. W nagrodę zgarnął premię w wysokości 30 tysięcy dolarów, bo na tyle wycenili to wyróżnienie organizatorzy turnieju finałowego.
- Czasami wyjdzie, czasami nie - tłumaczył swoje zagrania Fornal w Polsacie Sport. - Wiem, że czasami zagram asa, a czasami nie. Ale tak to jest. Ja jestem od ryzykowania - podsumował z satysfakcją.
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Przyjmujący kadry był zadowolony z wygranej ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak zauważył także, że nie wszystko w naszym zespole funkcjonowało tak, jak należy.
- Mam wrażenie, że ten mecz stał na jakimś dziwnym poziomie - analizował Fornal. - Zrobiliśmy dużo prostych błędów. Ale finały nie są zawsze piękne. Wydaje mi się, że mecz do oglądania był fascynujący i emocjonujący. Szkoda tego trzeciego seta i wypuszczonej tej przewagi pod koniec. Ogólnie wyjdzie nam to na plus, że potrafiliśmy wyjść z tak ciężkiej sytuacji. Jesteśmy mistrzami powrotów. Mam nadzieję, że za rok będzie trzeci tytuł - stwierdził.
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Siatkarz przed kamerą Polsatu zaskoczył stwierdzeniem, że kadrowicze dostaną wolne od selekcjonera Nikoli Grbica. Jednak po chwili z uśmiechem na ustach dodał, że to tylko jego pomysł.
- Będziemy teraz świętować i chwilę się bawić – mówił uradowany Fornal. - Mamy trochę wolnego. Trener właśnie obiecał nam, że da nam dodatkowe trzy dni. Nie, to ja zadecydowałem. Koniec kropka i tak ma być - rzucił rozbawiony swoim żartem.
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