Tomasz Fornal powiedział o specjalnym powrocie Bartosza Kurka do kadry! "To brzmi naprawdę pięknie"

Tomasz Fornal o powrocie Bartosza Kurka do reprezentacji. Wymarzony scenariusz

Bartosz Kurek przez lata był liderem i kapitanem naszej siatkarskiej reprezentacji. Doświadczony zawodnik w tym sezonie niespodziewanie - po raz pierwszy od niemal 20 lat - znalazł się poza kadrą. - Powiedział mi, że nie czuje się dobrze. Nie gra tak, jakby chciał. A jeśli jest w takim stanie, to może lepiej, by nie był z nami - przekazał trener nasze reprezentacji Nikola Grbić. Zaznaczył jednak, że w kwestii powrotu Bartosza Kurka do drużyny "wszystko jest otwarte". Głos w tej sprawie zabrał także Tomasz Fornal, który w niedzielę, 2 sierpnia, odebrał nie tylko złoty medal za wygranie Ligi Narodów, lecz także statuetkę dla MVP turnieju. Przyjmujący podzielił się swoim wymarzonym scenariuszem dotyczącym powrotu 38-letniego Bartosza Kurka. Jest w nim występ naszego kapitana na Igrzyskach Olimpijskich 2028.

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Się trochę rozmarzyłem. Bardzo bym tego nam życzył. Mam nadzieję, że się to wydarzy. To brzmi naprawdę pięknie i sądzę, że to jest realne. Byłoby to takie wymarzone zakończenie kariery i uważam, że Bartek Kurek zasłużył na takie zakończenie kariery. Ze złotym medalem olimpijskim, jako MVP igrzysk zejść ze sceny i powiedzieć "Dobra, elo!"

- powiedział Tomasz Fornal w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem.

Galeria: Bartosz Kurek z żoną Anną

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Polska wygrywa Ligę Narodów

Przypomnijmy, że mimo nieobecności Bartosza Kurka Polacy w pięknym stylu wygrali Ligę Narodów 2026. W finale - po niezwykle zaciętym i dramatycznym boju - pokonali USA 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). Wcześniej w spotkaniu półfinałowym nasza reprezentacja zdemolowała Słowenię 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Z kolei w ćwierćfinale "Biało-czerwoni" rozprawili się z Ukrainą 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

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