Znienawidzony w Polsce rosyjski siatkarz zaskakuje. Rosja powinna zagrać w Polsce w MŚ?

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-08-06 8:43

Rosjanie są podzieleni po rezygnacji z udziału w mistrzostwach świata w Polsce. Aleksiej Spiridonow, który wielokrotnie przez lata podpadał polskim kibicom, otwarcie... skrytykował decyzję własnej federacji. Były rosyjski atakujący uważa, że zespół powinien zagrać na mundialu niezależnie od miejsca jego organizacji.

Siatkarz Aleksiej Spiridonow w niebieskim stroju Rosji serwuje piłkę. O MŚ siatkarzy w Polsce przeczytasz na SE Supersport.
Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Alexey Spiridonov

We wtorek Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) poinformowała, że Rosja wystąpi w kolejnej edycji Ligi Narodów. Jednocześnie potwierdzono, że rosyjska federacja dobrowolnie zrezygnowała z udziału w mistrzostwach świata 2027 organizowanych w Polsce, tłumacząc swoją decyzję właśnie kwestiami bezpieczeństwa.

Do sprawy odniosła się Swietłana Żurowa, która otwarcie poparła stanowisko rosyjskiej federacji i skierowała pod adresem Polski poważne zarzuty. - To kraj, który stawia Rosji nieakceptowalne warunki wjazdu - powiedziała, cytowana przez portal worldinform.ru (które to cytaty wyłapały również polskie media, jak sport.pl)

Na tym jednak Żurowa nie zakończyła swojej wypowiedzi. – Tam zawsze jest ryzyko prowokacji. A w tym przypadku takie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa stanowią ryzyko. Dla nas bezpieczeństwo naszych siatkarzy jest oczywiście priorytetem – podkreśliła, zaznaczając, że w pełni popiera decyzję o wycofaniu reprezentacji z mundialu.

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Nie wszyscy w Rosji zgadzają się jednak z takim stanowiskiem. Krytycznie do decyzji federacji odniósł się były reprezentant kraju Aleksiej Spiridonow. – Uważam, że federacja postąpiła źle, odmawiając udziału w mistrzostwach świata w Polsce! Skoro pozwolono nam wziąć udział, to co za różnica, gdzie gramy - w Polsce, we Włoszech czy na księżycu? Musimy grać! – stwierdził były rosyjski siatkarz, który od lat ma na pieńku z polskimi kibicami (głównie przez swoje prowokacje i niepochlebne komentarze).

Mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane od 10 do 26 września 2027 roku. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje. Pewny udział mają już gospodarze, czyli Polska, oraz broniący tytułu mistrzowskiego Włosi.

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