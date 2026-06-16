Magdalena Stysiak rusza na tajską przeprawę. Przed Polkami drugi turniej Ligi Narodów

Polska reprezentacja siatkarek rozpoczyna drugi turniej Ligi Narodów w Tajlandii, z jasno określonym celem awansu do finałów.

Skład Biało-Czerwonych wzmocniły kluczowe zawodniczki: liderka Magdalena Stysiak oraz Paulina Damaske.

Odkryj, czy te wzmocnienia pozwolą Polkom utrzymać zwycięską passę i zapewnić sobie miejsce wśród najlepszych drużyn turnieju.

Biało-Czerwone w pierwszym turnieju, który został rozegrany w Chinach, zanotowały trzy zwycięstwa (Belgia 3:2, Czechy 3:0, Serbia 3:2) i przegrały z Chinami 1:3. Przełożyło się to na siódmą pozycję. Dobrze zaprezentowała się Julia Szczurowska. Selekcjoner Stefano Lavarini był zadowolony występu podopiecznych.

- To był znakomity tydzień, w którym doświadczyliśmy i nauczyliśmy się wielu rzeczy - mówił po pierwszym turnieju Lavarini w Polsacie Sport. - Mieliśmy momenty, gdy graliśmy na wysokim poziomie. Mamy dużo rzeczy nad którymi musimy cały czas pracować. Musimy być powtarzalni - tłumaczył Włoch.

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Kapitanka kadry Aleksandra Szczygłowska także była zadowolona z postawy drużyny w Chinach.

- Cały czas musimy pracować nad pewnością siebie - podkreślała Szczygłowska w Polsacie Sport. - Wydaje mi się, że ona też przyjdzie z każdym kolejnym meczem. Już jest troszeczkę lepiej. Uczymy się siebie. Wiemy, jak kto będzie się zachowywał. Jestem z tego zadowolona, że w każdym meczu widać troszkę poprawy. W ciężkich spotkaniach musimy zwrócić uwagę na mental, żeby przeciwnikowi nie pokazywać wszystkich swoich emocji - zaznaczyła.

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Teraz przed Polkami drugi turniej w Tajlandii. Do zespołu dołączyły trzy zawodniczki: wspomniana Stysiak, a także Paulina Damaske i Sonia Stefanik. Wypadły Anna Obiała i Martyny Czyrniańskiej, która z powodu urazu nie zagrała już w pierwszym turnieju.

W Bangkoku zagramy z Bułgarią, Ukrainą (18.06), Holandią (20.06) i Kanadą (21.06). Na czele Ligi Narodów jest Brazylia, która wyprzedza Japonię i Włochy. Trzeci turniej odbędzie się w Japonii. Za to turniej finałowy zaplanowano w Chinach. Awans do niego wywalczy siedem najlepszych zespołów.

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Kadra Polski na Ligę Narodów:

rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

atakujące: Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska

środkowe: Sonia Stefanik, Maja Koput, Natalia Kecher, Magdalena Jurczyk

przyjmujące: Paulina Damaske, Julita Piasecka, Martyna Łukasik, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak

libero: Aleksandra Szczygłowska

Udany start reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Będzie kolejna wygrana?

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