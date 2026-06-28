Co tu się wydarzyło?! Niewiarygodny set Polaków z Argentyną. Ten wynik przejdzie do historii!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-28 21:17

Niewiarygodne, historyczne, szalone sceny w Gliwicach! Pierwszy set meczu Polska - Argentyna w Lidze Narodów przejdzie do annałów światowej siatkówki. Kibice byli świadkami thrillera, który trwał wieczność i zakończył się kosmicznym wynikiem. Niestety, po tej morderczej walce to Argentyna prowadzi 1:0, a słowa Wilfredo Leona sprzed meczu brzmią teraz jak ponura przepowiednia.

  • W Gliwicach rozegrał się historyczny, szalony pierwszy set meczu Polska-Argentyna, zakończony niewiarygodnym wynikiem 50:48 dla rywali.
  • Ten siatkarski maraton, trwający niemal godzinę, potwierdził obawy Wilfredo Leona o formę drużyny, stawiając Polaków w ekstremalnie trudnej sytuacji.
  • Czy Biało-Czerwoni zdołają podnieść się po tak morderczej partii i odwrócić losy spotkania? Sprawdź, co dalej w tym thrillerze!

50:48! Dwa sety w jednym, horror w Gliwicach

To, co wydarzyło się w pierwszym secie meczu Polska - Argentyna, przechodzi ludzkie pojęcie. To nie była zwykła partia, to był siatkarski maraton, thriller i horror w jednym. Obie drużyny rozegrały łącznie 98 punktów, a set zakończył się niewiarygodnym wynikiem 50:48 dla Argentyny!

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To tak, jakby obie ekipy rozegrały dwa pełne sety w ramach jednej partii. Gra punkt za punkt, niezliczone piłki setowe dla obu stron, nerwy ze stali i walka o każdy centymetr boiska. Kibice w Gliwicach przecierali oczy ze zdumienia, oglądając widowisko, które na stałe zapisze się w historii siatkówki. Niestety, po tej epickiej batalii to Argentyńczycy mogli unieść ręce w geście triumfu.

Prorocze słowa Wilfredo Leona. To musiało się tak skończyć?

Jeszcze przed meczem nastroje w polskim obozie studził Wilfredo Leon. Gwiazdor kadry, mimo wygranej z Niemcami, ostrzegał, że forma zespołu jest daleka od ideału. Jego słowa brzmią teraz jak przerażająco trafna przepowiednia.

- Jesteśmy bardzo daleko od optymalnej formy - mówił Wilfredo Leon w rozmowie z mediami.

Ta mordercza, a ostatecznie przegrana partia, zdaje się potwierdzać jego obawy. Polacy pokazali ogromne serce do walki, ale zabrakło postawienia kropki nad "i" w kluczowych momentach.

Polacy pod ścianą. Co dalej?

Po tak wyczerpującej i przegranej partii Biało-Czerwoni znaleźli się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Prowadzenie Argentyny 1:0 to jedno, ale drugą kwestią jest gigantyczne obciążenie psychiczne i fizyczne po rozegraniu seta, który trwał niemal godzinę. Przed podopiecznymi Nikoli Grbicia stoi teraz niewiarygodnie trudne zadanie, by podnieść się po takim ciosie i odwrócić losy tego szalonego spotkania.

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Polscy siatkarze, m.in. Wilfredo Leon, Mateusz Bieniek i Norbert Huber, w białych koszulkach z godłem Polski i logotypami sponsorów, wyrażający emocje po akcji podczas meczu z Argentyną. Ich walce, a także szczegóły dramatycznego seta 50:48, przeczytasz na naszym portalu.
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