To koniec Bartosza Kurka?! Nie ma go w kadrze, Nikola Grbić ujawnia

16 kwietnia poznaliśmy szeroką kadrę reprezentacji Polski siatkarzy na najbliższy sezon.

Nikola Grbić powołał 37 zawodników. Pominął między innymi Bartosza Kurka.

Dlaczego? Selekcjoner wytłumaczył swoją decyzję na łamach TVP Sport.

Bartosz Kurek poza kadrą, Nikola Grbić wyjaśnia

Wybory Nikoli Grbicia dotyczące składu reprezentacji Polski za każdym razem budzą emocje kibiców i ekspertów. Tym razem Serb przekroczył jednak najśmielsze oczekiwania - w 37-osobowej kadrze aż roi się od młodych siatkarzy na dorobku, a brakuje wielu gwiazd stanowiących o sile drużyny w ostatnich latach. Zresztą spójrzmy na powołanych atakujących:

Bartłomiej Bołądź

Dawid Dulski

Wojciech Gajek

Bartosz Gomułka

Aliaksei Nasevich

Kewin Sasak

W tym gronie po raz pierwszy od lat nie ma Bartosza Kurka, kapitana i lidera zespołu. W sierpniu skończy on 38 lat, ale nie podjął jeszcze żadnej ostatecznej decyzji. Jest więc wielkim nieobecnym, a kibice są w szoku. Grbić postanowił wyjaśnić taką decyzję w rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport.

Powiedział mi, że nie gra na tym poziomie, na którym chciałby grać. Przez ostatni sezon miał dużo problemów zdrowotnych. Zostawiliśmy więc decyzję, czy będzie kontynuować [grę w reprezentacji], czy nie, na następny sezon. Ma 38 lat. Jeśli chcę mieć najlepszy zespół z najmocniejszymi zawodnikami w Los Angeles, muszę tak to zorganizować, by ich mieć w najlepszej formie i zdrowiu. Dlatego zdecydowałem, że dla niego może być najlepiej zostawić go bez reprezentacji na jeden sezon. Później będziemy rozmawiać - przyznał selekcjoner w nawiązaniu do rozmowy, jaką przeprowadził z Kurkiem.

Ostatnie zdania pozwalają odetchnąć zmartwionym kibicom - drzwi do reprezentacji są dla Kurka otwarte. Konkretna decyzja co do dalszej gry ma zapaść w przyszłym roku. Pod jego nieobecność kapitanem Biało-Czerwonych będzie Aleksander Śliwka.