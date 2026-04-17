To koniec Bartosza Kurka?! Nie ma go w kadrze, Nikola Grbić ujawnia

- 16 kwietnia poznaliśmy szeroką kadrę reprezentacji Polski siatkarzy na najbliższy sezon.
- Nikola Grbić powołał 37 zawodników. Pominął między innymi Bartosza Kurka.
- Dlaczego? Selekcjoner wytłumaczył swoją decyzję na łamach TVP Sport.
Bartosz Kurek poza kadrą, Nikola Grbić wyjaśnia
Wybory Nikoli Grbicia dotyczące składu reprezentacji Polski za każdym razem budzą emocje kibiców i ekspertów. Tym razem Serb przekroczył jednak najśmielsze oczekiwania - w 37-osobowej kadrze aż roi się od młodych siatkarzy na dorobku, a brakuje wielu gwiazd stanowiących o sile drużyny w ostatnich latach. Zresztą spójrzmy na powołanych atakujących:
- Bartłomiej Bołądź
- Dawid Dulski
- Wojciech Gajek
- Bartosz Gomułka
- Aliaksei Nasevich
- Kewin Sasak
W tym gronie po raz pierwszy od lat nie ma Bartosza Kurka, kapitana i lidera zespołu. W sierpniu skończy on 38 lat, ale nie podjął jeszcze żadnej ostatecznej decyzji. Jest więc wielkim nieobecnym, a kibice są w szoku. Grbić postanowił wyjaśnić taką decyzję w rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport.
Powiedział mi, że nie gra na tym poziomie, na którym chciałby grać. Przez ostatni sezon miał dużo problemów zdrowotnych. Zostawiliśmy więc decyzję, czy będzie kontynuować [grę w reprezentacji], czy nie, na następny sezon. Ma 38 lat. Jeśli chcę mieć najlepszy zespół z najmocniejszymi zawodnikami w Los Angeles, muszę tak to zorganizować, by ich mieć w najlepszej formie i zdrowiu. Dlatego zdecydowałem, że dla niego może być najlepiej zostawić go bez reprezentacji na jeden sezon. Później będziemy rozmawiać - przyznał selekcjoner w nawiązaniu do rozmowy, jaką przeprowadził z Kurkiem.
Ostatnie zdania pozwalają odetchnąć zmartwionym kibicom - drzwi do reprezentacji są dla Kurka otwarte. Konkretna decyzja co do dalszej gry ma zapaść w przyszłym roku. Pod jego nieobecność kapitanem Biało-Czerwonych będzie Aleksander Śliwka.