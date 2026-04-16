Nikola Grbić ogłosił kadrę siatkarzy! Nie ma w niej wielkich gwiazd!

Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę siatkarzy na sezon 2026, w której zabrakło kilku kluczowych zawodników.

Wśród nieobecnych są m.in. Bartosz Kurek, Norbert Huber, Marcin Janusz i Paweł Zatorski.

W kadrze przede wszystkim zabrakło Bartosza Kurka, który od lat stanowił o jej sile i pełnił funkcję kapitana. W czwartek przerwę od gry w reprezentacji ogłosił w mediach społecznościowych Norbert Huber. Powodem są poważne problemy zdrowotne, z jakimi środkowy zmagał się w ostatnim czasie. Na liście nie ma także dwóch dotychczas etatowych kadrowiczów, którzy w ostatnich tygodniach ogłosili zakończenie reprezentacyjnej kariery - rozgrywającego Marcina Janusza oraz Pawła Zatorskiego.

Nikola Grbić zrezygnował z lidera kadry z 2023 roku, atakującego Łukasza Kaczmarka. Zabrakło również rozgrywającego Grzegorza Łomacza. Do kadry wraca Mateusz Bieniek, który w zeszłym roku miał przerwę od reprezentacji, by podreperować zdrowie.

Do dyspozycji trenera będą także pozostali zawodnicy, stanowiący o sile drużyny w minionych latach, na czele z Wilfredo Leonem. Na liście znaleźli się również Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Bołądź.

Biało-czerwoni zmagania w Lidze Narodów, w której rok temu triumfowali drugi raz w historii, rozpoczną 10 czerwca turniejem w chińskim Linyi.

Najważniejszą imprezą, która ich czeka w tym roku, są mistrzostwa Europy, zaplanowane na 9-26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Podopieczni trenera Grbicia bronią w tych rozgrywkach tytułu, stawką jest także wywalczenie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Szeroki skład kadry Polski w siatkówce mężczyzn na sezon 2026:

Atakujący:

Bartłomiej Bołądź

Dawid Dulski

Wojciech Gajek

Bartosz Gomułka

Aliaksei Nasevich

Kewin Sasak

Przyjmujący:

Tomasz Fornal

Michał Gierżot

Michał Grabek

Jakub Kiedos

Wilfredo Leon

Mikołaj Sawicki

Kamil Semeniuk

Artur Szalpuk

Jakub Szymański

Aleksander Śliwka

Bartosz Zych

Środkowi:

Mateusz Bieniek

Szymon Jakubiszak

Jakub Kochanowski

Bartłomiej Lemański

Jakub Majchrzak

Adrian Markiewicz

Jakub Nowak

Mateusz Nowak

Mateusz Poręba

Rozgrywający:

Marcel Bakaj

Błażej Bień

Jan Firlej

Marcin Komenda

Jakub Przybyłkowicz

Sergiusz Serafin

Libero:

Jakub Ciunajtis

Bartosz Fijałek

Maksymilian Granieczny

Maksym Kędzierski

Jakub Popiwczak

