Nikola Grbić ogłosił kadrę siatkarzy! Nie ma w niej wielkich gwiazd!

Michał Chojecki
PAP
2026-04-16 15:05

Trener siatkarskiej reprezentacji Polski Nikola Grbić ogłosił 37-osobową, szeroką kadrę na sezon 2026. Największym nieobecnym jest kapitan Bartosz Kurek, ze względu na problemy zdrowotne zabraknie także środkowego Norberta Hubera. Na liście znalazł się wracający po rocznej przerwie środkowy Mateusz Bieniek.

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę siatkarzy na sezon 2026, w której zabrakło kilku kluczowych zawodników.
  • Wśród nieobecnych są m.in. Bartosz Kurek, Norbert Huber, Marcin Janusz i Paweł Zatorski.
  • Sprawdź, którzy gracze znaleźli się w 37-osobowym składzie i jakie wyzwania czekają Biało-Czerwonych w nadchodzącym sezonie!

W kadrze przede wszystkim zabrakło Bartosza Kurka, który od lat stanowił o jej sile i pełnił funkcję kapitana. W czwartek przerwę od gry w reprezentacji ogłosił w mediach społecznościowych Norbert Huber. Powodem są poważne problemy zdrowotne, z jakimi środkowy zmagał się w ostatnim czasie. Na liście nie ma także dwóch dotychczas etatowych kadrowiczów, którzy w ostatnich tygodniach ogłosili zakończenie reprezentacyjnej kariery - rozgrywającego Marcina Janusza oraz Pawła Zatorskiego.

Fatalna wiadomość z poniedziałku! Kluczowy siatkarz odchodzi z polskiej kadry! "Mam zwłóknienie wątroby drugiego stopnia"

Nikola Grbić zrezygnował z lidera kadry z 2023 roku, atakującego Łukasza Kaczmarka. Zabrakło również rozgrywającego Grzegorza Łomacza. Do kadry wraca Mateusz Bieniek, który w zeszłym roku miał przerwę od reprezentacji, by podreperować zdrowie.

Do dyspozycji trenera będą także pozostali zawodnicy, stanowiący o sile drużyny w minionych latach, na czele z Wilfredo Leonem. Na liście znaleźli się również Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Bołądź.

20 siatkarek zginęło pod gruzami! Rakieta spadła na halę sportową

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek

Biało-czerwoni zmagania w Lidze Narodów, w której rok temu triumfowali drugi raz w historii, rozpoczną 10 czerwca turniejem w chińskim Linyi.

Najważniejszą imprezą, która ich czeka w tym roku, są mistrzostwa Europy, zaplanowane na 9-26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Podopieczni trenera Grbicia bronią w tych rozgrywkach tytułu, stawką jest także wywalczenie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

Szeroki skład kadry Polski w siatkówce mężczyzn na sezon 2026:

Atakujący:

  • Bartłomiej Bołądź
  • Dawid Dulski
  • Wojciech Gajek
  • Bartosz Gomułka
  • Aliaksei Nasevich
  • Kewin Sasak

Przyjmujący:

  • Tomasz Fornal
  • Michał Gierżot
  • Michał Grabek
  • Jakub Kiedos
  • Wilfredo Leon
  • Mikołaj Sawicki
  • Kamil Semeniuk
  • Artur Szalpuk
  • Jakub Szymański
  • Aleksander Śliwka
  • Bartosz Zych

Środkowi:

  • Mateusz Bieniek
  • Szymon Jakubiszak
  • Jakub Kochanowski
  • Bartłomiej Lemański
  • Jakub Majchrzak
  • Adrian Markiewicz
  • Jakub Nowak
  • Mateusz Nowak
  • Mateusz Poręba

Rozgrywający:

  • Marcel Bakaj
  • Błażej Bień
  • Jan Firlej
  • Marcin Komenda
  • Jakub Przybyłkowicz
  • Sergiusz Serafin

Libero:

  • Jakub Ciunajtis
  • Bartosz Fijałek
  • Maksymilian Granieczny
  • Maksym Kędzierski
  • Jakub Popiwczak
