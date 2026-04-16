Nikola Grbić ogłosił kadrę siatkarzy! Nie ma w niej wielkich gwiazd!

- Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę siatkarzy na sezon 2026, w której zabrakło kilku kluczowych zawodników.
- Wśród nieobecnych są m.in. Bartosz Kurek, Norbert Huber, Marcin Janusz i Paweł Zatorski.
- Sprawdź, którzy gracze znaleźli się w 37-osobowym składzie i jakie wyzwania czekają Biało-Czerwonych w nadchodzącym sezonie!
W kadrze przede wszystkim zabrakło Bartosza Kurka, który od lat stanowił o jej sile i pełnił funkcję kapitana. W czwartek przerwę od gry w reprezentacji ogłosił w mediach społecznościowych Norbert Huber. Powodem są poważne problemy zdrowotne, z jakimi środkowy zmagał się w ostatnim czasie. Na liście nie ma także dwóch dotychczas etatowych kadrowiczów, którzy w ostatnich tygodniach ogłosili zakończenie reprezentacyjnej kariery - rozgrywającego Marcina Janusza oraz Pawła Zatorskiego.
Nikola Grbić zrezygnował z lidera kadry z 2023 roku, atakującego Łukasza Kaczmarka. Zabrakło również rozgrywającego Grzegorza Łomacza. Do kadry wraca Mateusz Bieniek, który w zeszłym roku miał przerwę od reprezentacji, by podreperować zdrowie.
Do dyspozycji trenera będą także pozostali zawodnicy, stanowiący o sile drużyny w minionych latach, na czele z Wilfredo Leonem. Na liście znaleźli się również Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Bołądź.
Biało-czerwoni zmagania w Lidze Narodów, w której rok temu triumfowali drugi raz w historii, rozpoczną 10 czerwca turniejem w chińskim Linyi.
Najważniejszą imprezą, która ich czeka w tym roku, są mistrzostwa Europy, zaplanowane na 9-26 września w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Podopieczni trenera Grbicia bronią w tych rozgrywkach tytułu, stawką jest także wywalczenie kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
Szeroki skład kadry Polski w siatkówce mężczyzn na sezon 2026:
Atakujący:
- Bartłomiej Bołądź
- Dawid Dulski
- Wojciech Gajek
- Bartosz Gomułka
- Aliaksei Nasevich
- Kewin Sasak
Przyjmujący:
- Tomasz Fornal
- Michał Gierżot
- Michał Grabek
- Jakub Kiedos
- Wilfredo Leon
- Mikołaj Sawicki
- Kamil Semeniuk
- Artur Szalpuk
- Jakub Szymański
- Aleksander Śliwka
- Bartosz Zych
Środkowi:
- Mateusz Bieniek
- Szymon Jakubiszak
- Jakub Kochanowski
- Bartłomiej Lemański
- Jakub Majchrzak
- Adrian Markiewicz
- Jakub Nowak
- Mateusz Nowak
- Mateusz Poręba
Rozgrywający:
- Marcel Bakaj
- Błażej Bień
- Jan Firlej
- Marcin Komenda
- Jakub Przybyłkowicz
- Sergiusz Serafin
Libero:
- Jakub Ciunajtis
- Bartosz Fijałek
- Maksymilian Granieczny
- Maksym Kędzierski
- Jakub Popiwczak