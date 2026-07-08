Kiepski start ważnych rozgrywek dla polskich siatkarek. Wicemistrzynie świata dały im lekcję

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Biało-Czerwone miały dwa setbole, ale od stanu 25:24 przegrały trzy akcje z rzędu. W drugiej partii odpowiedziały pewnym zwycięstwem 25:20, a ważną rolę odegrała skuteczna w ataku Julita Piasecka.

Kolejne dwa sety należały już do podopiecznych Daniele Santarelliego. Polki przegrały oba po 19:25, a w ofensywie Turczynek najlepiej spisywał się duet Melissa Teresa Vargas – Ilkin Aydin.

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Biało-Czerwone pod wodzą trenera Stefano Lavariniego trzykrotnie z rzędu (2023-2025) sięgnęły po brązowe medale Ligi Narodów. Przed nimi w Osace jeszcze mecze z Amerykankami (9.07, godz. 6.00), Brazylijkami (10.07, godz. 12.20) i Japonkami (12.07, godz. 12.20). Do turnieju finałowego w Makau (22–26 lipca) awansuje siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej oraz gospodynie – Chinki.

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Skład reprezentacji Polski siatkarek na turniej Ligi Narodów w Osace:

rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka;

atakujące: Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska;

środkowe: Sonia Stefanik, Maja Koput, Magdalena Jurczyk, Anna Obiała;

przyjmujące: Paulina Damaske, Julita Piasecka, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak, Julia Orzoł;

libero: Aleksandra Szczygłowska.

Z różnych powodów w gry w kadrze zrezygnowały m.in. Weronika Centka-Tietianiec, Julia Nowicka, Joanna Lelonkiewicz oraz Olivia Różański. Poważna kontuzja kolana wyeliminowała natomiast Aleksandrę Grykę.