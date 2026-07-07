Rafał Majka na Tour de France?! To prawda, będzie jednak inaczej niż zwykle

Rafał Majka po raz kolejny w autokarze drużyny UAE Team Emirates. Przybijanie piątek, luźne rozmowy, atmosfera jak za starych czasów – na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że Polak wraca do peletonu. Nic bardziej mylnego. Majka nie stanie w tym roku na starcie Tour de France.

Zamiast peletonu za plecami, ekipa filmowa.

To, co działo się w autokarze ekipy, to kulisy zupełnie innego projektu: powstającego właśnie serialu dokumentalnego o karierze Majki, który powstaje za sprawą Papaya Films. Kolarz spotkał się m.in. z dyrektorem sportowym Mauro Gianettim, a także z Juanem Ayuso, Michałem Kwiatkowskim, Pascalem Ackermannem i Kamilem Gradkiem – rozmawiali, wspominali, było sporo śmiechu. Dla samego Majki to jednak zupełnie nowe doświadczenie: pierwszy raz na Tour de France nie jako zawodnik, tylko jako gość i bohater filmu.

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"Wsiadałem do tego autokaru setki razy jako zawodnik – zawsze z plecakiem, słuchawkami i głową w wyścigu. Tym razem po raz pierwszy wszedłem tam bez roweru, bez numeru startowego, za to z ekipą filmową za plecami. To dziwne uczucie – jakby wróciło się do starego domu, w którym już się nie mieszka. Chłopaki śmiali się, że w końcu mam czas, żeby normalnie z nimi pogadać, bo wcześniej zawsze gdzieś się spieszyłem" – mówi Rafał Majka.

Papaya Films ma na koncie dokumenty o Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym, Jakubie Błaszczykowskim, Anicie Włodarczyk czy Ewie Pajor. Reżyserem serialu o Majce jest Karol Pałka, a za produkcję kreatywną odpowiada Kacper Sawicki. Premiera serialu zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku.

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Zdjęcia do filmu ruszyły wcześniej we włoskim Bormio – miejscu, z którym Majka jest związany mocniej niż z jakimkolwiek innym, bo to właśnie tam spędził najwięcej czasu w karierze i stawiał jej pierwsze kroki. Tour de France to drugi etap zdjęciowy, a ekipa filmowa nie zwalnia tempa: kolejne sceny nakręci podczas Tour de Pologne oraz w rodzinnych stronach kolarza. W planach jest też wyjazd na Vueltę a España, a później ekipa uda się aż do Rio de Janeiro, tam, gdzie Majka zdobył brązowy medal olimpijski.