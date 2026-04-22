Kolejna legenda polskiego sportu doczeka się filmu. Czekają na to kibice w całej Europie

Historia Rafała Majki, legendarnego "górala" Tour de France

Rafał Majka, który przez ponad dekadę nieprzerwanie należał do światowej czołówki. Jako pierwszy Polak triumfował w klasyfikacji wielkiego touru – dwukrotnie zdobywając koszulkę najlepszego górala Tour de France, w 2014 i 2016 roku. Jako pierwszy Polak wygrał też klasyfikację generalną wyścigu UCI World Tour – Tour de Pologne 2014 – oraz zdobył medal olimpijski na Igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku. W dorobku ma również trzy zwycięstwa etapowe w Tour de France, dwa wygrane odcinki oraz 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Vuelta a España w 2015 roku oraz triumf w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne. Nawet człowiek nie śledzący na co dzień kolarskim zmagań wie, kim jest Rafał Majka.

„Kolarstwo to sport, w którym mimo presji wyników i ciągłego odmładzania stawki, najlepsi na świecie mogą wygrywać etapy i wyścigi, a następnie pełnić najważniejszą funkcję w zespole – wspierając nowych liderów. Majka jest tego najlepszym dowodem" – mówi Kacper Sawicki, producent filmu.

ZOBACZ TEŻ: AI sprawdził, jak Robert Lewandowski wyglądałby w Juventusie, Milanie, Legii i Rakowie. Gdzie pasuje najbardziej?

Seria dokumentalna składać się będzie z trzech części. Pierwsza koncentruje się na karierze Majki w UAE Team Emirates, drugi odcinek to podróż sentymentalna, głównie przez złote lata polskiego kolarstwa. Finałowy odcinek zdejmie z Rafała sportową maskę. Skupia się na cenie, jaką płaci się za 19 lat na szczycie – kontuzjach, porażkach i samotności na trasie, by ostatecznie sprowadzić bohatera do domu.

Wielu gości na ekranie

W filmie wystąpią legendy światowego kolarstwa – m.in. zawodnicy UAE Team Emirates, którzy przez lata tworzyli z Majką jeden z najlepszych teamów w historii sportu, a także wcześniejszych drużyn, których był członkiem. Spośród polskich sportowców w filmie zobaczymy legendy polskiego kolarstwa, między innymi Macieja Bodnara, Michała Gołasia i Tomasza Marczyńskiego, oraz wielu innych wybitnych zawodników.

ZOBACZ TEŻ: Bomba w polskiej siatkówce! Kapitan reprezentacji Polski nagle kończy karierę. "Nikt nie lubi pożegnań"

Papaya Films to największe i jedno z najczęściej nagradzanych studiów filmowych w Polsce. Na swoim koncie koncie ma filmy dokumentalne o czołowych polskich sportowcach, takie jak "Lewandowski. Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" (do obejrzenia na Amazon Prime) oraz "Krychowiak. Krok od szczytu" (SkyShowTime) czy "Mistrzynie", „Zagrajmy to po swojemu" (TVP VOD).

Zdjęcia do projektu rozpoczynają się już w maju, a film trafi do widzów na wiosnę 2027 roku. Warto podkreślić, że projekt jest otwarty na partnerów – instytucje i marki, dla których sport, ambicja i polska historia mają znaczenie.