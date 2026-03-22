Nagranie z bardzo groźnego wypadku Michała Kwiatkowskiego. Jest też zdjęcie ze szpitala

Do kraksy doszło na około 64 kilometry przed metą, kiedy w czołówce peletonu zderzyli się Hiszpan Marcel Camprubí (Q36.5 Pro Cycling Team) oraz Kwiatkowski. Polak, triumfator tego wyścigu z 2017 roku, ucierpiał przy upadku, uderzając plecami w znak drogowy znajdujący się przy trasie.

Z miejsca zdarzenia został bezpośrednio przewieziony do szpitala. W oficjalnym komunikacie zespołu poinformowano, że badania nie wykazały żadnych złamań, dzięki czemu zawodnik mógł opuścić placówkę i wrócić pod opiekę sztabu medycznego drużyny. Zespół życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia.

💥 Very bad crash for former winner @kwiato and @INEOSGrenadiers, as the peloton gets more nervous by the second. We hope Michal, and the riders involved are okay 🙏Follow #MilanoSanremo #SanremoWomen @CA_Ita on Rai (🇮🇹) and on Eurosport (🌐) pic.twitter.com/K30fLl2Ud9— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026

Sam Kwiatkowski również odniósł się do sytuacji w mediach społecznościowych. Przyznał, że jest „poturbowany, ale nic nie jest złamane”, a do wpisu dołączył zdjęcie ze szpitalnego korytarza, na którym pokazuje uniesiony kciuk, sugerując, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Sobotni wyścig wygrał Tadej Pogaczar. Słoweniec też zaliczył upadek na trasie, ale szybko wrócił do gry. Na finiszu wyprzedził Toma Pidcocka. Za Brytyjczykiem finiszował Belg Wout van Aert.