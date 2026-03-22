Koszmar na Mediolan–San Remo! Katarzyna Niewiadoma pokazała ciało po kraksie. Drastyczne zdjęcia!

Mateusz Sobiecki
2026-03-22 15:55

To miał być wielki wyścig, a skończyło się dramatem! Katarzyna Niewiadoma ucierpiała w potężnej kraksie na Mediolan–San Remo. Polka pokazała, jak wygląda jej ciało po upadku – zdjęcia robią ogromne wrażenie!

i

Autor: Andrzej Lange/Super Express
  Straszny upadek Katarzyny Niewiadomej podczas wyścigu Mediolan-San Remo
  Polska kolarka brała udział w wypadku, w którym doznała poważnie wyglądających obrażeń
  Na szczęście kolarce nie stało się nic poważnego, a humor jej dopisywał!

Sobotni wyścig Mediolan–San Remo przyniósł nie tylko sportowe emocje, ale i bardzo groźne chwile na trasie. W jednej z kraks poważnie ucierpiała włoska kolarka Debora Silvestri, a wśród poszkodowanych znalazła się także Katarzyna Niewiadoma.

Silvestri przekazała, że doznała aż pięciu złamań żeber oraz mikrozłamania barku. Do wypadku doszło na szybkim zjeździe z Cipressy, około 18 kilometrów przed metą. Włoszka wpadła na grupę zawodniczek, które wcześniej zaliczyły upadek. W tym samym zdarzeniu uczestniczyła również Niewiadoma. Na szczęście Polka uniknęła najgorszego, ale i tak mocno odczuła skutki kraksy.

Na opublikowanym zdjęciu widać, że jej ciało jest pokryte licznymi otarciami i siniakami. Najbardziej rzuca się w oczy duży, ciemny krwiak na udzie, a także zadrapania na rękach i twarzy. Mimo bolesnych obrażeń kolarka zachowuje uśmiech, pokazując ogromną odporność i hart ducha.

Zespół Canyon-SRAM zondacrypto poinformował, że zawodniczka została przebadana przez lekarzy. - Została zbadana przez naszego lekarza i ma kilka skaleczeń i siniaków. Będziemy nadal uważnie monitorować jej powrót do zdrowia – przekazano.

Mężczyźni też mieli problemy na trasie Mediolan-San Remo

Nie tylko kobiety miały problemy na trasie. W wyścigu mężczyzn kraksę zaliczył także Michał Kwiatkowski, który uderzył nogą w znak drogowy. Na szczęście badania nie wykazały złamań i Polak opuścił szpital.

Rywalizację kobiet wygrała Belgijka Lotte Kopecky, a wśród mężczyzn triumfował Tadej Pogacar. Tym razem jednak sport zszedł na drugi plan – wszyscy mówią o dramatycznych scenach i zdrowiu zawodników.

