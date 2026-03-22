Koszmar na Mediolan–San Remo! Katarzyna Niewiadoma pokazała ciało po kraksie. Drastyczne zdjęcia!

Straszny upadek Katarzyny Niewiadomej podczas wyścigu Mediolan-San Remo

Polska kolarka brała udział w wypadku, w którym doznała poważnie wyglądających obrażeń

Na szczęście kolarce nie stało się nic poważnego, a humor jej dopisywał!

Groźny upadek Katarzyny Niewiadomej. Pokazała zdjęcie po kraksie

Sobotni wyścig Mediolan–San Remo przyniósł nie tylko sportowe emocje, ale i bardzo groźne chwile na trasie. W jednej z kraks poważnie ucierpiała włoska kolarka Debora Silvestri, a wśród poszkodowanych znalazła się także Katarzyna Niewiadoma.

Silvestri przekazała, że doznała aż pięciu złamań żeber oraz mikrozłamania barku. Do wypadku doszło na szybkim zjeździe z Cipressy, około 18 kilometrów przed metą. Włoszka wpadła na grupę zawodniczek, które wcześniej zaliczyły upadek. W tym samym zdarzeniu uczestniczyła również Niewiadoma. Na szczęście Polka uniknęła najgorszego, ale i tak mocno odczuła skutki kraksy.

Na opublikowanym zdjęciu widać, że jej ciało jest pokryte licznymi otarciami i siniakami. Najbardziej rzuca się w oczy duży, ciemny krwiak na udzie, a także zadrapania na rękach i twarzy. Mimo bolesnych obrażeń kolarka zachowuje uśmiech, pokazując ogromną odporność i hart ducha.

Zespół Canyon-SRAM zondacrypto poinformował, że zawodniczka została przebadana przez lekarzy. - Została zbadana przez naszego lekarza i ma kilka skaleczeń i siniaków. Będziemy nadal uważnie monitorować jej powrót do zdrowia – przekazano.

Kasia Niewiadoma ha ganado más atención, likes y futuros patrocinios con esta fotografía tras caerse en Milan Sanremo que si hubiese ganado la propia carrera. El negocio de Andorra se está acabando, son ya 31 años… En parte, entendible pic.twitter.com/o2a48lyzMA— Cycling Toons (@unclecycling) March 22, 2026

Mężczyźni też mieli problemy na trasie Mediolan-San Remo

Nie tylko kobiety miały problemy na trasie. W wyścigu mężczyzn kraksę zaliczył także Michał Kwiatkowski, który uderzył nogą w znak drogowy. Na szczęście badania nie wykazały złamań i Polak opuścił szpital.

Rywalizację kobiet wygrała Belgijka Lotte Kopecky, a wśród mężczyzn triumfował Tadej Pogacar. Tym razem jednak sport zszedł na drugi plan – wszyscy mówią o dramatycznych scenach i zdrowiu zawodników.