Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Z kim grają Polacy w Lidze Narodów? Terminarz ostatniego turnieju LN

- Polscy siatkarze zakończyli intensywny etap Ligi Narodów w Gliwicach, gdzie po zaciętych bojach z wymagającymi rywalami pokazali swoje możliwości.
- Teraz czeka ich krótka przerwa, by następnie wylecieć do USA na decydujący etap fazy zasadniczej, gdzie stawką jest awans do finałów.
- Odkryj pełny terminarz meczów Biało-Czerwonych w Ameryce i dowiedz się, z kim zmierzą się w walce o przepustkę do turnieju finałowego w Ningbo!
Zacięty bój na zakończenie turnieju w Gliwicach
Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą niezwykle intensywny turniej Ligi Narodów przed własną publicznością. Zmagania w Gliwicach dostarczyły kibicom ogromnych emocji, od nerwowych tie-breaków z Belgią i Turcją, po prawdziwy pokaz siły w starciu z Niemcami. W sobotę Biało-Czerwoni, po przegranym pierwszym secie, obudzili w sobie bestię i zdominowali rywali, wygrywając ostatecznie 3:1.
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Na zakończenie turnieju w niedzielę, 28 czerwca, na Polaków czekał najtrudniejszy test – mecz z niezwykle groźną Argentyną. Spotkanie było zwieńczeniem rywalizacji w Polsce i ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Polaków. Tym samym nasza drużyna zamknęła drugi z trzech etapów fazy zasadniczej.
Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Czas na wylot do USA
Po zakończeniu rywalizacji w Gliwicach siatkarzy czeka ponad dwa tygodnie przerwy od meczów. To czas na regenerację i przygotowania do ostatniego, decydującego etapu walki o awans do turnieju finałowego.
Kolejne mecze Polacy rozegrają w Stanach Zjednoczonych. Biało-Czerwoni wezmą udział w ostatnim turnieju fazy zasadniczej w Chicago, który odbędzie się w dniach 15-20 lipca. Nasi siatkarze zmierzą się tam z czterema wymagającymi przeciwnikami, a stawką będzie jak najlepsze rozstawienie przed finałami Ligi Narodów w chińskim Ningbo.
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Liga Narodów: Terminarz turnieju w Chicago. Z kim grają Polacy?
Kalendarz spotkań w Chicago zapowiada się niezwykle interesująco. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z czołowymi drużynami świata, a każde spotkanie będzie kluczowe dla układu tabeli.
Dokładny terminarz meczów Polaków w Chicago:
Polska – Bułgaria (środa, 15 lipca, godz. 19:00)Polska – Brazylia (sobota, 18 lipca, godz. 3:00 w nocy czasu polskiego)Polska – Francja (sobota, 18 lipca, godz. 23:00)Polska – USA (poniedziałek, 20 lipca, godz. 3:00 w nocy czasu polskiego)