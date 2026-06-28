Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Z kim grają Polacy w Lidze Narodów? Terminarz ostatniego turnieju LN

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-28 22:38

Polscy siatkarze zakończyli zmagania w ramach turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Po emocjonującym starciu z Argentyną podopieczni Nikoli Grbicia nie mają wiele czasu na odpoczynek, a przed nimi ostatni etap fazy zasadniczej. Kiedy i z kim Biało-Czerwoni zagrają kolejne mecze? Znamy dokładny terminarz i rywali w walce o awans do turnieju finałowego.

Siatkarze Aleksander Śliwka w białej koszulce z numerem 11 i Paweł Zatorski w czerwonej koszulce, z ręką Śliwki na ramieniu Zatorskiego, stoją na boisku z widownią w tle, z flagą Francji rozmazaną na drugim planie. Więcej o ich dalszych losach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Skraba Paweł / Super Express Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski
  • Polscy siatkarze zakończyli intensywny etap Ligi Narodów w Gliwicach, gdzie po zaciętych bojach z wymagającymi rywalami pokazali swoje możliwości.
  • Teraz czeka ich krótka przerwa, by następnie wylecieć do USA na decydujący etap fazy zasadniczej, gdzie stawką jest awans do finałów.
  • Odkryj pełny terminarz meczów Biało-Czerwonych w Ameryce i dowiedz się, z kim zmierzą się w walce o przepustkę do turnieju finałowego w Ningbo!

Zacięty bój na zakończenie turnieju w Gliwicach

Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą niezwykle intensywny turniej Ligi Narodów przed własną publicznością. Zmagania w Gliwicach dostarczyły kibicom ogromnych emocji, od nerwowych tie-breaków z Belgią i Turcją, po prawdziwy pokaz siły w starciu z Niemcami. W sobotę Biało-Czerwoni, po przegranym pierwszym secie, obudzili w sobie bestię i zdominowali rywali, wygrywając ostatecznie 3:1.

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Na zakończenie turnieju w niedzielę, 28 czerwca, na Polaków czekał najtrudniejszy test – mecz z niezwykle groźną Argentyną. Spotkanie było zwieńczeniem rywalizacji w Polsce i ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Polaków. Tym samym nasza drużyna zamknęła drugi z trzech etapów fazy zasadniczej.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Czas na wylot do USA

Po zakończeniu rywalizacji w Gliwicach siatkarzy czeka ponad dwa tygodnie przerwy od meczów. To czas na regenerację i przygotowania do ostatniego, decydującego etapu walki o awans do turnieju finałowego.

Kolejne mecze Polacy rozegrają w Stanach Zjednoczonych. Biało-Czerwoni wezmą udział w ostatnim turnieju fazy zasadniczej w Chicago, który odbędzie się w dniach 15-20 lipca. Nasi siatkarze zmierzą się tam z czterema wymagającymi przeciwnikami, a stawką będzie jak najlepsze rozstawienie przed finałami Ligi Narodów w chińskim Ningbo.

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Liga Narodów: Terminarz turnieju w Chicago. Z kim grają Polacy?

Kalendarz spotkań w Chicago zapowiada się niezwykle interesująco. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z czołowymi drużynami świata, a każde spotkanie będzie kluczowe dla układu tabeli.

Dokładny terminarz meczów Polaków w Chicago:

Polska – Bułgaria (środa, 15 lipca, godz. 19:00)Polska – Brazylia (sobota, 18 lipca, godz. 3:00 w nocy czasu polskiego)Polska – Francja (sobota, 18 lipca, godz. 23:00)Polska – USA (poniedziałek, 20 lipca, godz. 3:00 w nocy czasu polskiego)

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