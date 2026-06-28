Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Z kim grają Polacy w Lidze Narodów? Terminarz ostatniego turnieju LN

Polscy siatkarze zakończyli intensywny etap Ligi Narodów w Gliwicach, gdzie po zaciętych bojach z wymagającymi rywalami pokazali swoje możliwości.

Teraz czeka ich krótka przerwa, by następnie wylecieć do USA na decydujący etap fazy zasadniczej, gdzie stawką jest awans do finałów.

Odkryj pełny terminarz meczów Biało-Czerwonych w Ameryce i dowiedz się, z kim zmierzą się w walce o przepustkę do turnieju finałowego w Ningbo!

Zacięty bój na zakończenie turnieju w Gliwicach

Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą niezwykle intensywny turniej Ligi Narodów przed własną publicznością. Zmagania w Gliwicach dostarczyły kibicom ogromnych emocji, od nerwowych tie-breaków z Belgią i Turcją, po prawdziwy pokaz siły w starciu z Niemcami. W sobotę Biało-Czerwoni, po przegranym pierwszym secie, obudzili w sobie bestię i zdominowali rywali, wygrywając ostatecznie 3:1.

Przeczytaj także: Były selekcjoner reprezentacji nie żyje. Poprowadził Polskę do mistrzostwa Europy

Na zakończenie turnieju w niedzielę, 28 czerwca, na Polaków czekał najtrudniejszy test – mecz z niezwykle groźną Argentyną. Spotkanie było zwieńczeniem rywalizacji w Polsce i ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Polaków. Tym samym nasza drużyna zamknęła drugi z trzech etapów fazy zasadniczej.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Czas na wylot do USA

Po zakończeniu rywalizacji w Gliwicach siatkarzy czeka ponad dwa tygodnie przerwy od meczów. To czas na regenerację i przygotowania do ostatniego, decydującego etapu walki o awans do turnieju finałowego.

Kolejne mecze Polacy rozegrają w Stanach Zjednoczonych. Biało-Czerwoni wezmą udział w ostatnim turnieju fazy zasadniczej w Chicago, który odbędzie się w dniach 15-20 lipca. Nasi siatkarze zmierzą się tam z czterema wymagającymi przeciwnikami, a stawką będzie jak najlepsze rozstawienie przed finałami Ligi Narodów w chińskim Ningbo.

Zobacz też: Polska - Turcja. Kolejny horror siatkarzy w Lidze Narodów! Ufff

Liga Narodów: Terminarz turnieju w Chicago. Z kim grają Polacy?

Kalendarz spotkań w Chicago zapowiada się niezwykle interesująco. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z czołowymi drużynami świata, a każde spotkanie będzie kluczowe dla układu tabeli.

Dokładny terminarz meczów Polaków w Chicago:

Polska – Bułgaria (środa, 15 lipca, godz. 19:00)Polska – Brazylia (sobota, 18 lipca, godz. 3:00 w nocy czasu polskiego)Polska – Francja (sobota, 18 lipca, godz. 23:00)Polska – USA (poniedziałek, 20 lipca, godz. 3:00 w nocy czasu polskiego)

Nikola Grbić opowiada o olimpijskim wyzwaniu

18