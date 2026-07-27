Hitowy transfer reprezentanta Polski! Po upadku czas na zmianę

Łukasz Kaczmarek w sezonie 2026/2027 reprezentować będzie barwy Asseco Resovii Rzeszów.

32-letni atakujący przez ostatnie dwa lata grał w Jastrzębskim Węglu, który zniknął z siatkarskiej ekstraklasy.

Kaczmarek to m.in. wicemistrz olimpijski z Paryża, który później stracił miejsce w reprezentacji. Czy odbuduje się w Resovii?

Łukasz Kaczmarek nowym siatkarzem Resovii

- Łukasz Kaczmarek to zawodnik o ogromnym doświadczeniu, znakomitych umiejętnościach i imponującym dorobku zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Wierzę, że będzie jednym z liderów naszej drużyny, a jego jakość sportowa, profesjonalizm i charakter pomogą nam skutecznie rywalizować o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie – powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

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Kaczmarek w ekstraklasie reprezentował barwy Cuprum Lubin, Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla. Z drużyną z Kędzierzyna-Koźla osiągał największe sukcesy klubowe. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Polski, cztery Puchary Polski oraz aż trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Później przez dwa sezony reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla, zdobywając Puchar Polski i brązowy medal LM.

Z reprezentacją Polski natomiast zdobył srebrny medal mistrzostw świata w 2022 roku oraz srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. W 2023 roku zdobył złote medale zarówno w mistrzostwach Europy, jak i w Lidze Narodów.

Kaczmarek jest trzecim nowym graczem w kadrze zespołu z Rzeszowa po środkowym Tymoteuszu Leniku (wychowanek AKS V LO Rzeszów) i przyjmującym Kamilu Kwasowskim (ostatnio Cuprum Stilon Gorzów Wlkp.). Nowymi siatkarzami będą też przyjmujący Tobias Brand (Niemcy) oraz środkowy Bella Bartha (Rumunia). Zmieni się też trener - Włocha Massimo Bottiego zastąpi rumuński szkoleniowiec Gheorghe Cretu.

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W Asseco Resovii z minionego sezonu zostali: przyjmujący Artur Szalpuk, środkowi Dawid Woch, Mateusz Poręba, Danny Demyanenko, rozgrywający Marcin Janusz, Wiktor Nowak, atakujący Karol Butryn oraz obaj libero Paweł Zatorski i Michał Potera.

Z zespołu natomiast odeszli: Erik Shoji, Cezary Sapiński, Yacine Louati, Lukas Vasina, Beau Graham i Jakub Bucki.

Łukasz Kaczmarek atakującym Asseco Resovii 🫡Jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy ostatnich lat. Mistrz Europy, trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów CEV i srebrny medalista igrzysk olimpijskich.Poznajcie bliżej Łukasza 👇🔗https://t.co/1fxpLTv5J4 pic.twitter.com/McsSg7iURV— Asseco Resovia (@AssecoResovia) July 27, 2026