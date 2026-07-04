Aleksander Śliwka i jego misja w stolicy. Ten ruch ma odmienić Projekt

Minione rozgrywki były owocne dla Projekt, który zagrał w Final Four Ligi Mistrzów oraz zdobył brązowy medal w polskiej lidze. Na finiszu zmagań w PlusLidze zespół wspomógł Śliwka. W tamtym momencie kapitan reprezentacji Polski zakończył sezon w barwach tureckiego Halkbanku Ankara, z którym zdobył brązowy medal. Przejście do klubu ze stolicy możliwe było na zasadzie transferu medycznego. Zastąpił Bartosza Bednorza, który kontuzji doznał w trakcie fazy play-off.

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Teraz Śliwka został oficjalnie zaprezentowany przez władze Projektu. Podpisał umowę na dwa lata. To dla niego powrót do warszawskiego klubu. Przed dwunastoma laty występował w nim przez rok. Był wtedy wypożyczony z Resovii.

- Stolica zasługuje na najwięcej. Czas na złoty start – zadeklarował nowy nabytek w przygotowanym materiale wideo, a później dodał: - Cieszę się, że dołączam do drużyny na stałe. Klub ma wysokie cele i ambicje sportowe, tak samo jak ja. Wracam z dużą motywacją - przyznał kadrowicz, cytowany przez klubowe media.

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O klasie Śliwki nie trzeba nikogo przekonywać. Lista jego dokonań jest imponująca. To utytułowany siatkarz, który z ekipą "Biało-Czerwonych" sięgał po mistrzostwo Europy i świata. W kolekcji ma także dwa triumfy w Lidze Narodów, wicemistrzostwo olimpijskie, jak również trzy razy wygrywał Ligę Mistrzów.

Tym transferem władze Projektu pokazują, że stawiają przed drużyną wysokie cele. Wierzą w to, że doświadczony zawodnik będzie liderem zespołu.

- Sprowadzenie Śliwki to jasny sygnał, w które miejsce europejskiej siatkówki celujemy - wyznał Piotr Gacek, cytowany przez klubowe media. - Doskonale pamiętamy, jakim wsparciem był dla nas jego krótki pobyt pod koniec ubiegłych rozgrywek, gdy błyskawicznie wszedł do drużyny na zasadzie transferu medycznego - przypomniał.

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Prezes zarządu i dyrektor sportowy zwrócił uwagę na klasę kadrowicza, ale także jego cechy wolicjonalne.

- Olek to lider i kapitan reprezentacji Polski - Gacek komplementował zawodnika. - To człowiek, który doskonale wie, jak wygrywa się najcenniejsze trofea. Jego charakter, niesamowite doświadczenie oraz sportowe umiejętności idealnie wpisują się w wysokie ambicje klubu - tłumaczył przedstawiciel klubu.

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