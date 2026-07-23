18 lat i koniec. Rewolucja w polskiej siatkówce! Nie będzie już PlusLigi

Nie PlusLiga, a Tauron Liga - tak od nowego sezonu będą nazywać się zmagania siatkarzy o mistrzostwo Polski.

Po 18 latach następuje zmiana sponsora tytularnego siatkarskiej ekstraklasy.

Umowa z nowym sponsorem ma obowiązywać co najmniej do końca sezonu 2029/2030.

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Jak podano w czwartek, 23 lipca, w komunikacie, Polska Liga Siatkówki podpisała nową umową sponsoringową z Tauron Polska Energia, na mocy której ta firma została sponsorem tytularnym czterech najważniejszych lig siatkarskich w Polsce. Umowa ta jest kolejnym etapem współpracy, która rozpoczęła się w 2020 roku. Ma obowiązywać co najmniej do końca sezonu 2029/30.

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„Rozszerzenie współpracy z Polską Ligą Siatkówki to dla nas ważny krok, który naturalnie wpisuje się w nasze wartości. Siatkówka to gra zespołowa, a jej sukces opiera się na współpracy i wspólnym dążeniu do celu. Wiemy, że ten sport od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków, a nasi klienci są jego wiernymi kibicami. Chcemy być blisko nich” - przekazał Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Od sezonu 2026/27 pod szyldem Tauronu toczyć się będzie rywalizacja w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych zarówno mężczyzn, jak i kobiet (łącznie 4 ligi). Bez zmian pozostaną nazwy Pucharu Polski, którego koncern energetyczny był już sponsorem tytularnym. Ponadto Tauron Polska Energia będzie sponsorem strategicznym meczów o AL-KO Superpuchar Polski Kobiet oraz AL-KO Superpuchar Polski Mężczyzn.

Wiadomość przekazano oficjalnie na tydzień przed finałami Ligi Narodów z udziałem reprezentacji Polski w chińskim Ningbo. 30 lipca podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą.

🚨Wielkie zmiany w Polskiej Lidze Siatkówki! 🏐🏆Miło nam poinformować, że marka @TauronPE została Sponsorem Tytularnym rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki i niesie to za sobą strategiczne zmiany 🆕Od dziś, co najmniej do końca sezonu 2029/2030, jedna z najlepszych lig… pic.twitter.com/vvL5PJtktc— TAURON Liga (@TAURONLiga) July 23, 2026