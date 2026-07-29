Liga Narodów: Kiedy grają Polacy? O której ćwierćfinał z Ukrainą? Terminarz

- Polscy siatkarze zaczną walkę w finałach Ligi Narodów od ćwierćfinału z Ukrainą.
- Wiadomo już, że w ewentualnym półfinale zagrają ze Słowenią.
- Mecz Polska - Ukraina zostanie rozegrany dopiero w czwartek, 30 lipca. Sprawdź dokładny terminarz Ligi Narodów siatkarzy.
Liga Narodów: Kiedy grają polscy siatkarze? Terminarz
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy rozpoczął się w środę (29 lipca) od ćwierćfinału Słowenia - Turcja. Był to mecz potencjalnych rywali reprezentacji Polski w półfinale, więc przyglądaliśmy się mu ze szczególną uwagą. Faworyzowani Słoweńcy mają za sobą ciężką przeprawę, ale wygrali z Turkami po trzech setach zaciętej walki 25:21, 35:33 i 39:37. Teraz czekają na wynik ostatniego ćwierćfinału LN, w którym dopiero w czwartek Polacy zagrają z Ukrainą i wyjaśni się, czy dojdzie do kolejnej polsko-słoweńskiej konfrontacji. Wcześniej poznamy parę w drugim półfinale, która wyłoni się po ćwierćfinałach Japonia - Chiny i Włochy - USA.
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Oto dokładny terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów 2026:
Ćwierćfinały:
- Słowenia 3:0 Turcja, środa 29 lipca godz. 9:00
- Japonia - Chiny, środa 29 lipca godz. 13:30
- Włochy - USA, czwartek 30 lipca godz. 9:00
- Polska - Ukraina, czwartek 30 lipca godz. 13:30
Półfinały:
- Słowenia - Polska/Ukraina, sobota 1 sierpnia, godz. 9/13:30
- Japonia/Chiny - Włochy/USA, sobota 1 sierpnia, godz. 9/13:30
Finały:
- Mecz o 3. miejsce, niedziela 2 sierpnia, godz. 9:00
- Finał, niedziela 2 sierpnia, godz. 13:30
Selekcjoner Nikola Grbić zabrał ze sobą do Chin 15 siatkarzy. Są to:
- Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
- Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
- Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak
- Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk
- Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny