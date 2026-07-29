Liga Narodów: Kiedy grają Polacy? O której ćwierćfinał z Ukrainą? Terminarz

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-29 11:12

Polscy siatkarze w chińskim Ningbo powalczą o medale Ligi Narodów. Najpierw zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą, ale już w środę (29 lipca) poznali potencjalnego rywala w półfinale! Słowenia na otwarcie zmagań w finałach LN pokonała Turcję. Kiedy grają Polacy? Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość do czwartku. Sprawdź poniżej terminarz Ligi Narodów siatkarzy.

Cieszący się polscy siatkarze na boisku podczas Ligi Narodów. O meczu z Ukrainą przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe Liga Narodów: Polscy siatkarze
  • Polscy siatkarze zaczną walkę w finałach Ligi Narodów od ćwierćfinału z Ukrainą.
  • Wiadomo już, że w ewentualnym półfinale zagrają ze Słowenią.
  • Mecz Polska - Ukraina zostanie rozegrany dopiero w czwartek, 30 lipca. Sprawdź dokładny terminarz Ligi Narodów siatkarzy.

Liga Narodów: Kiedy grają polscy siatkarze? Terminarz

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy rozpoczął się w środę (29 lipca) od ćwierćfinału Słowenia - Turcja. Był to mecz potencjalnych rywali reprezentacji Polski w półfinale, więc przyglądaliśmy się mu ze szczególną uwagą. Faworyzowani Słoweńcy mają za sobą ciężką przeprawę, ale wygrali z Turkami po trzech setach zaciętej walki 25:21, 35:33 i 39:37. Teraz czekają na wynik ostatniego ćwierćfinału LN, w którym dopiero w czwartek Polacy zagrają z Ukrainą i wyjaśni się, czy dojdzie do kolejnej polsko-słoweńskiej konfrontacji. Wcześniej poznamy parę w drugim półfinale, która wyłoni się po ćwierćfinałach Japonia - Chiny i Włochy - USA.

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Oto dokładny terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów 2026:

Ćwierćfinały:

  • Słowenia 3:0 Turcja, środa 29 lipca godz. 9:00
  • Japonia - Chiny, środa 29 lipca godz. 13:30
  • Włochy - USA, czwartek 30 lipca godz. 9:00
  • Polska - Ukraina, czwartek 30 lipca godz. 13:30

Półfinały:

  • Słowenia - Polska/Ukraina, sobota 1 sierpnia, godz. 9/13:30
  • Japonia/Chiny - Włochy/USA, sobota 1 sierpnia, godz. 9/13:30

Finały:

  • Mecz o 3. miejsce, niedziela 2 sierpnia, godz. 9:00
  • Finał, niedziela 2 sierpnia, godz. 13:30

Selekcjoner Nikola Grbić zabrał ze sobą do Chin 15 siatkarzy. Są to:

  • Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej
  • Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
  • Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak
  • Przyjmujący: Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk
  • Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny
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