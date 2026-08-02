Liga Narodów PREMIE: Ile zarobili polscy siatkarze? Wysokie nagrody pieniężne!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-02 11:59

Polscy siatkarze walczą Ligi Narodów i w wielkim stylu awansowali do finału. Po zwycięstwie 3:0 nad Słowenią o końcowy triumf zagrają z reprezentacją USA. Ile zarobili już polscy siatkarze w Lidze Narodów 2026? Premie są imponujące.

Trzej polscy siatkarze w biało-czerwonych strojach skaczą do bloku przy siatce. O nagrodach w VNL czytaj na SE Supersport.
Autor: FIVB/ Materiały prasowe
  • Polscy siatkarze walczą w finałach Ligi Narodów.
  • Broniący tytułu Biało-Czerwoni o złoto zagrają z reprezentacją USA.
  • Sprawdź, jakie są premie w Lidze Narodów 2026 i ile zarobili już polscy siatkarze.

Polscy siatkarze znów zagrają w finale Ligi Narodów. Broniący tytułu Biało-Czerwoni w półfinale zdemolowali 3:0 Słowenię. Zespół Nikoli Grobica bije się w Ningbo o dużą premię. Nagroda za wygranie Ligi Narodów 2026 to okrągły milion dolarów! To oczywiście kwota do podziału, którą dostanie polski związek. Siatkarze będą uczestniczyć w podziale łupów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika. Zaraziła go pasją, jest dla siatkarza największym wsparciem

Spore premie były do wygrania również w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Zgodnie z regulaminem FIVB nagrody pieniężne w Lidze Narodów są takie same w rozgrywkach mężczyzn i kobiet. W rundzie wstępnej zespoły dostają po 9500 USD za każde zwycięstwo, a przegrana drużyna 4250 USD.

Do tego dochodzą nagrody indywidualne. Zawodnicy wybrani do Drużyny Marzeń otrzymują po 10 000 USD, a MVP – 30 000 USD.

Najważniejsze i największe są jednak premie dla drużyn wywalczone w turnieju finałowym. Poniżej cała lista nagród w Lidze Narodów 2026.

Lista premii w Lidze Narodów mężczyzn 2026

  • Mistrzowie: 1,000,000 dolarów USD
  • Finaliści: 500,000 dolarów USD
  • 3. miejsce: 300,000 dolarów USD
  • 4. miejsce: 180,000 dolarów USD
  • 5. miejsce: 130,000 dolarów USD
  • 6. miejsce: 85,000 dolarów USD
  • 7. miejsce: 65,000 dolarów USD
  • 8. miejsce: 40,000 dolarów USD
QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek
Tomasz Fornal: Gdyby nie siatkówka, grałbym z LeBronem
LIGA NARODÓW
SIATKÓWKA