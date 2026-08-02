Liga Narodów PREMIE: Ile zarobili polscy siatkarze? Wysokie nagrody pieniężne!

- Polscy siatkarze walczą w finałach Ligi Narodów.
- Broniący tytułu Biało-Czerwoni o złoto zagrają z reprezentacją USA.
- Sprawdź, jakie są premie w Lidze Narodów 2026 i ile zarobili już polscy siatkarze.
Polscy siatkarze znów zagrają w finale Ligi Narodów. Broniący tytułu Biało-Czerwoni w półfinale zdemolowali 3:0 Słowenię. Zespół Nikoli Grobica bije się w Ningbo o dużą premię. Nagroda za wygranie Ligi Narodów 2026 to okrągły milion dolarów! To oczywiście kwota do podziału, którą dostanie polski związek. Siatkarze będą uczestniczyć w podziale łupów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
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Spore premie były do wygrania również w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Zgodnie z regulaminem FIVB nagrody pieniężne w Lidze Narodów są takie same w rozgrywkach mężczyzn i kobiet. W rundzie wstępnej zespoły dostają po 9500 USD za każde zwycięstwo, a przegrana drużyna 4250 USD.
Do tego dochodzą nagrody indywidualne. Zawodnicy wybrani do Drużyny Marzeń otrzymują po 10 000 USD, a MVP – 30 000 USD.
Najważniejsze i największe są jednak premie dla drużyn wywalczone w turnieju finałowym. Poniżej cała lista nagród w Lidze Narodów 2026.
Lista premii w Lidze Narodów mężczyzn 2026
- Mistrzowie: 1,000,000 dolarów USD
- Finaliści: 500,000 dolarów USD
- 3. miejsce: 300,000 dolarów USD
- 4. miejsce: 180,000 dolarów USD
- 5. miejsce: 130,000 dolarów USD
- 6. miejsce: 85,000 dolarów USD
- 7. miejsce: 65,000 dolarów USD
- 8. miejsce: 40,000 dolarów USD