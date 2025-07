Przegraliśmy dwa dwa mecze z rzędu. Przegraliśmy teoretycznie z drużynami, które niby powinny być słabsze od nas, w których to meczach powinniśmy być faworytami, ale sport pokazuje, że wcale nie zawsze tak musi być. Codziennie musimy udowadniać, że mamy dużo jakości, że potrafimy grać, bo każdy chce to robić i jeżeli prześpimy jeden czy dwa dni, to się właśnie kończy w taki sposób, w jaki się skończyło. na pewno nie będziemy wspominać tego turnieju jakoś wyśmienicie, ale mam nadzieję, że da to fundamenty do tego, żebyśmy grali tylko coraz lepiej w tym sezonie – powiedział środkowy Jakub Kochanowski, który w meczu z Francją zdobył 10 pkt.