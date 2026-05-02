Nie żyje legendarny kierowca. Włochy w żałobie. W strasznym wypadku stracił obie nogi

Nie żyje były kierowca Formuły 1, Alex Zanardi.

O jego śmierci w wieku 59 lat, bez podawania przyczyny, poinformowała w oświadczeniu rodzina.

Kariera Włocha była naznaczona dwoma niezwykle poważnymi wypadkami. Był też medalistą igrzysk paralimpijskich.

„Włochy straciły wielkiego mistrza i nadzwyczajnego człowieka, zdolnego zamienić każde życiowe wyzwanie w lekcję odwagi, siły i godności” - napisała premierka Włoch Giorgia Meloni na platformie X. Alessandro "Alex" Zanardi startował w Formule 1 – z przerwą - w latach 1991-1999, a jego najlepszym miejscem było szóste w Grand Prix Brazylii w 1993 roku.

Po wypadku w 2001 roku na torze w Niemczech, w którym stracił obie nogi, zaczął rywalizować ze sportowcami niepełnosprawnymi. Zdobył w 2012 i 2016 roku cztery złote i dwa srebrne medale igrzysk paralimpijskich w jeździe na rowerze typu handbike. W czerwcu 2020 roku wpadł pod ciężarówkę podczas wyścigu niepełnosprawnych kolarzy we Włoszech. Doznał poważnych obrażeń głowy i wielokrotnego złamania kości twarzy.

"FIA z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Alexa Zanardiego, byłego kierowcy Formuły 1, dwukrotnego mistrza CART, którego droga od wypadku zmieniającego życie do złotego medalu na Igrzyskach Paralimpijskich uczyniła go jednym z najbardziej podziwianych zawodników w sporcie i trwałym symbolem odwagi i determinacji" - pożegnała zmarłego Międzynarodowa Federacja Samochodowa. W październiku Zanardi skończyłby 60 lat.

Wnuczka Donalda Trumpa jest niewiarygodnie piękna. Z kijkiem golfowym w rękach wygina się jak gazela!

The FIA is saddened to learn of the passing of Alex Zanardi, the former Formula 1 driver, two-time CART champion whose journey from life-changing accident to Paralympics gold medallist made him one of sport’s most admired competitors and an enduring symbol of courage and… pic.twitter.com/CCMjUS7lbh— FIA (@fia) May 2, 2026

