Robert Kubica w śmiertelnym zagrożeniu? Fatalne informacje! "Uważnie monitorują sytuację"

Czy Robert Kubica i inni kierowcy znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie?

Kierowcy pod koniec marca wystartują w kolejnym sezonie WEC, długodystansowych mistrzostwach świata

Pierwszy wyścig ma odbyć się w Katarze, gdzie spadają odłamki rakiet wystrzeliwanych w konflikcie USA i Izrael - Iran

WEC: Robert Kubica w niebezpieczeństwie?

Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie może odbić się na świecie motorsportu. Po eskalacji konfliktu między USA i Izraelem a Iranem region znalazł się w stanie podwyższonego zagrożenia. W Katarze, gdzie pod koniec marca ma odbyć się prolog i pierwsza runda długodystansowych mistrzostw świata WEC, wstrzymano ruch lotniczy, a w wyniku ataków rannych zostało kilkanaście osób. Wśród kierowców, którzy mają pojawić się w Dosze, jest Robert Kubica.

Na 22–23 marca zaplanowano oficjalny prolog sezonu WEC, a w dniach 26–28 marca wyścig 1812 km Katar. Zespoły logistycznie przygotowują się do transportu sprzętu na Bliski Wschód, jednak nie ma pewności, czy zawody odbędą się zgodnie z planem. Organizatorzy przyznają, że sytuacja jest analizowana na bieżąco.

Robert Kubica ujawnia szczegóły tragicznego wypadku. Centymetry i byłby kompletnie przecięty

„Zarządcy długodystansowych mistrzostw świata WEC uważnie monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie. Proces rygorystycznej oceny trwa od kilku tygodni. Bezpieczeństwo naszych zawodników, personelu i kibiców pozostaje naszym absolutnym priorytetem. W związku z tym kierownictwo WEC pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z odpowiednimi władzami w Katarze” – przekazano w oświadczeniu dostarczonym WP SportoweFakty.

Niestabilna sytuacja w rejonie opóźni start MŚ?

Organizatorzy podkreślili również: „WEC regularnie spotyka się z władzami Kataru w sprawie zbliżającego się Prologu WEC i 1812 km Katar, zaplanowanych na 22-23 marca i 26-28 marca. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację. W razie potrzeby będziemy przekazywać dalsze informacje”.

Na razie nie zapadła decyzja o ewentualnym przeniesieniu rywalizacji. Jednak przy utrzymującej się niestabilnej sytuacji w regionie, scenariusz zmiany lokalizacji lub przesunięcia zawodów nie jest wykluczony. Dla Roberta Kubicy i całej stawki WEC najbliższe dni będą

Robert Kubica zapytany o powrót do Formuły 1. Szczera odpowiedź