GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

- Mecz GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa otwiera 6. kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi.
- Gospodarze po udanym początku sezonu chcą potwierdzić wysoką dyspozycję u siebie, a goście walczą o pierwsze zwycięstwo.
- Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa NA ŻYWO.
GKM Grudziądz po dobrych wynikach w poprzednich rundach zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Gospodarze liczą na kolejne zwycięstwo przed własną publicznością, gdzie są bardzo groźni. Włókniarz Częstochowa po trudnym początku ligi (komplet porażek, słabe wyniki na wyjazdach) musi w końcu pokazać charakter i zdobyć cenne punkty. Dobry wynik na trudnym terenie może odmienić sytuację drużyny. Każdy jednak wynik inny niż pewne zwycięstwo GKM-u będzie sensacją.
GKM Grudziądz to zespół z charakterem: Michael Jepsen Jensen, Max Fricke, Wadim Tarasenko i Maksym Drabik dają ogromną siłę. Na własnym torze „Gołębie” są wyjątkowo skuteczne. Włókniarz Częstochowa liczy na liderów: Rohana Tungate’a, Jaimona Lidsey’a i Madsena Hansena. Jakub Miśkowiak, Sebastian Szostak oraz juniorzy Franciszek Karczewski i Szymon Ludwiczak muszą dostarczyć wartościowych punktów.
Awizowany skład GKM-u Grudziądz:
- 9. Michael Jepsen Jensen
- 10. Kacper Szarszewski
- 11. Maksym Drabik
- 12. Max Fricke
- 13. Wadim Tarasenko
- 14. Kevin Iwański-Helt
- 15. Kevin Małkiewicz
Awizowany skład Włókniarza Częstochowa:
- 1. Rohan Tungate
- 2. Sebastian Szostak
- 3. Jakub Miśkowiak
- 4. Mads Hansen
- 5. Jaimon Lidsey
- 6. Franciszek Karczewski
- 7. Szymon Ludwiczak
GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?
Mecz GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa zostanie rozegrany w piątek 15 maja 2026. Początek meczu GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.