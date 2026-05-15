GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Michał Chojecki
2026-05-15 17:49

GKM Grudziądz podejmuje Włókniarz Częstochowa w 6. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi. Początek meczu w piątek 15 maja 2026 o godz. 19.30 na grudziądzkiej Venture Industries Arenie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa NA ŻYWO.

Autor: Skraba Paweł / Super Express
  • Mecz GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa otwiera 6. kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi.
  • Gospodarze po udanym początku sezonu chcą potwierdzić wysoką dyspozycję u siebie, a goście walczą o pierwsze zwycięstwo.
GKM Grudziądz po dobrych wynikach w poprzednich rundach zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Gospodarze liczą na kolejne zwycięstwo przed własną publicznością, gdzie są bardzo groźni. Włókniarz Częstochowa po trudnym początku ligi (komplet porażek, słabe wyniki na wyjazdach) musi w końcu pokazać charakter i zdobyć cenne punkty. Dobry wynik na trudnym terenie może odmienić sytuację drużyny. Każdy jednak wynik inny niż pewne zwycięstwo GKM-u będzie sensacją.

GKM Grudziądz to zespół z charakterem: Michael Jepsen Jensen, Max Fricke, Wadim Tarasenko i Maksym Drabik dają ogromną siłę. Na własnym torze „Gołębie” są wyjątkowo skuteczne. Włókniarz Częstochowa liczy na liderów: Rohana Tungate’a, Jaimona Lidsey’a i Madsena Hansena. Jakub Miśkowiak, Sebastian Szostak oraz juniorzy Franciszek Karczewski i Szymon Ludwiczak muszą dostarczyć wartościowych punktów.

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

  • 9. Michael Jepsen Jensen
  • 10. Kacper Szarszewski
  • 11. Maksym Drabik
  • 12. Max Fricke
  • 13. Wadim Tarasenko
  • 14. Kevin Iwański-Helt
  • 15. Kevin Małkiewicz

Awizowany skład Włókniarza Częstochowa:

  • 1. Rohan Tungate
  • 2. Sebastian Szostak
  • 3. Jakub Miśkowiak
  • 4. Mads Hansen
  • 5. Jaimon Lidsey
  • 6. Franciszek Karczewski
  • 7. Szymon Ludwiczak

GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa zostanie rozegrany w piątek 15 maja 2026. Początek meczu GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

