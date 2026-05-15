GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać żużel dzisiaj?

Mecz GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa otwiera 6. kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi.

Gospodarze po udanym początku sezonu chcą potwierdzić wysoką dyspozycję u siebie, a goście walczą o pierwsze zwycięstwo.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa NA ŻYWO.

GKM Grudziądz po dobrych wynikach w poprzednich rundach zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Gospodarze liczą na kolejne zwycięstwo przed własną publicznością, gdzie są bardzo groźni. Włókniarz Częstochowa po trudnym początku ligi (komplet porażek, słabe wyniki na wyjazdach) musi w końcu pokazać charakter i zdobyć cenne punkty. Dobry wynik na trudnym terenie może odmienić sytuację drużyny. Każdy jednak wynik inny niż pewne zwycięstwo GKM-u będzie sensacją.

Dramat młodego żużlowca. Są nowe informacje o stanie Patryka Budniaka. Przełomowe wieści ze szpitala

GKM Grudziądz to zespół z charakterem: Michael Jepsen Jensen, Max Fricke, Wadim Tarasenko i Maksym Drabik dają ogromną siłę. Na własnym torze „Gołębie” są wyjątkowo skuteczne. Włókniarz Częstochowa liczy na liderów: Rohana Tungate’a, Jaimona Lidsey’a i Madsena Hansena. Jakub Miśkowiak, Sebastian Szostak oraz juniorzy Franciszek Karczewski i Szymon Ludwiczak muszą dostarczyć wartościowych punktów.

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

9. Michael Jepsen Jensen

10. Kacper Szarszewski

11. Maksym Drabik

12. Max Fricke

13. Wadim Tarasenko

14. Kevin Iwański-Helt

15. Kevin Małkiewicz

Awizowany skład Włókniarza Częstochowa:

1. Rohan Tungate

2. Sebastian Szostak

3. Jakub Miśkowiak

4. Mads Hansen

5. Jaimon Lidsey

6. Franciszek Karczewski

7. Szymon Ludwiczak

GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa zostanie rozegrany w piątek 15 maja 2026. Początek meczu GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu GKM Grudziądz – Włókniarz Częstochowa na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz GKM Grudziądz - Unia Leszno? GKM Grudziądz Włókniarz Częstochowa Będzie remis