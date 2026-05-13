Najnowsze wieści ws. walczącego o życie żużlowca. Lekarze podjęli ważną decyzję

Kolejna operacja

Na miejscu lekarze przeprowadzili operację kręgosłupa. Po zabiegu jego stan określano jako ciężki, ale stabilny, dlatego zdecydowano o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej.

Wstępnie zapowiadano, że próba wybudzenia może nastąpić w czwartek. Zanim jednak do tego dojdzie, konieczna była kolejna interwencja chirurgiczna. W środę młody żużlowiec przeszedł następny zabieg – tym razem dotyczący urazów nóg, które również ucierpiały w wyniku wypadku.

Klub przekazał szczegółowe informacje w oficjalnym komunikacie:

"Patryk jest już po kolejnej operacji. Tym razem lekarze przeprowadzili zabieg dotyczący złamań i urazów nóg. Nasz zawodnik wrócił już z bloku operacyjnego na oddział intensywnej terapii, gdzie pozostaje pod stałą opieką lekarzy. Jego stan jest stabilny. Najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia Patryka powinny pojawić się jutro. To właśnie wtedy planowane jest stopniowe wybudzanie ze śpiączki farmakologicznej oraz dalsza ocena neurologiczna, która pozwoli lekarzom określić m.in. czucie i funkcje nóg oraz kolejne rokowania"

Cała sytuacja poruszyła środowisko sportowe i kibiców, którzy aktywnie wspierają zawodnika. Trwa zbiórka środków na jego dalsze leczenie i rehabilitację – do tej pory udało się zgromadzić już blisko 350 tysięcy złotych.

Wciąż można wspomóc

