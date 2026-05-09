Bolesna porażka Bartosza Zmarzlika i spółki w DME! Pierwszy raz Polska bez złota

Drużynowe Mistrzostwa Europy: Polska przegrała z Danią

Była to piąta edycja DME, cztery poprzednie kończyły się zwycięstwem Polaków, a Duńczycy z kolei zawsze zajmowali drugie miejsce. Kadra prowadzona przez trenera Stanisława Chomskiego stanęła w Rzeszowie przed szansą przedłużenia złotej serii. W ostatniej chwili ze składu wypadł Piotr Pawlicki, który doznał urazu w piątkowym meczu ligowym w Grudziądzu. W jego miejsce w trybie awaryjnym pojawił się aktualny młodzieżowy indywidualny wicemistrz świata, Wiktor Przyjemski.

Zgodnie z regulaminem, każda z reprezentacji w finale mogła skorzystać z jednego zawodnika startującego w cyklu Speedway Grand Prix, musi mieć także w składzie – na pozycji rezerwowego – żużlowca poniżej 21. roku życia. Trener Chomski postawił na sześciokrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, a tym samym musiał z kadry skreślić: Kacpra Worynę, Dominika Kuberę i Patryka Dudka. Jako młodzieżowiec wystartował 19-letni Bartosz Bańbor, tegoroczny maturzysta.

Polskim żużlowcom, którzy byli faworytami finału, od samego początku nie szło najlepiej. W pierwszej serii dwukrotnie przyjeżdżali na ostatnich miejscach i zaczęła zarysowywać się przewaga Duńczyków. W zespole prowadzonym przez Nickiego Pedersena punktowała cała ekipa. Po dwóch seriach startów strata gospodarzy do Danii wynosiła siedem punktów. W pojedynkę praktycznie walczył Zmarzlik, do którego dołączył Bańbor. Po trzynastu wyścigach Duńczycy mieli 27 punktów, a Polska i Szwecja po 19. Trener Chomski desygnował wówczas jako rezerwę taktyczną Zmarzlika, ale liderowi biało-czerwonym tuż po starcie motocykl odmówił posłuszeństwa.

Przed biegami nominowanymi Duńczycy mieli 39 punktów, a Polacy 28. To oznaczało, że tylko kataklizm mógł odebrać złoto ekipie ze Skandynawii. Do końca zostały bowiem cztery biegi, w których można było zdobyć 12 pkt, a przy tym liczyć na wpadki rywali. Tak się jednak nie stało i już po pierwszym z nominowanych biegów Duńczycy mogli fetować historyczne złoto.

Wyniki żużlowych DME 2026:

1. Dania 42 pkt: Rasmus Jensen 12 (3,2,3,3,1), Michael Jepsen Jensen 10 (3,3,2,2,d), Frederik Jakobsen 8 (1,1,2,2,2), Mikkel Michelsen 7 (2,2,1,2,0), Villads Nagel 5 (2,3)

2. Polska 39: Bartosz Bańbor 14 (3,3,2,3,3), Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,1,d,3,2), Przemysław Pawlicki 8 (0,2,2,1,3), Bartłomiej Kowalski 3 (2,0,1), Wiktor Przyjemski 2 (0,2,0)

3. Szwecja 26: Jacob Thorssell 11 (2,1,3,3,2), Fredrik Lindgren 10 (3,1,3,3,0,0), Kim Nilsson 3 (1,0,1,0,1), Erik Persson 2 (1,1), Oliver Berntzon 0 (0,0,0,0)

4. Łotwa 25: Andrzej Lebiediew 12 (1,3,2,1,2,3), Francis Gusts 6 (1,3,0,1,1), Danił Kołodiński 4 (0,1,0,2,1), Jewgienij Kostygow 3 (2,0,0,1), Emils Rimicans 0 (0,0)

